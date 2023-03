News Brevi – 30.03.2023

QANTAS GROUP E AIRBUS PARTNER PER PRODURRE SAF IN AUSTRALIA – I sottoprodotti agricoli, inclusa la canna da zucchero, saranno trasformati in carburante per aerei grazie agli investimenti di Qantas Group, Airbus e del governo del Queensland, in un impianto di produzione di biofuel nel Queensland sviluppato da Jet Zero Australia in collaborazione con LanzaJet, azienda leader nella tecnologia dei sustainable aviation fuel. Qantas Group e Airbus investiranno congiuntamente 2 milioni di dollari di una raccolta di capitale iniziale di 6 milioni di dollari, con il governo del Queensland che contribuirà con 760.000 dollari e altri fondi istituzionali australiani e internazionali che forniranno ulteriori finanziamenti. Il denaro verrà utilizzato per condurre uno studio di fattibilità dettagliato e lo sviluppo iniziale del progetto. L’impianto proposto utilizzerà la alcohol-to-jet technology di LanzaJet per produrre fino a 100 milioni di litri di SAF all’anno. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2024. Qantas Group e Airbus si sono impegnati a investire fino a 200 milioni di dollari per accelerare la creazione di un’industria SAF in Australia. La struttura è il primo progetto finanziato nell’ambito della Qantas and Airbus Australian Sustainable Aviation Fuel Partnership. Andrew Parker, Chief Sustainability Officer, Qantas Group, ha affermato: “Qantas sarà il più grande cliente singolo per il SAF di fabbricazione australiana, in modo da raggiungere i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni, motivo per cui stiamo investendo nelle idee e nella tecnologia che costruiranno un’industria SAF locale”. Julie Kitcher, Executive Vice President, Corporate Affairs and Sustainability, Airbus, ha affermato: “Garantire un futuro sostenibile per il nostro settore è una priorità per Airbus, lavorando con partner in tutto il mondo e di tutti i settori. La selezione del primo investimento nell’ambito della nostra partnership congiunta con Qantas è un esempio di tale azione, con il potenziale per fornire SAF localmente in Australia e per essere un modello per altre località in tutto il mondo”. Qantas Group sta attualmente acquistando SAF dall’estero, inclusi 10 milioni di litri per i voli in partenza da Londra nel 2023 e, dal 2025, 20 milioni di litri all’anno per i voli in partenza dalla California. Il SAF di produzione nazionale sarà una parte fondamentale del raggiungimento da parte di Qantas del suo impegno di utilizzare il 10% di SAF nel suo mix di carburanti complessivo entro il 2030 e raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. Qantas ha anche recentemente unito le forze con cinque aziende leader in Australia per formare la SAF Coalition. Le società fondatrici, Australia Post, Boston Consulting Group, KPMG Australia, Macquarie Group e Woodside Energy, stanno utilizzando i SAF per ridurre le loro emissioni di carbonio insieme alle tradizionali compensazioni di carbonio.

