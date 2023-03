Centenario Aeronautica Militare: ieri alla Terrazza del Pincio di Roma le solenni celebrazioni

E’ stata la suggestiva Terrazza del Pincio a Roma a far da cornice ieri alla solenne celebrazione del Centenario dell’Aeronautica Militare, nata ufficialmente come Forza Armata autonoma e indipendente il 28 marzo 1923. La cerimonia, dall’alto valore simbolico ed istituzionale, si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è stata sugellata da un sorvolo aereo di diverse formazioni di velivoli dell’Aeronautica Militare conclusosi con il passaggio delle Frecce Tricolori.

“Nel corso della mattinata il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, dopo aver presieduto una solenne cerimonia di alzabandiera presso il Piazzale Tre Archi di Palazzo Aeronautica, si è recato all’Altare della Patria. Qui, accompagnato dai vertici della Forza Armata e dai Presidenti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma A.M., ha deposto una corona al Sacello del Milite Ignoto, inserito nel Complesso del Vittoriano e simbolo di tutti i caduti delle guerre cui l’Italia ha partecipato e del loro eroico sacrificio.

La cerimonia è stata sugellata dal sorvolo dei velivoli della Forza Armata, tra questi una speciale formazione di velivoli “caccia” ha disegnato in volo sopra la Terrazza del Pincio il numero “100”. A seguire una serie di passaggi aerei hanno onorato quest’importane anniversario fino al suo culmine quando la Pattuglia Acrobatica Nazionale, parte imprescindibile della tradizione aeronautica e tessera fondamentale dell’ampio mosaico rappresentato dalle realtà operative, ha colorato di verde, bianco e rosso il cieli della Capitale”, afferma l’Aeronautica Militare.

Il Capo di Stato Maggiore Generale di squadra aerea Luca Goretti, dopo un doveroso saluto al Presidente della Repubblica, alle Autorità presenti e tutti gli illustri ospiti, ha rivolto un deferente inchino alla Bandiera di Guerra, “custode della memoria di chi ci ha preceduto”, e un sentito omaggio a tutte le Bandiere di Guerra e d’Istituto di Forza Armata che sono “fonte di ispirazione continua per tutte le donne e gli uomini in azzurro”. Il Generale ha poi espresso parole di profonda commozione per i recenti tragici incidenti occorsi a Guidonia, lo scorso 7 marzo, al Colonnello Giuseppe Cipriano e al Tenente Colonnello Marco Meneghello, e lo scorso 13 dicembre a Trapani in cui perse la vita il Maggiore Fabio Altruda, “per condividere l’immenso dolore dei loro familiari e riaffermare l’esempio di coraggio, passione e dedizione fornito fino al loro ultimo istante, insieme a tutti coloro che ci hanno lasciato prematuramente”.

“Oggi siamo in questa bellissima cornice del Pincio proprio per celebrare, cento anni dopo, questo momento fondamentale della storia della Forza Armata. A prescindere dalla bellezza del posto, la scelta del luogo non è stata fatta a caso. Ci affacciamo direttamente su Piazza del Popolo, una delle più celebri e famose piazze di Roma, a voler rimarcare lo stretto legame che ci unisce a tutta la popolazione italiana, europea e mondiale. Ciò a rafforzare la nostra vocazione, quella di essere “con la gente, tra la gente, per la gente”. Noi siamo al servizio dei cittadini e del popolo italiano tutto”.

Ha poi aggiunto: “Dal 1923 la nostra forza è quella di guardare avanti e di osare, di non fermarci mai! sono fermamente convinto che questo è il migliore risultato che potevamo ottenere e da consegnare alle nuove generazioni che ci seguiranno per mantenere nel solco della nostra gloriosa tradizione la necessaria spinta innovativa”.

“Nel corso dell’intervento, particolarmente significativa è stata poi la consegna della sciabola tra l’aviatore più longevo, il Maresciallo Luigi Pasqui, classe 1918, e l’aviatore più giovane della Forza Armata, l’allievo pilota Giorgio Strata, classe 2004. Il gesto ha rappresentato un simbolico passaggio di testimone, segno di continuità generazionale tra tutti i membri della grande squadra azzurra.

Il Generale Goretti ha poi rivolto un’attestazione di sincera gratitudine a tutto il personale in azzurro di ieri e di oggi, agli equipaggi, agli specialisti, a tutti i nostri militari e civili, che non si sono mai tirati indietro, non lo hanno mai fatto e non lo faranno mai”, prosegue l’Aeronautica Militare.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nel suo intervento ha sottolineato come l’Aeronautica Militare sia un’Istituzione straordinaria, parte integrante della Storia dell’Italia e che tutti guardano con ammirazione, rispetto e sentimenti di profonda riconoscenza e gratitudine per quanto le donne e gli uomini della Squadra azzurra hanno fatto e fanno quotidianamente per il nostro Paese e per la sua sicurezza. Ha poi continuato “L’Italia, grazie all’Aeronautica Militare, dimostra ogni giorno di muoversi con piena padronanza in questo ecosistema straordinario, grazie alla disponibilità di mezzi e tecnologie all’avanguardia, ma soprattutto di personale altamente specializzato, motivato e qualificato”.

L’Ammiraglio ha poi concluso: “L’Aeronautica Militare vanto delle nostre Forze Armate, è un tassello di fondamentale importanza della “Deterrenza tecnologica” che dobbiamo rafforzare – senza indugio e celermente – per difendere il nostro Paese dalle gravi minacce alla sua sicurezza e ai nostri valori democratici”

Il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto: “Oggi è il compleanno dell’Arma Azzurra, cento anni vissuti con la freschezza, l’ambizione e anche la spavalderia tipica di chi vola in alto a sfidare il cielo”. Il Ministro ha poi proseguito rimarcando che: “Negli ultimi cento anni il mondo è profondamente cambiato ma non sono cambiate le qualità migliori dell’Aeronautica Militare: il coraggio, la capacità di mettervi al servizio di una avventura più grande, l’avvenire della Nazione”.

A conclusione dell’intervento del Generale di squadra aerea Luca Goretti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha conferito alla Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare la decorazione di “Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia”.

Si può rivedere l’evento sul canale YouTube dell’Aeronautica Militare: https://www.youtube.com/live/pAvQaNxJIIk?feature=share.

NdR:

In occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, ieri molte basi erano aperte, per permettere a tutti di osservare da vicino i compiti che gli uomini e i mezzi dell’Aeronautica Militare svolgono ogni giorno. Md80.it era presente all’open day della base di Istrana, sede del 51° Stormo dell’Aeronautica Militare. A breve l’articolo con un completo report fotografico dell’evento.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)