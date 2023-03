EVA Air ordina cinque ulteriori 787-9 Dreamliner

Boeing ed EVA Air hanno finalizzato un ordine per altri cinque 787-9 Dreamliner, un ordine ripetuto per il jet widebody di Boeing. Il successivo investimento di EVA Air nel 787 consentirà alla compagnia aerea di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio e di far crescere in modo sostenibile la propria flotta.

“La nostra flotta 787 è diventata la base della nostra strategia di crescita a emissioni zero e continueremo a sfruttare l’efficienza e le performance senza rivali di questo aereo per molti anni a venire”, ha affermato Clay Sun, President of EVA Air. “Questo nuovo ordine supporta il nostro costante impegno a operare una flotta più sostenibile che ci consentirà di ridurre le emissioni di carbonio, fornendo al contempo ai nostri passeggeri un world-class service”.

“Realizzato con materiali compositi leggeri e dotato di avanzati motori GEnx, il 787-9 fornirà alla five-star airline una maggiore capacità, un maggior range e una fuel efficiency migliore del 25% rispetto ai jet della generazione precedente. La flotta 787 di EVA Air ha fornito alla compagnia aerea una maggiore flessibilità sulle rotte a lungo raggio verso il Nord America, l’Europa e l’Asia”, afferma Boeing.

“EVA Air opera una delle flotte widebody più efficienti e sostenibili al mondo, con ordini ripetuti per il 787 che testimoniano il valore che questa famiglia di aeroplani apporta alla sua rete”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Con ulteriori Dreamliner, EVA Air è ben posizionata per la crescita, soprattutto perché il traffico passeggeri torna ai livelli pre-pandemia in Asia”.

“La compagnia aerea con base a Taipei opera attualmente una flotta di 10 787, inclusi quattro 787-9 e sei 787-10. Con questo nuovo ordine, EVA Air ha unfilled orders per sette 787-10 e nove 787-9. EVA Air opera anche una delle più grandi 777 fleets al mondo con più di 40 aerei, inclusi modelli passeggeri e cargo, con un 777 Freighter in ordine”, conclude Boeing.