EMIRATES: 24.000 CABIN CREW E GROUND STAFF COMPLETANO IL TRAINING SU AUTISMO E DISABILITA’ INVISIBILI – Per migliorare ulteriormente i servizi a supporto dei viaggiatori con disabilità invisibili, tra cui l’autismo, Emirates ha dato il via alla formazione specializzata per più di 24.000 membri del personale di cabina e di terra a livello globale. In parallelo, ha collaborato con l’aeroporto di Dubai per rendere l’esperienza di pre-imbarco più fluida – grazie a un migliorato sistema di pianificazione del viaggio e a un percorso dedicato all’autismo, e per garantire il comfort dei passeggeri a bordo, grazie all’implementazione di ulteriori misure di attenzione. Oltre 24.000 membri del personale di cabina e di terra di tutto il mondo hanno completato il corso di formazione di Emirates “Introduzione all’autismo e alle disabilità invisibili”. Il corso online è stato lanciato per la prima volta nel 2022 e copre una serie di argomenti che vanno dalla Politica Nazionale degli Emirati Arabi Uniti per le Persone con Disabilità, al riconoscimento dell’autismo, ai consigli pratici su come assistere i passeggeri con disabilità invisibili, rispondendo con empatia, fino alle informazioni sui sistemi di supporto ufficiali per aiutare i passeggeri in aeroporto. Classificato come disabilità invisibile, il disturbo dello spettro autistico è un disturbo neurologico e dello sviluppo che influisce sul modo in cui le persone interagiscono con gli altri, comunicano, imparano e si comportano. Il disturbo dello spettro autistico è noto per le sue diverse varianti e per la gravità dei sintomi che le persone sperimentano, e può quindi comportare una serie di esigenze sensoriali. Per alcuni viaggiatori, l’esperienza in aeroporto e in aereo può sembrare troppo rumorosa, troppo luminosa, troppo poco familiare o troppo affollata. Queste sono alcune delle aree in cui Emirates sta cercando di facilitare le esperienze di viaggio per renderle più positive possibile per i clienti con autismo: Informazioni in anticipo; Selezione gratuita del posto per i passeggeri autistici e gli accompagnatori; Prenotazioni con il “codice DPNA” per ottenere un ulteriore supporto; “Guida amica dell’autismo” dell’Aeroporto Internazionale di Dubai; Pre-ordine dei pasti; Emirates; Autism Friendly Route; Imbarco prioritario o imbarco per ultimo se si preferisce; Famiglie con bambini sedute insieme; Cuffie a cancellazione di rumore.

BRITISH AIRWAYS DIVENTA LA PRIMA COMPAGNIA AEREA NEL REGNO UNITO A LANCIARE UNA GUIDA VISIVA AL VOLO – In occasione della World Autism Acceptance Week, British Airways ha annunciato una partnership con Learning Rose, un’organizzazione che sviluppa materiale di supporto per le persone con autismo. Attraverso la partnership, British Airways è diventata la prima compagnia aerea del Regno Unito a produrre una guida visiva al volo. La guida visiva è approvata dalla National Autistic Society ed è progettata per aiutare i clienti a prepararsi per il viaggio e farli sentire il più a loro agio possibile durante il viaggio. Ogni sezione della guida, che può essere scaricata da ba.com, descrive una parte diversa dell’esperienza di volo, utilizzando semplici icone e testo per descrivere le immagini, i suoni e gli odori che i passeggeri possono aspettarsi. La Visual Guide è la prima iniziativa nell’ambito della partnership della compagnia aerea con Learning Rose. Oltre alla guida visiva, la partnership include anche la formazione e il supporto dei colleghi e sessioni di consultazione su misura per garantire che il personale della compagnia aerea abbia a disposizione un aiuto per garantire sempre le migliori pratiche. Rebecca Taylor, fondatrice di Learning Rose, ha dichiarato: “Sono davvero orgogliosa di collaborare con British Airways per creare una guida visiva recentemente aggiornata e ampliata e fornire ulteriore formazione e supporto ai colleghi della compagnia aerea. So dalla mia esperienza di lavoro come equipaggio di cabina e dal viaggio con mio figlio che volare a volte può essere opprimente per le persone con autismo, quindi sono lieta di lavorare con British Airways per alleviare le ansie di viaggio che le persone con autismo possono affrontare”. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “In British Airways diamo il benvenuto a più di mezzo milione di clienti che richiedono assistenza speciale ogni anno e ci impegniamo a fondo per garantire che il nostro servizio sia accessibile a tutti. Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza per i clienti con disabilità visibili e non visibili. La nostra partnership con Learning Rose è solo una delle tante iniziative che abbiamo in atto per rendere il volo il più privo di stress possibile e non vediamo l’ora di rafforzare e migliorare ulteriormente la nostra partnership in futuro”. British Airways è stata la prima compagnia aerea del Regno Unito a ricevere il rinomato Autism Friendly Award dalla National Autistic Society e la prima a riconoscere formalmente lo schema del cordino girasole, in collaborazione con Hidden Disabilities Sunflower. Il team di assistenza clienti dedicato può discutere e organizzare l’assistenza appropriata per ogni individuo, che si tratti di assistenza in aeroporto e a bordo, pre-assegnazione dei posti o aggiornamento di una prenotazione per garantire che il personale di cabina e di terra sia a conoscenza di qualsiasi supporto che i clienti potrebbero richiedere.

