Gulfstream inaugura il nuovo U.S. West Coast Sales and Design Center

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’inaugurazione del suo nuovo Beverly Hills, California, sales and design center.

“Lo showroom di circa 12.000 piedi quadrati / 1.115 metri quadrati espande ulteriormente le risorse dei clienti di Gulfstream negli Stati Uniti occidentali e mette in evidenza la leadership nel comfort e nel design delle cabine.

Il Beverly Hills Sales and Design Center presenta full-scale cabin mock-ups delle Gulfstream G400, Gulfstream G700 e Gulfstream G800 living areas e mostra i Gulfstream G500 e Gulfstream G600 seat designs, affinché i clienti possano testare in prima persona ciò che meglio si adatta ai loro requisiti di missione. L’interior design team di Gulfstream lavora con i clienti all’interno dello showroom per scegliere tra la moltitudine di finiture, impiallacciature, rivestimenti per pavimenti, pelli, tessuti e altri materiali per l’allestimento interno disponibili in loco. Inoltre, la dynamic technology, come i Gulfstream digital cabin creator and exterior paint configurator tools, assiste i clienti nell’esplorazione della completa personalizzazione e flessibilità della cabina offerta da Gulfstream“, afferma Gulfstream Aerospace.

“Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per migliorare la Gulfstream customer experience”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “L’espansione del nostro portafoglio di sales and design centers nella costa occidentale degli Stati Uniti è la fase successiva del nostro piano di espansione strategica e fornisce ulteriori investimenti nei nostri clienti e nella crescente flotta mondiale di Gulfstream”.

“Insieme all’interior design team, il Beverly Hills Sales and Design Center è gestito dai Gulfstream LA-based sales executives e integra i Gulfstream sales and design centers a New York City; Londra; Savannah; Appleton; Dallas.

Sempre nella contea di Los Angeles, il Gulfstream Customer Support service center presso Van Nuys Airport, aperto nel 2019, offre ai clienti un’ampia gamma di maintenance, repair and overhaul services”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)