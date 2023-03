Ashwin Bhat sarà il nuovo CEO di Lufthansa Cargo

Ashwin Bhat sarà nominato nuovo CEO di Lufthansa Cargo. Fatta salva la pending resolution del Supervisory Board of Lufthansa Cargo, assumerà la sua nuova posizione a partire dal 15 aprile 2023. Nel suo nuovo ruolo, continuerà a essere responsabile per product and sales.

Il Dr. Michael Niggemann, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG and Chairman of the Supervisory Board of Lufthansa Cargo, ha dichiarato: “Sono molto lieto che Ashwin Bhat, un manager molto abile ed esperto di logistica e cargo con esperienza internazionale, stia assumendo questo compito. In qualità di member of the Executive Board, ha svolto un ruolo chiave nel raggiungimento degli anni di maggior successo di Lufthansa Cargo. Quindi, in qualità di CEO, svilupperà ulteriormente la compagnia e amplierà il suo forte posizionamento sul mercato”.

Lufthansa Cargo continuerà ad essere gestita da un three-member Executive Board. La nomina del terzo Executive Board member unita a una nuova distribuzione delle responsabilità avverrà quanto prima.

Ashwin Bhat, nato nel 1969, ha studiato Chimica all’Università di Mumbai, in India. Ha iniziato la sua carriera professionale presso Airline Financial Support Services in India. Nel 1999 è entrato a far parte dell’ex Swisscargo, dove ha ricoperto diversi incarichi in revenue management, transport management and global area management. Dal 2015 Ashwin Bhat è stato a capo del cargo business segment presso Swiss International Air Lines. Nel 2021 è stato nominato nell’ Executive Board of Lufthansa Cargo AG come CCO.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)