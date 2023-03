Lufthansa Group aderisce alla First Movers Coalition

Lufthansa Group sta aprendo la strada alla trasformazione del settore dell’aviazione con l’obiettivo di rendere il volo più sostenibile. Oggi, Lufthansa Group diventa il primo European airline group ad aderire alla First Movers Coalition (FMC). FMC è un’iniziativa globale guidata dal World Economic Forum e dall’U.S. Department of State. Dal suo lancio alla COP26 nel 2021, ha riunito paesi e aziende di tutto il mondo per promuovere congiuntamente lo sviluppo e l’implementazione delle tecnologie sostenibili del futuro.

“Aderendo alla First Movers Coalition, Lufthansa Group si impegna a utilizzare tecnologie di propulsione e carburanti per aviazione all’avanguardia e innovative. Afferma la sua ambizione di far progredire ulteriormente il futuro del volo insieme ai partner di tutto il mondo attraverso l’innovazione e il know-how tecnico. In questo contesto, Lufthansa Group si impegna a coprire almeno il 5% del proprio fabbisogno di carburante con Sustainable Aviation Fuel (SAF) entro il 2030″, afferma Lufthansa Group.

Christina Foerster, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere il primo gruppo aereo europeo ad aderire alla First Movers Coalition. Ciò rafforza il nostro impegno a guidare lo sviluppo, l’introduzione sul mercato e l’utilizzo dei SAF. Il SAF è un elemento centrale della nostra tabella di marcia per la riduzione della CO2 entro il 2030, che è stata convalidata dalla independent Science Based Targets initiative”.

“Lufthansa Group si è prefissato obiettivi ambiziosi di protezione del clima e mira a raggiungere un bilancio di CO2 neutro entro il 2050. Già entro il 2030, Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. La roadmap di riduzione fino al 2030 è stata convalidata dalla independent Science Based Targets initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Lufthansa Group è stato il primo gruppo di compagnie aeree in Europa con un obiettivo di riduzione di CO2 su base scientifica in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima del 2015. Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si sta concentrando in particolare sulla modernizzazione accelerata della flotta, sull’uso di SAF, sulla continua ottimizzazione delle operazioni di volo. Offre inoltre ai suoi viaggiatori privati e ai corporate customers la possibilità di rendere più sostenibile un volo o il trasporto di merci. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca climatica e meteorologica globale”, conclude Lufthansa Group.

Nuove Lounge a Berlino

Inoltre, Lufthansa Group informa: “I Lufthansa Group Business Class passengers, gli status customers e gli Star Alliance Airlines travelers con diritto alla lounge che iniziano il loro viaggio a Berlin Brandenburg Airport hanno motivo di rallegrarsi: il 3 aprile apriranno le porte la nuova Lufthansa Senator Lounge e la nuova Lufthansa Business Lounge, con un lounge design completamente nuovo.

“La Senator Lounge offre le migliori condizioni per sentirsi bene, rilassarsi e lavorare. Un nuovo concetto di arte digitale invita gli ospiti della lounge ad aiutare a progettare l’arte nella lounge tramite un’app.

Nella nuova business lounge, gli ospiti possono sedersi comodamente nel club TV e godersi musica classica, trasmissioni di concerti e film, o rilassarsi in una delle comode poltrone mentre danno un’occhiata a uno dei libri di alta qualità.

Non importa a che ora del giorno, gustosi piatti sono pronti per gli ospiti della lounge. Al mattino, ci sono varie opzioni salutari per la colazione tra cui scegliere e durante il giorno piatti vegetariani e vegani, tra gli altri, combinati con una vasta selezione di esclusive bevande calde e fredde.

Inoltre, per i soci HON Circle è disponibile un ritiro separato con ulteriore privacy”, afferma Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)