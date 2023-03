Eurowings raddoppia i voli da Berlino

Con il summer flight schedule e in tempo per le vacanze di Pasqua, Eurowings raddoppia la sua offerta di voli verso 30 destinazioni da Berlino. Allo stesso tempo, la compagnia aerea ha stazionato un totale di sei aeromobili presso Berlin-Brandenburg airport.

Jens Bischof, CEO di Eurowings: “Berlino è e rimane una vera e propria calamita turistica ed è una delle metropoli più eccitanti d’Europa in termini di storia e cultura. Pertanto, è logico che noi, in qualità di più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze, espandiamo la nostra presenza e portiamo più voli Eurowings nella capitale. Allo stesso tempo, la nostra crescita a Berlino dimostra la prima estate indisturbata senza restrizioni di viaggio. I passeggeri provenienti da Berlino e dal Brandeburgo possono aspettarsi una serie di nuove destinazioni Eurowings che sono in cima alla lista dei desideri dei vacanzieri”.

Aletta von Massenbach, Chief Executive Officer of Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: “Sono lieta che Eurowings stia volando da BER verso più destinazioni con più aeromobili. È un segnale potente per il crescente traffico turistico verso la regione della capitale e per i vacanzieri di Berlino e del Brandeburgo. La vasta gamma di voli della compagnia aerea consente alle persone nella regione di volare direttamente verso molte entusiasmanti destinazioni per le vacanze e città in Europa”.

L’obiettivo della crescita significativa è su nuovi collegamenti e rotte aggiuntive verso destinazioni nell’Europa settentrionale, centrale e meridionale, nonché verso destinazioni popolari per le vacanze. Göteborg (Svezia), Helsinki (Finlandia) e Copenhagen (Danimarca) sono le nuove destinazioni del Nord Europa. Eurowings volerà anche direttamente a Graz (Austria), Ibiza (Isole Baleari, Spagna), Nizza (Francia), Porto (Portogallo) e Zante (Grecia) nell’Europa centrale e meridionale. Ci sono più voli per Maiorca rispetto alla scorsa estate.

