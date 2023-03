Iberia Maintenance consolida la sua posizione di centro di eccellenza per i motori V2500 nel 2022

Nel 2022 Iberia Maintenance ha consolidato la sua posizione come uno dei centri di eccellenza per i motori V2500, grazie alla creazione di diverse nuove partnership con, tra gli altri, Qatar Airways e HK Express. Il V2500 rappresenta oltre il 50% dei motori introdotti dall’azienda.

Il CFM56 è il secondo prodotto con una quota di un terzo del numero totale di motori riparati. Oltre al CFM56-5B, dove Iberia Maintenance consolida la sua posizione di provider privilegiato per tutte le IAG airlines che utilizzano questo tipo di motore, i servizi vengono forniti a vari CFM56-7B operators e asset managers. Nel 2022, Iberia Maintenace ha firmato un accordo con RwandAir per la manutenzione e la riparazione dei suoi 7B e 7BE engines, che equipaggiano la flotta di Boeing 737 della compagnia aerea.

I V2500 e i CFM56-7B equipaggiano gli aeromobili A320 Family e i Boeing 737 e questi nuovi contratti hanno aumentato il numero totale di motori indotti del 14% rispetto ai livelli del 2021, consolidando l’Iberia Maintennace engine shop come centro di riferimento per questa short and medium-haul fleet.

Inoltre, Iberia Maintenance serve ancora il motore RB211-535, essendo uno dei pochissimi engine shops al mondo con questa capacità.

Il narrow-body engine MRO market sta gradualmente passando da modelli come CFM56 e V2500 a modelli più recenti come GTF e LEAP.

Con l’obiettivo di garantire un carico di lavoro stabile per il futuro, Iberia Maintenance ha iniziato ad adattarsi alle esigenze dello shop per i nuovi modelli di motore, continuando a soddisfare le esigenze degli operatori CFM56 e V2500. A tal fine, Iberia Maintenance ha effettuato un investimento multimilionario per acquisire attrezzature e macchinari.

Nell’ottobre 2022, Iberia Maintenance ha ottenuto la licenza per la manutenzione dei motori Pratt & Whitney GTF™, che equipaggiano la Airbus A320neo Family. Il primo GTF arriverà nella seconda metà del 2023.

“L’aeronautical maintenance sector è a un punto di svolta e le aziende devono adeguarsi. Dobbiamo essere in grado di rispondere alle esigenze attuali dei nostri clienti mentre ci prepariamo per il futuro ed è quello che stiamo facendo in Iberia Maintenance. In questo modo, viene garantito un carico di lavoro stabile per il futuro”, ha spiegato Eylo Gonzalez, Engine Shop Director at Iberia Maintenance.

Per contrassegnare la posizione di leader di Iberia Maintenance nell’engine MRO market, la società ospiterà la conferenza Aero-Engines Europe 2023 che si terrà dal 13 al 14 settembre a Madrid.

Aero-Engines Europe è una conferenza di due giorni che attira partecipanti esperti di motori. Questo è l’evento principale esclusivamente dedicato alle tendenze e alle questioni relative alla aero engine community della regione, che riunisce compagnie aeree, OEM, MRO, lessors, suppliers e consulenti.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)