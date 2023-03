Honeywell e Lufthansa Technik migliorano la collaborazione su AVIATAR

Honeywell e Lufthansa Technik stanno rafforzando la loro collaborazione sulla piattaforma digitale AVIATAR di Lufthansa Technik per migliorare l’esperienza del cliente nella aviation analytics. Le analisi di Honeywell Connected Maintenance sono ora completamente integrate nella suite Predictive Health Analytics (PHA) di AVIATAR, che crescerà fino a superare i 100 Predictor per diversi tipi di aeromobili Airbus e Boeing. I clienti delle compagnie aeree beneficeranno delle interfacce uniche di AVIATAR per airline data, processes, maintenance and engineering systems, consentendo una gestione a livello di flotta di più tipi di aeromobili.

Basandosi sulla relazione di lunga data tra Honeywell e Lufthansa Technik, questo nuovo accordo a lungo termine è vantaggioso per gli operatori aerei nel viaggio verso digital technical operations (Tech Ops). Le compagnie aeree possono trarre vantaggio da un’offerta integrata di un unico prodotto progettata per aiutare a ridurre i costi di manutenzione, i ritardi tecnici e le cancellazioni nelle operazioni delle compagnie aeree. Le funzionalità integrate di analisi dei dati di AVIATAR, arricchite con Honeywell Predictors, fanno parte di un portafoglio di prodotti digitali senza soluzione di continuità per le operazioni tecniche delle compagnie aeree.

“Insieme a Honeywell stiamo migliorando l’eccellenza digitale di AVIATAR”, ha affermato Nikolaus Koerner, Senior Director Commercial Steering, Digital Fleet Services, Lufthansa Technik. “La nuova offerta crea una suite unica di soluzioni Tech Ops predittive, integrando analisi di livello mondiale in un’unica vera offerta di nose-to-tail product su molti diversi ATA chapters e tipi di velivoli. Le compagnie aeree trarranno vantaggio da un’esperienza utente coerente e dall’accesso all’intera gamma di analisi, insieme alle connessioni all’ampio portafoglio di soluzioni fornite dal nostro Digital Tech Ops Ecosystem, inclusi AMOS e flydocs”.

“La collaborazione tra Honeywell e Lufthansa Technik unisce decenni di esperienza nella manutenzione degli aeromobili e nella trasformazione digitale”, ha affermato Karen Miller, General Manager, Honeywell Connected Aerospace. “La risultante predictive analytics solution è progettata per aiutare le compagnie aeree ad aumentare la disponibilità dei propri aeromobili e ridurre i costi associati a operazioni, ritardi dei voli e cancellazioni”.

L’architettura modulare, aperta e neutra di AVIATAR è stata sviluppata per interfacciarsi perfettamente a vari sistemi IT gestiti da compagnie aeree e MRO in tutto il mondo, un prerequisito per la collaborazione nel settore dell’aviazione. L’integrazione nella suite di digital Tech Ops solutions di AVIATAR consente ai clienti, ad esempio, di sfruttare MRO Management interfaces, automation, digitally enhanced MRO services.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)