China Southern Airlines ed Etihad Airways esploreranno una maggiore cooperazione dopo la firma del MOU

Etihad Airways e China Southern Airlines esploreranno opportunità di cooperazione più ampie e approfondite a seguito della firma di un Memorandum of Understanding (MOU) per fornire ai passeggeri un’esperienza di viaggio migliorata.

“A seguito del trasferimento di Etihad al Beijing Daxing International Airport (PKX), che è anche l’hub di China Southern Airlines, il MOU offre spazio per l’espansione dell’attuale cooperazione in codeshare e consente ai partner di esplorare l’estensione delle reti di volo globali oltre gli hub dei due vettori, fornendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio più conveniente e di alta qualità. Ciò è ulteriormente migliorato dai servizi Etihad per l’hub di China Southern a Guangzhou Baiyuan, introdotto nell’ottobre 2022.

Il MOU contiene anche piani per opportunità di approvvigionamento reciproco tra ground handling, cargo handling, bonded warehousing, catering, maintenance, repair and overhaul a Guangzhou, Pechino o Abu Dhabi, ampliando le opportunità di cooperazione nella supply chain delle compagnie aeree”, afferma il comunicato.

Mr. Arik De, Chief Revenue Officer di Etihad Airways, ha dichiarato: “Questo MOU fungerà da piattaforma per un rapporto continuo più forte tra le due compagnie aeree. Etihad non vede l’ora di lavorare con China Southern Airlines per esplorare modi completi e pragmatici in cui i due vettori possano lavorare più a stretto contatto, per generare maggiore valore attraverso i nostri punti di forza unici presso Beijing Daxing International Airport e Guangzhou Baiyun International Airport, ed estendere ulteriormente la portata del nostro joint network. La cooperazione avanzata tra le due compagnie aeree invia un segnale molto forte al settore e porta ulteriori speranze di ripresa per i mercati globali dell’aviazione e dei viaggi”.

Zhang Dongsheng, Deputy Director General, Commercial Steering Committee of China Southern Airlines, ha dichiarato: “La firma del MOU apre un nuovo capitolo di cooperazione vantaggiosa per tutti tra i due vettori, che rafforzerà ulteriormente i nostri vantaggi unici nell’hub di Beijing Daxing International Airport, espandendo la nostra rete globale e offrendo più comodità ai passeggeri. China Southern Airlines ed Etihad hanno mantenuto una buona partnership durante la pandemia e continueranno ad approfondire la cooperazione ed esplorare nuove possibilità in futuro. Non vediamo l’ora di lavorare con Etihad per costruire un nuovo modello di cooperazione, per lavorare fianco a fianco, connettere opportunità di business e procurement, dialogare e abbracciare il futuro in modo innovativo”.

