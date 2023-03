News Brevi – 29.03.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO DA CAGLIARI A ROMA CON FALCON 50 – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario urgente di un bimbo di 7 giorni da Cagliari a Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente in imminente pericolo di vita necessitava di essere trasferito d’urgenza dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato (CA) all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Nello specifico, il neonato ha viaggiato all’interno di una culla termica, monitorato ed assistito da un’equipe medica e accompagnato dai suoi genitori. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare, che proprio ieri ha celebrato il centenario dalla sua fondazione (28 marzo 1923). Di fatto questo rappresenta il primo trasporto sanitario d’urgenza dei secondi 100 anni. Dall’inizio dell’anno sono stati più di 30 i voli per trasportare pazienti in imminente pericolo di vita. Il volo salva-vita di oggi è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino in mattinata atterrando a Cagliari Elmas, dove il neonato è stato subito imbarcato per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Ciampino, avvenuto alle 14:00, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO CON ELICOTTERO HH-139B – Nel pomeriggio di lunedì 27 marzo, un elicottero HH-139B dell’82° Centro Search and Rescue (SAR) di Trapani del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare si è alzato in volo per un trasporto sanitario urgente. L’intervento dell’elicottero si è reso necessario per trasportare una donna di 59 anni colpita da infarto, dall’isola di Lipari a Messina. L’elicottero prima si è diretto verso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, dove ha imbarcato un medico e un infermiere del 118 e le attrezzature mediche necessarie, successivamente ha fatto rotta verso Lipari dove ha imbarcato la paziente che è stata affidata al personale medico che ne ha monitorato le condizioni durante il volo di trasferimento al Policlinico di Messina. Una volta giunto a Messina e sbarcata in sicurezza la donna, l’elicottero ha proseguito per la base aerea di Sigonella dove ha effettuato il rifornimento di carburante necessario per il rientro a Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso. L’82° Centro S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche difficoltose (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BOEING: STATEMENT SUL CANADA MULTI MISSION AIRCRAFT PROJECT – Il governo canadese ha annunciato di aver presentato una lettera di richiesta tramite l’U.S. government’s Foreign Military Sales program, in merito all’acquisizione di un massimo di 16 Boeing P-8A Poseidon. “Il P-8A è una comprovata multi-mission capability che soddisfa tutti i requisiti e proteggerà gli oceani del Canada e i suoi confini per le generazioni future. Non vediamo l’ora di lavorare con i governi degli Stati Uniti e del Canada per finalizzare questa vendita nell’ambito del Foreign Military Sales process. Insieme ai nostri partner industriali canadesi – CAE, GE Aviation Canada, IMP Aerospace & Defence, KF Aerospace, Honeywell Aerospace Canada, Raytheon Canada e StandardAero – ci impegniamo a fornire vantaggi industriali e tecnologici al 100% che faranno crescere in modo significativo il settore aerospaziale e della defense industry del Canada”.

AMERICAN AIRLINES DONA UN MOTORE JT8D ALL’AVIATION INSTITUTE OF MAINTENANCE DI CHICAGO – Sebbene l’ultimo McDonnell Douglas MD-80 di American Airlines abbia effettuato il suo ultimo volo nel 2019, una parte vitale dello storico velivolo continuerà ad alimentare il futuro dell’aviation maintenance. La compagnia aerea ha donato un motore Pratt & Whitney JT8D all’Aviation Institute of Maintenance (AIM) durante la Aviation Technician Education Council annual conference in Chicago. Il motore sarà utilizzato dagli studenti per l’addestramento pratico presso il campus della scuola di Chicago per conseguire la aviation maintenance technician (AMT) certification. “American è onorata di donare questo importante pezzo di tecnologia aeronautica agli studenti dell’AIM”, ha affermato Evie Garces, Vice President of Line Maintenance, American. “Come ex AMT, so in prima persona quanto sia importante avere accesso ad equipaggiamenti come questo mentre stai imparando nuove abilità.L’MD-80 ha alimentato il futuro di American quando ha effettuato il suo primo revenue flight nel 1983 e questo motore aiuterà a potenziare il futuro degli studenti, mentre lavorano per le loro certificazioni e aspirazioni di carriera per gli anni a venire”. “La donazione del motore fa parte della partnership in corso con AIM, che offre agli studenti un impegno continuo con il team di aviation maintenance professionals di American e l’accesso alle strutture di manutenzione di American”, afferma American Airlines.

