L’EASA pubblica una guidance aggiornata sulle “Remote Towers”

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato la ED Decision 2023/005/R che modifica l’EASA guidance material esistente sui remote aerodrome air traffic services (ATS), comunemente noti come “Remote Towers”.

“Il concetto di Remote Towers consente la fornitura di aerodrome ATS da luoghi o strutture in cui l’osservazione visiva diretta non è disponibile e si basa su una vista dell’aeroporto e delle sue vicinanze attraverso mezzi tecnologici. Questo concetto è considerato una delle novità più rilevanti introdotte nell’ATM/ANS nell’ultimo decennio, la cui attuazione è facilitata da guidance material dedicato che è stato sviluppato e viene mantenuto dall’EASA dal 2014, in collaborazione con un gruppo normativo dedicato composto da rappresentanti delle parti interessate. La guidance EASA si basa sul quadro normativo dell’UE esistente e considera e affronta una varietà di aspetti rilevanti della progettazione, implementazione e gestione delle Remote Tower“, afferma EASA:

“Questa ED Decision fornisce un aggiornamento completo considerando ulteriori risultati di ricerca, esperienze di implementazione, lo sviluppo di technical systems standards e l’evoluzione dei vari quadri normativi correlati (ad esempio ATM/ANS Common Requirements, ATCO licencing, SERA, Aerodromes).

In questo contesto, gli aspetti più rilevanti di questo aggiornamento riguardano:

– Aggiornamenti al capitolo “operational context” con nuove esperienze dalle operazioni quotidiane di un remote tower centre, inclusa l’introduzione di un supervisor role ed esperienze relative alla gestione delle competenze per i controllori con diversi unit endorsements.

– Numerosi aggiornamenti nel capitolo “management of change” tra cui un nuovo segmento sui fattori socio-economici, uno sul coinvolgimento degli utenti e un segmento dedicato alla migrazione da una conventional tower a una remote contingency tower.

– Aggiornamenti minori in tutto il documento, inclusa una revisione dei riferimenti per riflettere il materiale normativo UE aggiornato dall’ultima pubblicazione”, prosegue EASA.

“Per il futuro l’EASA continuerà il lavoro con remote aerodrome ATS mediante la formazione di un gruppo di esperti per facilitare il contributo di diverse parti interessate con esperienza in remote aerodrome ATS, nonché per monitorare gli sviluppi e le esigenze di aggiornamento delle norme o del materiale di orientamento”, conclude EASA.

(Ufficio Stampa EASA)