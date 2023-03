Ryanair lancia l’operativo estivo su Pescara

Ryanair ha annunciato oggi il nuovo operativo estivo su Pescara per l’estate ’23 con 15 rotte, inclusa 1 una nuova per Catania, nonché maggiori frequenze su mete popolari come Bucarest, Bruxelles, Londra, Malta, Milano, Trapani, Torino e Weeze.

“L’operativo di Ryanair su Pescara per la Summer ’23 offrirà 1 aeromobile basato (investimento da $100 milioni); 15 rotte incl. 1 nuova – Catania; oltre 115 voli settimanali; aumento delle frequenze su 8 mete popolari, tra cui Bucarest, Bruxelles, Londra, Malta, Milano, Trapani, Torino e Weeze; oltre 780mila passeggeri da/per Pescara p.a.; crescita del 45% vs pre-Covid

Ryanair ha offerto ai cittadini/visitatori di Pescara voli a tariffe basse e un servizio imbattibile negli ultimi 22 anni e nell’estate ’23 implementerà il suo più grande operativo estivo di sempre con oltre 115 voli settimanali da/per Pescara (crescita del 45% vs S19), garantendo ai clienti/visitatori di Pescara una scelta imbattibile alle tariffe più basse per le vacanze estive”, afferma Ryanair.

Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l’Italia, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n. 1 a Pescara e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il più grande operativo di sempre su Pescara per l’estate ’23, con 1 nuova rotta per la splendida città siciliana di Catania e un aumento delle frequenze su 8 delle nostre mete più popolari, tra cui Bucarest, Bruxelles, Londra, Malta, Milano, Trapani e Torino, offrendo ai passeggeri ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa e offrendo più traffico, più posti di lavoro e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia.

Per celebrare questa fantastica notizia e i 22 anni di operatività Ryanair da/per Pescara, abbiamo lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da soli €29,99 per viaggiare tra aprile e ottobre 23 su Ryanair.com”.

Vittorio Catone, presidente Saga, ha dichiarato: “Siamo veramente soddisfatti di essere giunti al rinnovo contrattuale che garantirà crescita a lungo termine con Ryanair, un cammino intrapreso 22 anni fa con la compagnia irlandese, che copre quasi l’80 per cento dei collegamenti e dei flussi passeggeri che transitano per lo scalo abruzzese. I risultati da record ottenuti lo scorso anno, con oltre 715 mila passeggeri, sono stati possibili proprio grazie a questa partnership e quindi sapere di averla prolungata fino al 2028 è un bellissimo risultato. La stagione estiva che parte in questi giorni si presenta appetibile sia per i passeggeri che vogliono partire dall’Abruzzo, ma anche e soprattutto per potenziare l’incoming sulla nostra regione”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Abruzzo Airport – Photo Credits: Ryanair)