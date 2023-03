Etihad Airways completa il suo volo inaugurale verso Beijing Daxing International Airport

Etihad Airways ha effettuato il suo primo scheduled flight tra Abu Dhabi e Beijing Daxing International Airport il 28 marzo 2023.

Il volo inaugurale EY888, operato con un Boeing 787 Dreamliner, ha segnato il trasferimento dei voli regolari da Abu Dhabi al Beijing Daxing International Airport (PKX). In precedenza Etihad operava al Beijing Capital International Airport.

Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Con la riapertura della Cina e il riavvio delle industrie dell’aviazione e del turismo, siamo molto lieti di vedere il trasferimento, atteso da tempo, dei nostri servizi di linea al Beijing Daxing International Airport, che rafforzerà ulteriormente il nostro impegno per lo sviluppo dell’aviation market del Paese e per i viaggiatori cinesi.

Le strutture di trasporto integrate del Beijing Daxing International Airport daranno a Etihad Airways l’accesso a un vasto bacino di utenza attorno alla Beijing West Rail Station. Lavoreremo a stretto contatto con i partner locali per trasferire la ricca esperienza di Etihad in Europa lavorando con gli operatori di servizi ferroviari intermodali a Daxing, per consentire una scelta più ampia e una tariffa competitiva su un unico biglietto di collegamento attraverso la modalità aereo-ferrovia”.

“Il 2023 segna anche il 15° anniversario dei servizi di Etihad Airways in Cina e della sua rotta Abu Dhabi-Pechino. Con il continuo consolidamento e rafforzamento del partenariato strategico globale tra Emirati Arabi Uniti e Cina, gli scambi politici, economici, commerciali e culturali tra i due paesi sono diventati più frequenti. Etihad Airways mantiene il suo incrollabile sostegno e impegno nei confronti dei suoi partner cinesi e del mercato cinese e il suo contributo alla crescente relazione bilaterale”, afferma Etihad Airways.

Wang Yaqi, General Manager of Aviation Business at Beijing Daxing International Airport, ha dichiarato: “Abu Dhabi Airports Company ha firmato un protocollo d’intesa per costruire una relazione con Beijing Daxing International Airport nel 2019. Etihad Airways è una delle prime compagnie aeree del Medio Oriente a trasferirsi al Beijing Daxing International Airport e ci congratuliamo con loro per questo volo inaugurale di successo da Abu Dhabi”.

“Il primo outbound flight di Etihad Airways partirà da Pechino Daxing il 30 marzo, consentendo ai viaggiatori di scegliere Abu Dhabi come destinazione o scalo per esplorare i paesaggi dell’emirato, collegando i passeggeri con accesso a più di 70 destinazioni tramite l’hub di Abu Dhabi.

Etihad Airways ha recentemente aggiunto destinazioni popolari come Düsseldorf, Copenaghen e Lisbona, espandendo la rete europea di Etihad Airways e offrendo ai viaggiatori opzioni di viaggio più convenienti”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)