RYANAIR HOLDINGS PLC ANNUNCIA 2 NUOVE NOMINE DEL BOARD – Il Board di Ryanair Holdings plc ha annunciato che Elisabeth Köstinger, cittadina austriaca, e Eamonn Brennan, cittadino irlandese, hanno accettato di entrare a far parte del Board di Ryanair Holdings plc come non-executive directors a partire dal 1° aprile 2023. Stan McCarthy, Ryanair’s Chairman, ha dichiarato: “Siamo lieti che Elisabeth ed Eamonn abbiano accettato il nostro invito a entrare a far parte del Board di Ryanair Holdings plc dal 1° aprile 2023. Elisabeth porta una significativa esperienza politica, ambientale e commerciale ed è il nostro primo Continental European Board Member dal 2013. Eamonn porta un’enorme esperienza in qualità di ex CEO dell’Irish Aviation Authority e DG of Eurocontrol”.

100° AERONAUTICA MILITARE: IT-APA, “IL MONDO DELL’AVIAZIONE DEVE MOLTO ALL’ARMA AZZURRA” – “Il mondo dell’aviazione civile deve molto all’Aeronautica Militare, che in questi cento anni di servizio al Paese ha formato migliaia di eccellenti piloti e professionisti che hanno poi prestato la loro attività anche a bordo di aerei commerciali e all’interno di grandi compagnie aeree in Italia e in tutto il mondo”. E’ quanto ha dichiarato Alessandra Rea, presidente dell’Associazione italiana di Psicologia dell’Aviazione (IT-APA), in occasione oggi dei festeggiamenti per il centenario della costituzione della Forza Armata nel 1923. “La straordinaria esperienza dei piloti militari ha rappresentato un grande esempio per tutti i professionisti del settore del trasporto aereo civile, ponendo anche una particolare attenzione alle esigenze della sicurezza del volo e agli elementi psicologici e di human factor nel pilotaggio di velivoli ad alte prestazioni. Un tema che la nostra associazione IT-APA affronterà nel prossimo convegno internazionale sul tema ‘Psicologia dell’aviazione: ambiti di intervento e prospettive’, che si svolgerà sabato 6 maggio presso la Casa dell’Aviatore a Roma. Auguri dunque a tutta la grande famiglia dell’Arma Azzurra di proseguire anche negli anni a venire la sua importante missione per la sicurezza dei nostri cieli”.

AEROPORTO DI BOLOGNA: RIAPRONO I DUE DUTY FREE HEINEMANN – Gebr. Heinemann ha ristrutturato e riaperto i due storici negozi Duty Free nell’Aeroporto di Bologna. Il più grande si trova nell’area Schengen e copre circa 700 metri quadrati di spazio di vendita al dettaglio. Pavimenti, soffitti, arredi e illuminazione sono stati completamente ridisegnati. Tra i vari interventi da sottolineare l’ampliamento dell’area Fashion. Anche il negozio nell’area Extra-Schengen (300 metri quadrati di superficie di vendita) è stato completamente rinnovato. Il nuovo concetto di negozio si ispira al paesaggio urbano di Bologna: i Portici e Piazza Santo Stefano sono stati utilizzati come modelli per il negozio Schengen. Il progetto del negozio Extra-Schengen è ispirato invece dagli interni dei palazzi bolognesi, dai loro lampadari e dall’eleganza degli affreschi. Al fine di dare un contributo sostenibile, la riprogettazione si è concentrata in particolare sul concetto di riciclaggio dei rifiuti, sull’uso dell’energia e sul risparmio delle risorse in modo da coniugare al meglio eleganza nell’impatto estetico e visivo con un processo di ristrutturazione e utilizzo dei materiali sostenibile. Un’altra novità è l’opzione di shopping Click & Collect – per la prima volta in Heinemann Italia – attraverso la quale i passeggeri potranno comodamente prenotare i loro acquisti prima di arrivare in Aeroporto ottimizzando la gestione del loro tempo.

