Emirates e United attivano la partnership codeshare per migliorare la connettività con gli Stati Uniti

Emirates e United hanno attivato la loro partnership codeshare, consentendo ai clienti Emirates di godere di un accesso più semplice a una scelta più ampia di destinazioni negli Stati Uniti. A partire da oggi, i clienti Emirates potranno volare verso tre dei più grandi business hubs della nazione – Chicago, Houston o San Francisco – e collegarsi facilmente a una vasta rete di punti domestici negli Stati Uniti sui voli operati da United.

I biglietti possono essere acquistati da oggi su emirates.com e attraverso i canali commerciali, comprese le agenzie di viaggio.

“Con il lancio della partnership, i clienti Emirates diretti negli Stati Uniti possono ora aspettarsi di accedere a più di 150 città statunitensi nel network United, tramite i tre gateway.

Allo stesso modo, i clienti Emirates negli Stati Uniti che pianificano viaggi a Dubai e oltre hanno molte scelte e possono utilizzare i servizi United per collegarsi facilmente ai voli operati da Emirates diretti a Dubai, via Chicago, Houston o San Francisco. Il mondo è diventato più grande per i viaggiatori statunitensi che viaggiano verso l’ampia rete di Emirates oltre Dubai, comprese molte destinazioni uniche in Medio Oriente, Africa, Asia centrale e subcontinente indiano.

Sui voli, i passeggeri possono usufruire dei pluripremiati servizi Emirates e di una serie di comodi vantaggi di viaggio offerti dall’accordo. I viaggiatori con itinerari sui voli in codeshare di Emirates possono pianificare l’intero viaggio con un biglietto singolo e usufruire della franchigia bagaglio della compagnia aerea, oltre al comodo check-through del bagaglio fino alla destinazione finale.

Emirates consente inoltre ai suoi membri Skywards di guadagnare e riscattare miglia su tutti i voli attraverso il network mondiale di United“, afferma Emirates.

“La partnership sblocca una serie di destinazioni popolari accessibili dai gateway Emirates come Atlanta, Austin, Denver, Minneapolis e Phoenix. I passeggeri Emirates che pianificano viaggi verso destinazioni come Detroit, possono volare direttamente da Dubai a Chicago o Houston e collegarsi semplicemente con un volo United alla destinazione finale. I vantaggi reciproci si estendono ai passeggeri che volano fuori dagli Stati Uniti utilizzando i servizi Emirates per volare a Dubai, con lo stesso facile accesso da una vasta rete di città domestiche e connessione in uno dei tre hub”, prosegue Emirates.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha commentato: “Siamo estremamente lieti di attivare questa storica partnership con United e di espandere significativamente la nostra presenza negli Stati Uniti. La vasta rete di United nelle Americhe ci aiuterà a offrire più scelta alla nostra base di clienti da tutto il mondo e soddisfare la domanda di tutti i segmenti, tra cui leisure, VFR, corporate travellers and students, che ora possono connettersi senza problemi da e verso una rete più ampia di oltre 150 punti domestici”.

“Emirates e United hanno un interline arrangement che consente ai passeggeri di raggiungere facilmente una più ampia scelta di destinazioni nelle Americhe al di fuori degli Stati Uniti. I clienti Emirates potranno scegliere tra dozzine di destinazioni in più in Canada, Messico, Caraibi e Centro e Sud America, godendo anche di comodità come la semplicità degli itinerari di volo con un biglietto unico e collegamenti agevoli attraverso i tre hub (Chicago, Houston e San Francisco).

Emirates attualmente offre servizi tra il suo hub di Dubai e 12 città degli Stati Uniti, oltre a cinque punti in Canada, Messico, Brasile e Argentina.

In base all’accordo, i membri Emirates Skywards possono guadagnare miglia sui voli mentre viaggiano attraverso la rete internazionale e domestica di United Airlines.

La partnership consentirà inoltre ai soci MileagePlus di guadagnare miglia su voli selezionati del network Emirates viaggiando da Newark (EWR) a Dubai (DXB) con United Airlines e poi verso destinazioni selezionate operate da Emirates.

Il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai continua a offrire ai suoi 30 milioni di membri in tutto il mondo privilegi esclusivi”, continua Emirates.

“Il network Emirates di 17 punti nelle Americhe comprende le destinazioni statunitensi Boston Logan International Airport (BOS), New York John F. Kennedy International Airport (JFK), Los Angeles International Airport (LAX), Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH), Chicago O’Hare International Airport (ORD), Washington D.C. Dulles International Airport (IAD), Seattle Tacoma Airport (SEA), Newark Liberty International Airport (EWR), Orlando International Airport (MCO), Dallas-Fort Worth Airport (DFW), San Francisco International Airport (SFO), Miami International Airport (MIA), Orlando International Airport (MCO). Emirates vola anche a Mexico City (MEX), Toronto (YYZ), Sao Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG), Buenos Aires (EZE).

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)