SAAB SIGLA FRAMEWORK AGREEMENTS CON LA NSPA – Saab ha firmato accordi quadro con la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) per il Carl-Gustaf® M4 weapon system e l’AT4 anti-armour weapon. La NSPA ha inoltre piazzato call-off orders per un valore totale di circa 350 milioni di corone svedesi. “Siamo orgogliosi che le nostre soluzioni stiano facendo la differenza per i nostri clienti. Questi accordi quadro rafforzeranno ulteriormente le nostre relazioni con la NATO e faciliteranno il processo di ordinazione per Carl-Gustaf e AT4 per i suoi membri”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics. Diversi membri della NATO, inclusi Stati Uniti, Canada e Regno Unito, sono già utenti delle ground combat solutions di Saab.

ANA SI PROCURA SAF MISCELATO IN GIAPPONE – All Nippon Airways (ANA) ha accettato per la prima volta di utilizzare sustainable aviation fuel (SAF) miscelato in Giappone sotto una public-private initiative guidata dal Civil Aviation Bureau of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT). ANA acquisterà il blended SAF da ITOCHU Corporation e utilizzerà il carburante sui voli internazionali e domestici di ANA dall’aeroporto di Haneda e Narita. L’iniziativa fa parte del Public-Private Council for the Promotion of Sustainable Aviation Fuel, lanciato lo scorso anno per incoraggiare la decarbonizzazione dell’industria aeronautica accelerando l’uso diffuso del SAF. Il SAF da miscelare è stato acquistato da Neste, il principale produttore mondiale di diesel rinnovabile e carburante per aviazione sostenibile, e lo sforzo è un altro passo verso l’obiettivo del Giappone di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. ANA si è impegnata a sostituire almeno il 10% del suo carburante per aerei con SAF entro l’anno fiscale 2030, mentre la compagnia aerea si muove verso l’obiettivo della carbon neutrality nel 2050.

UNITED ANNUNCIA UN INVESTIMENTO NELLA CARBON CAPTURE COMPANY SVANTE – United ha annunciato oggi il suo investimento di 15 milioni di dollari nella carbon capture technology company Svante, che fornisce materiali e tecnologia come parte della value chain che ha il potenziale per convertire la CO2 rimossa dall’atmosfera e dalle emissioni industriali in SAF. Questo è l’ultimo investimento annunciato dal nuovo UAV Sustainable Flight FundSM, un veicolo di investimento unico nel suo genere progettato per sfruttare il supporto del cross-industry business al fine di supportare le start-up focalizzate sulla decarbonizzazione dei viaggi aerei attraverso la ricerca sui SAF. La compagnia aerea mira a essere verde al 100% riducendo le proprie emissioni di gas serra (GHG) del 100% entro il 2050, senza fare affidamento sulle tradizionali compensazioni di carbonio. Ad oggi, United ha investito nella produzione futura di oltre tre miliardi di galloni di SAF, il massimo di qualsiasi compagnia aerea al mondo. “La tecnologia di cattura del carbonio ha il potenziale per essere una soluzione fondamentale nella lotta per fermare il cambiamento climatico e ha l’ulteriore vantaggio di aiutarci a scalare la produzione di SAF”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby. “In United stiamo costruendo su questo approccio investendo in entrambe le società in grado di catturare la CO2 e altre che possono trasformarla in carburante. Non c’è dubbio che questo utilizzo del carbonio sia agli inizi oggi, ma come leader nel volo sostenibile dobbiamo aiutare a costruire le basi per implementare questa tecnologia del futuro nel modo più opportuno possibile. Questo è veramente un imperativo globale e l’investimento di United in Svante riflette la nostra dedizione a rendere i viaggi sostenibili una realtà”. Svante sta lavorando con organizzazioni leader a livello mondiale, tra cui Dimensional Energy, una carbon utilization – CO2 to jet fuel – company in cui United Airlines Ventures ha investito lo scorso anno.