SAUDIA NOMINATA COMPAGNIA AEREA UFFICIALE GLOBALE DEL TEAM ASTON MARTIN ARAMCO COGNIZANT DI FORMULA 1 – SAUDIA è stata nominata Official Global Airline Partner dell’Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team (AMF1) a partire dalla stagione 2023. I fan potranno seguire la stagione 2023 di Formula Uno™ con SAUDIA che volerà verso le gare in Bahrain, Italia, Spagna, Monaco, Canada, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Singapore, Giappone, Stati Uniti, Qatar e Abu Dhabi. Khaled Tash, Chief Marketing Officer del Gruppo SAUDIA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ampliare il portafoglio di partnership sportive strategiche di SAUDIA e di annunciare la nostra più recente collaborazione con un nome così rinomato dell’industria automobilistica e degli sport motoristici. Noi di SAUDIA crediamo nel potere dello sport di unire le persone e creare un mondo senza confini. Per questo motivo, abbiamo scelto in modo molto selettivo i migliori team sportivi globali che condividono la nostra visione. Con la passione per l’innovazione e le iniziative incentrate sulla sostenibilità, siamo certi di aver trovato un partner naturale nell’Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team. Insieme, non vediamo l’ora di offrire esperienze indimenticabili ai fan della Formula Uno nel Regno e oltre, durante la stagione 2023”. Nell’ambito dell’impegno della compagnia aerea a offrire esperienze indimenticabili ai clienti, SAUDIA ha lanciato un concorso globale legato alla partnership. Il concorso darà ai fan la possibilità di vincere un’incredibile esperienza AMF1 in una delle tante destinazioni del Gran Premio verso cui SAUDIA vola. Per maggiori informazioni sul concorso, visitare il sito takeyourseat.saudia.com.

DA GENOVA ALLE CANARIE E ALLE BALEARI CON VUELING – L’Aeroporto di Genova informa: “Mete sempre più apprezzate, favolose in ogni periodo dell’anno, capaci di incantare per la bellezza del mare e della natura: sono le isole Canarie. Da Genova è possibile raggiungerle grazie a Vueling: partendo dal “Cristoforo Colombo” e con un solo scalo a Barcellona, in mezza giornata. Mare, sport, tempo libero e aria aperta. E ovviamente tanta vita notturna. Sono le Baleari, meta apprezzatissima per le vacanze estive. Da Genova è possibile raggiungerle con Vueling. Partendo dal “Cristoforo Colombo” e con un solo scalo a Barcellona, in mezza giornata è possibile raggiungere Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca”.

SAS RINNOVA L’ACCORDO CON IL KAMMARKOLLEGIET SVEDESE – SAS in Svezia riceve ancora una volta rinnovata fiducia nell’approvvigionamento dei voli domestici del Kammarkollegiet. L’accordo entra in vigore il 1° maggio ed è valido fino a maggio 2027 al più tardi. “Siamo felici e orgogliosi di continuare ad essere un fornitore per il Kammarkollegiet nei loro viaggi di lavoro a livello nazionale. Consideriamo questa fiducia una conferma che il nostro prodotto e il nostro calendario sono apprezzati. Con il nuovo accordo, possiamo offrire l’accesso alla nostra rete domesticsa con una delle flotte più efficienti e moderne d’Europa”, afferma Thérèse Lorenius Co-acting Chief Commercial Officer.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: 4,4 MILIONI PER CONTINUITA’ TERRITORIALE CALABRIA – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Pronti 4 milioni e 427 mila euro all’anno per tre anni, pari a circa 13 milioni e 300 mila, per garantire ai cittadini della Calabria i voli tra Crotone e Roma Fiumicino. È quanto ritenuto necessario, come emerso dalla Conferenza di servizi regionale, a cui il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini aveva delegato i lavori, dopo che già nel 2020 e poi nel 2021 e 2022 le gare erano andate deserte. Il 15 marzo sono stati definiti i nuovi parametri – relativi alle frequenze minime, agli orari e al numero minimo di posti richiesti – sui quali articolare le rotte e si è fissata la nuova decorrenza differendola dal 26 marzo 2023 al 1° settembre 2023. Infine si è stabilito l’onere finanziario a carico del servizio pubblico (OSP) per la cosiddetta continuità territoriale. Le risorse come sopra determinate saranno impiegate in caso di mancata “accettazione” in c.d. OSP aperto (ossia nel caso in cui la rotta venga esercitata da un vettore senza esclusiva e senza compensazione a carico dello Stato). Grazie all’intervento statale, che prevede fondi compensativi a favore del vettore aggiudicatario della gara, si tutela il diritto alla mobilità di tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale e europeo con pari opportunità, a condizioni economiche uniformi. I finanziamenti provengono dalle risorse derivanti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e da residui del bilancio di ENAC. Ora si procederà alla gara, che sarà esperita, come detto, in caso di mancata accettazione del cd “OSP aperto”” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

