Il programma Eurofighter garantirà 26.000 posti di lavoro in Spagna fino al 2060

Il programma Eurofighter garantirà complessivamente 26.000 posti di lavoro in Spagna fino al 2060, secondo un recente studio di PricewaterhouseCoopers (PWC) sull’impatto economico dei contratti “Halcon” e “Quadriga” per il Paese.

“Lo studio, finanziato da Airbus, insieme al supporto tecnico di ITP Aero, ed eseguito in modo indipendente da PWC per un periodo di sei mesi fino a marzo 2023, stima che, durante il suo ciclo di vita, la fase di produzione (2020-2030) e fase di mantenimento (2023-2060) dei programmi Halcon e Quadriga creerà in media 657 posti di lavoro – diretti, indiretti e indotti – all’anno, raggiungendo un totale di 26.000 posizioni entro il 2060. Ciò equivale a un impatto occupazionale totale annuo del 2,7% sui direct jobs nello Spanish aerospace sector.

Si prevede che entrambi gli Eurofighter Tranche 4 contracts contribuiranno per quasi 1,7 miliardi di euro al PIL spagnolo, con la produzione e la manutenzione di Halcon che genereranno circa 1,5 miliardi di euro e la produzione di Quadriga che costituiranno i restanti 200 milioni di euro.

Il contributo occupazionale ed economico in entrambe le fasi genererà una riscossione tributaria complessiva di 430 milioni di euro, di cui 151 milioni di euro di contribuzione diretta. Inoltre, per ogni euro raccolto direttamente, nell’economia spagnola verranno generati 2,8 euro di gettito fiscale totale”, afferma Airbus.

“Firmato nel giugno 2022, l’Halcon contract consiste nell’acquisizione di 20 Eurofighter jets di ultima generazione per sostituire la vecchia flotta F-18 operata dalla Spanish Air Force nelle Isole Canarie.

Halcon contract fa seguito a Quadriga contract, siglato nel 2020, per la consegna di 38 nuovi velivoli Eurofighter alla German Air Force (Luftwaffe), facendo della Germania il Paese con il maggior numero di ordini per il più grande programma di difesa europeo.

Il programma Halcon vedrà la Spanish Eurofighter fleet crescere fino a 90 velivoli, con la prima consegna prevista per il 2026, assicurando l’attività di produzione industriale fino al 2030. Quadriga assicura la produzione del nuovo Eurofighter Tranche 4 – attualmente il più moderno aereo da combattimento costruito in Europa – fino al 2030, con una vita utile ben oltre il 2060. Entrambi i programmi sono decisivi per garantire l’autonomia strategica nazionale ed europea nella difesa”, prosegue Airbus.

“In totale, il programma Eurofighter assicura più di 100.000 posti di lavoro in Europa, che saranno potenziati attraverso velivoli di ultima generazione, come Tranche 4, così come in futuro, attraverso progressi tecnologici nell’ambito dello sviluppo di Eurofighter“, conclude Airbus.

