SWISS recluterà anche first officers con esperienza

SWISS informa: “Swiss International Air Lines (SWISS) non è stata in grado di addestrare nuovi piloti durante la pandemia COVID-19. Per poter continuare ad avere cockpit personnel sufficiente negli anni a venire, oltre a offrire un ab initio pilot training dei piloti, la più grande compagnia aerea svizzera recluterà anche already-trained first officers per il suo cockpit crew corps a partire da questo autunno”.

“Non vediamo l’ora di accogliere tra i nostri ranghi di pilota anche primi ufficiali esperti”, afferma Stefan-Kenan Scheib, SWISS’s Head of Flight Operations. “Con il nostro ab initio pilot training che richiede circa due anni, abbiamo bisogno di reclutare anche i primi ufficiali già addestrati per assicurarci di poter mantenere operazioni di volo stabili a medio termine”.

“Oltre a maturità, lealtà, integrità e un background caratteriale impeccabile, insieme a capacità sociali e potenziale di leadership, i futuri piloti SWISS devono soddisfare una serie di ulteriori condizioni di impiego. Dettagli a questo link: https://apply.lufthansagroup.careers/index.php?ac=jobad&id=96383&language=1.

Sarà data la preferenza a candidati esperti con una current Airbus type rating. Ai candidati che superano la valutazione corrispondente verrà offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato come SWISS First Officer. Tutti gli ulteriori corsi di formazione richiesti saranno condotti presso Lufthansa Aviation Training a Glattbrugg”, conclude Swiss International Air Lines.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)