LOCKHEED MARTIN: CRESCENT ENTRA NEL LUNAR INFRASTRUCTURE SECTOR – Crescent Space Services LLC ha annunciato il suo ingresso nel lunar infrastructure sector. Crescent Space è una nuova società commerciale lanciata da Lockheed Martin che fornisce infrastructure-as-a-service for lunar missions. “Una delle prime sfide chiave è la comunicazione ininterrotta tra la Terra, la Luna e il numero crescente di missioni lunari. Per farlo senza problemi, specialmente sul lato più lontano della Luna, i clienti hanno bisogno di una rete che li aiuti a parlare a grandi distanze. Crescent risponde direttamente a questa esigenza, offrendo un primo servizio chiamato Parsec®: un cislunar communications and navigation network. Parsec utilizza una costellazione di piccoli satelliti lunari che lavoreranno collettivamente per fornire una connessione continua tra la Terra e le persone in orbita lunare, così come sulla superficie della Luna. Oltre alle comunicazioni, Parsec fornirà anche servizi critici di posizione, sincronizzazione e navigazione per le missioni lunari. Crescent possiederà e gestirà il Parsec network al momento del lancio dei suoi primi nodi nel 2025. Lockheed Martin produrrà e consegnerà il Parsec spacecraft a Crescent”, afferma Lockheed Martin.

LOCKHEED MARTIN: TEST DI SUCCESSO DEL PAC-3 – In un test di volo il 23 marzo 2023, il PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) di Lockheed Martin ha ingaggiato e intercettato con successo un advanced medium range ballistic missile (MRBM) target. Il test è il primo di una serie per convalidare gli aggiornamenti software che verranno distribuiti come parte della prossima Patriot software release. Evoluzione della PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI), il PAC-3 MSE vanta un dual-pulse solid rocket motor, che fornisce maggiori prestazioni in altitudine e range. PAC-3 MSE continua a dimostrare la sua efficacia contro una varietà di bersagli avanzati.

EASA RAFFORZA LA PARTNERSHIP CON IL MONDO ACCADEMICO – L’EASA ha riconosciuto quattro studenti di dottorato alla prima edizione della European_Academia @EASA conference 2023. La conferenza segna un passo importante per l’EASA nella costruzione di relazioni più strette con il mondo accademico e nella promozione dei legami tra mondo accademico e industria. La conferenza di due giorni faceva parte di un’iniziativa istituita per impegnarsi con la prossima generazione di aviation scientists del mondo accademico europeo. L’evento si è concentrato su quattro argomenti principali che riflettono alcune delle sfide attuali che si prospettano per l’aviazione: “Artificial Intelligence in aviation”, “Impact of climate change in aviation”, “Environmental sustainability”, “Safety risk management”. “Siamo una knowledge-based organisation”, ha affermato Rachel Daeschler, EASA Certification Director. “Tutto ciò che facciamo, tutte le decisioni che prendiamo, le regole che scriviamo si basano sulla conoscenza. Siamo assolutamente convinti che le partnership con il mondo accademico arricchiranno in modo significativo il nostro orizzonte di conoscenza e ci aiuteranno ulteriormente”. I vincitori di ogni categoria avranno la possibilità di impegnarsi bilateralmente con l’EASA nei prossimi mesi per uno scambio sui loro progetti. La selezione dei vincitori è stata effettuata sulla base degli abstract presentati in anticipo e delle presentazioni degli studenti durante l’evento. La conferenza ha consentito all’EASA di acquisire conoscenze su alcuni aspetti delle nuove sfide, mentre gli studenti hanno avuto l’opportunità di ottenere un feedback sull’applicazione operativa del loro lavoro di ricerca. Tra gli studenti riconosciuti vi era Gabriele Luzzani del Politecnico di Torino, nell’area Artificial Intelligence (AI) in aviation, con il progetto ‘Study and development of a real-time pilot monitoring system’.

