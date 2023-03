Il World Cargo Symposium di IATA si concentrerà su sostenibilità, sicurezza e digitalizzazione

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che lo IATA World Cargo Symposium (WCS) si concentrerà su sostenibilità, sicurezza e digitalizzazione. Il WCS si svolgerà a Istanbul, Turchia, dal 25 al 27 aprile 2023.

“L’air cargo opera a livelli quasi pre-pandemia. Ma il modo in cui opera è cambiato radicalmente. Ciò è dovuto alla convergenza delle forze economiche e geopolitiche, alle continue priorità sul miglioramento della sostenibilità, della sicurezza e dell’affidabilità, nonché alle opportunità emergenti con nuovi mercati, tecnologie e digitalizzazione. Il WCS di quest’anno esplorerà come mantenere redditizio l’air cargo affrontando queste priorità, sfide e opportunità”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Relatori e sessioni

Willie Walsh e Brendan Sullivan, Global Head of Cargo di IATA, parleranno all’evento insieme a:

Ahmet Bolat, Chairman of the Board of Directors and the Executive Committee, Turkish Airlines.

Mehmet Tevfik Nane, Chairperson of the Board of Directors of Pegasus Airlines and Chair of the IATA Board of Governors.

Kendra Kincade, President and CEO, Elevate Aviation.

Marco Bloemen, Managing Director Accenture and Head of Seabury Cargo.

Steve Smith, President & CEO, Airlink.

Turhan Ozen, Chief Cargo Officer at Turkish Airlines.

Le tracce della sessione copriranno diversi aspetti chiave della sicurezza, della sostenibilità e della digitalizzazione:

Lithium batteries.

ULD and operations.

ESG reporting in air cargo.

Reducing plastic waste in the air cargo industry.

Attracting and retaining talent.

E-commerce.

Air cargo market dynamics.

Digital distribution and booking.

Digital Cargo and ONE Record.

Il programma del WCS includerà anche una sessione speciale sul ruolo vitale dell’air cargo negli sforzi umanitari. Questa sessione si concentrerà in particolare sui recenti sforzi per fornire aiuti alla popolazione in Turchia e della Siria colpita dai devastanti terremoti nella regione.

“L’air cargo svolge un ruolo fondamentale nel fornire aiuti a chi ne ha bisogno. La recente mobilitazione dell’industria per fornire sostegno alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dalla tragedia ne è l’ultimo esempio. Con il WCS di quest’anno ospitato in Turchia, è l’occasione perfetta per riflettere sul ruolo che il trasporto aereo svolge in modo che le compagnie aeree siano ancora meglio preparate per la prossima crisi umanitaria”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA.

Il programma del WCS sarà integrato da una serie di workshop.

Al WCS sarà deciso anche il vincitore della quarta edizione degli IATA Air Cargo Innovation Awards, che premiano nuove soluzioni, concetti e idee che contribuiscono a digitalization, sustainability, safety and security della logistica aerea.

Tre finalisti saranno invitati a presentare i loro progetti durante la conferenza. I delegati voteranno quindi per la loro innovazione preferita e i vincitori saranno annunciati durante la plenaria di chiusura del WCS.

(Ufficio Stampa IATA)