PRIMO VOLO DEL NUOVO COLLEGAMENTO FORLI’ – BRINDISI PER LA PARTNERSHIP CON SIGISMONDO TRAVEL GROUP – Primo volo – volo promozionale – sabato 25 marzo, del nuovo collegamento Forlì-Brindisi (al decollo ufficiale dal “Ridolfi” a partire dal prossimo 17 giugno per il network Go To Fly), inserito nella partnership tra F.A. S.r.l. e Sigismondo Travel Group di Rimini e identificata in “IO VOLO DA FORLÌ”. Il volo, operato da Air Connect, compagnia sussidiaria di Aeroitalia, con un ATR 72-600, ha portato agenti di viaggio, giornalisti e vertici di F.A. S.r.l. (57 i passeggeri a bordo) a conoscere più da vicino la meta salentina nonché due delle prestigiose strutture ricettive scelte appositamente da Sigismondo per “IO VOLO DA FORLÌ”. Il viaggio – che si è concluso domenica 26 marzo, con il rientro all’Aeroporto di Forlì – ha altresì toccato le località di Mesagne e Porto Cesareo. “Nel corso della breve presentazione che ha preceduto l’imbarco, Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication & Marketing Director F.A., non ha mancato di sottolineare come la scelta dell’aeromobile basato su Forlì, l’ATR 72-600, rappresenti un’opzione, nel partire dallo scalo romagnolo, capace d’innescare anche innegabili benefici sotto il profilo ambientale: con una consistente riduzione nell’immissione di CO2 nell’atmosfera (-25 kg a passeggero) e un eccellente risparmio di carburante quantificabile in -40% rispetto ai competitor a turbina e -70% in rapporto ai diretti competitor regionali. Plus che si aggiungono ai vantaggi economici per il cliente e al minor tempo impiegato da quanti decidono di utilizzare l’aereo decollando da Forlì. Unitamente ai vantaggi per le agenzie di viaggio, connotabili nella chiarezza dell’offerta e nell’avere riferimenti operativi certi”, afferma Forlì Airport.

BOEING DONA $250.000 PER LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E DI RIPRISTINO IN MISSISSIPPI E ALABAMA – Boeing sta impegnando 250.000 dollari per assistere il ripristino di emergenza e le operazioni di soccorso in Mississippi e Alabama a seguito dei tornado che hanno colpito le comunità in tutta la regione. “I nostri cuori vanno verso tutti coloro che sono stati colpiti dai recenti tornado in Mississippi e Alabama”, ha dichiarato Ziad Ojakli, executive vice president of Government Operations. “Stiamo collaborando a stretto contatto con organizzazioni che possono fornire rapidamente supporto a chi ne ha bisogno durante questo periodo difficile e rimaniamo impegnati con queste comunità mentre si riprendono nei giorni a venire”. I finanziamenti del Boeing Charitable Trust sosterranno le seguenti organizzazioni: $100.000 per la American Red Cross per mantenere rifugi per le persone e fornire risorse di emergenza; $100.000 per Feeding America per sostenere gli sforzi di distribuzione del cibo nelle comunità colpite; $50.000 per Samaritan’s Purse, per sostenere gli sforzi di recupero in tutto il Mississippi. “Oltre agli investimenti di beneficenza aziendali, i dipendenti Boeing donano alle loro comunità locali partecipando a gift match programs volontari. Coerentemente con i Boeing employee gift match programs, la società raddoppierà i contributi dei dipendenti effettuati a sostegno degli sforzi di soccorso. Gli sforzi di soccorso sono in linea con l’impegno costante di Boeing nei confronti delle comunità in cui vivono e lavorano i colleghi. Boeing impiega più di 3.300 persone in Mississippi e Alabama. Boeing ha donato più di 6 milioni di dollari per soccorsi in caso di calamità e sforzi umanitari a livello globale nel 2022”, conclude Boeing.