BRITISH AIRWAYS ESPANDE IL SUO NETWORK NEI CARAIBI – Aruba e Guyana sono diventate le ultime destinazioni ad unirsi al network di British Airways. British Airways opera più rotte verso i Caraibi e il Messico di qualsiasi altra compagnia aerea del Regno Unito, con Aruba e Guyana che portano a 17 il numero totale di destinazioni servite nella regione. Il volo BA2157 è partito da London Gatwick (LGW) alle 10:00 di domenica 26 marzo ed è atterrato al Queen Beatrix International Airport (AUA) di Oranjestad, Aruba, alle 17:00 ora locale. La nuova rotta opererà due volte alla settimana via Antigua il giovedì e la domenica. Il giorno successivo, lunedì 27 marzo, il volo BA2159 è partito da London Gatwick alle 11:35, atterrando al Cheddi Jagan International Airport (GEO) di Georgetown, Guyana, alle 19:50 ora locale. Questo è stato il primo di un volo bisettimanale, operato via St Lucia il lunedì e il giovedì. Entrambe le rotte opereranno con Boeing 777-200, con tre cabine tra cui i clienti potranno scegliere: Club (business), World Traveller Plus (premium economy) e World Traveller (economy). Domenica 26 marzo ha avuto luogo anche il primo volo diretto di British Airways per Port of Spain, Trinidad, che opererà tre volte a settimana da London Gatwick. Il volo era precedentemente via St Lucia. In qualità di compagnia di bandiera nazionale del Regno Unito, British Airways serve più di 190 destinazioni in più di 65 paesi, comprese le rotte con le sue compagnie aeree partner. Opera da tre principali aeroporti londinesi: London Heathrow, London Gatwick e London City, e serve fino a 26 città solo negli Stati Uniti.

AIR EUROPA INCREMENTA DEL 15% I VOLI TRA LA SPAGNA CONTINENTALE E LANZAROTE – Air Europa rafforza la connettività con Lanzarote, incrementando del 15% il numero di voli e aggiungendo 15.500 posti in più rispetto allo scorso anno. L’impegno che la divisione aerea di Globalia mantiene per la promozione di Lanzarote si traduce in un totale di 644 voli di collegamento con la Penisola iberica, per un’offerta di quasi 120.000 posti per tutto il 2023. Inoltre, da giugno e per tutta la stagione estiva, Air Europa collegherà Lanzarote con Barcellona e Santiago de Compostela. La nuova rotta Lanzarote/Barcellona aprirà il 26 giugno e opererà due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. A seguire sarà inaugurato il collegamento tra Lanzarote e Santiago de Compostela che manterrà una frequenza settimanale per tutta l’estate, il mercoledì. A ciò si aggiungono le rotte Lanzarote/Bilbao, che manterrà le attuali tre frequenze settimanali, e Lanzarote/Madrid che, da metà giugno, raddoppierà le frequenze da due a quattro a settimana. Per sostenere simbolicamente la promozione della più orientale delle isole delle Canarie, uno dei Boeing 737 di Air Europa è stato dedicato all’artista poliedrico César Manrique, nativo di Lanzarote, il cui nome compare da oggi sulla livrea. La compagnia è da tempo impegnata nel mantenere una flotta più sostenibile e efficiente.

AIRBUS: AGGIORNAMENTI SULLE DISCUSSIONI CON ATOS – Airbus informa: “Dopo un’attenta valutazione, Airbus SE è giunta alla conclusione che la potenziale acquisizione di una quota di minoranza del 29,9% in Evidian non soddisfa gli obiettivi della Società nel contesto attuale e nella struttura attuale. Airbus conferma quindi che non proseguirà più le discussioni, avviate nel febbraio 2023, rispetto alla potenziale acquisizione di una quota di minoranza del 29,9% in Evidian. Tuttavia, Airbus e Atos continuano a discutere di altre potenziali opzioni e proseguono i lavori sulla partnership strategica e tecnologica a lungo termine tra Airbus ed Evidian, che ha il potenziale per creare un valore significativo per entrambe le società”.