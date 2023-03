News Brevi – 31.03.2023

GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO: DOMENICA 2 APRILE A ROMA L’EVENTO “FENCING FOR AUTISM”, PRIMA EDIZIONE DI UNA GARA DI SCHERMA INTEGRATA – Lo sport come strumento di inclusione sociale e ideale ponte di collegamento tra i soggetti fragili, le loro famiglie e tutti coloro che vi stanno attorno: questo il senso dell’evento “Fencing for Autism”, che si terrà domenica 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, presso l’aeroporto dell’Urbe a Roma. Si tratta della prima edizione di una gara di scherma integrata, organizzata in collaborazione con la Federazione Nazionale di Scherma, in cui squadre miste di ragazzi autistici e loro coetanei si confronteranno in diverse gare di spada sulle pedane allestite presso una location d’eccezione, il grande “Hangar 44” dell’Aeronautica Militare. L’iniziativa – denominata “AUTISMORE, consapevoli e concreti” – è stata presentata a Roma, presso Spazio Europa Experience David Sassoli, dai promotori dell’evento, il Prof. Luigi Mazzone, ordinario e direttore della Unità di Neuropsichiatria Infantile dell’Università Tor Vergata di Roma, da anni impegnato nello studio del disturbo autistico nonché fondatore dell’Accademia Scherma Lia, società capofila in Italia per l’inclusione di ragazzi autistici proprio attraverso la scherma, e Gianluca Nicoletti, papà di Tommy, ragazzo autistico, e giornalista anche lui impegnato da anni in un’opera di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e delle buone pratiche a favore delle persone con neuro divergenza, fondatore della Onlus “Cervelli Ribelli” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES CELEBRA 25 ANNI DI OPERAZIONI A MALTA – Questa settimana Emirates ha celebrato i 25 anni dei suoi servizi per Malta, iniziati il 30 marzo 1998. La compagnia aerea ha finora trasportato quasi 1,1 milioni di passeggeri su oltre 12.700 voli, con Dubai che è la più lontana east-bound route da Malta, nonché una delle poche destinazioni per viaggiare al di fuori dell’Europa. Per celebrare il traguardo, Thierry Aucoc, Emirates’, Senior Vice President Commercial Operations for Europe and the Russian Federation e l’airline’s Country Manager Paul Fleri Soler hanno ospitato il Malta’s Minister for Transport, Infrastructure and Capital Projects Hon. Aaron Farrugia, il Minister for Tourism and Consumer Protection Hon. Clayton Bartolo, il CEO of Malta International Airport Alan Borg e il Director General of Civil Aviation Captain Charles Pace in una conferenza, in cui hanno evidenziato alcuni dei risultati e dei contributi più importanti della compagnia aerea al settore dei viaggi e del turismo di Malta. “Quando Emirates ha lanciato il suo primo volo per Malta, aveva poco più di 40 destinazioni nella sua rete. Oggi colleghiamo con orgoglio i viaggiatori maltesi a più di 130 destinazioni in sei continenti, inclusi più di 30 punti in Asia e 20 punti nelle Americhe. Serviamo anche i viaggiatori con connettività aggiuntiva oltre la nostra rete attraverso i nostri interline and codeshare agreements con 27 vettori aerei, incluso il vettore nazionale, Air Malta”, ha detto Thierry Aucoc durante il suo intervento. “Malta è una delle destinazioni turistiche più popolari nella rete globale di Emirates e la compagnia aerea continua a contribuire al suo settore dei viaggi e del turismo, facilitando la connettività aerea e guidando il traffico in entrata. La compagnia aerea contribuisce anche all’economia e alla comunità locale di Malta. Emirates impiega più di 60 cittadini maltesi in una varietà di ruoli in tutto il Gruppo. I legami bilaterali tra gli Emirati Arabi Uniti e Malta sono solidi e radicati nel loro reciproco desiderio di rafforzare la loro cooperazione in tutte le aree di sviluppo”, afferma Emirates. “Il nostro contributo all’economia locale non si limita alla connettività aerea dei passeggeri, ma anche al trasporto aereo delle merci. Emirates SkyCargo fornisce collegamenti commerciali vitali da e verso Malta, spedendo merci essenziali come cibo e forniture mediche e facilitando la spedizione di importazioni ed esportazioni. Emirates SkyCargo contribuisce in modo significativo al mercato in quanto è uno dei due principali air cargo providers a Malta”, ha proseguito Aucoc. La compagnia aerea attualmente opera con Boeing 777 da e per il paese, che è anche il più grande scheduled passenger aircraft che abbia mai servito Malta. Emirates è l’unico vettore aereo a offrire sul mercato il prodotto First Class. Oltre 27.000 membri Emirates Skywards sono ufficialmente registrati a Malta, ampliando ulteriormente le offerte del programma fedeltà della compagnia aerea.

CAGLIARI “BLU” AIRPORT PER L’AUTISMO – L’Aeroporto di Cagliari informa: “L’Aeroporto di Cagliari è da sempre all’avanguardia per la difesa del diritto universale alla mobilità di tutte le persone. Dal 2006 il nostro aeroporto ha istituito il servizio PRM, con uno staff specializzato per l’accoglienza e l’accompagnamento delle persone a ridotta mobilità, e sempre attraverso questo servizio, aderendo nel 2020 al progetto ENAC “IN VIAGGIO ATTRAVERSO L’AEROPORTO”, la società di gestione ha reso possibile alle persone che vivono nello spettro dell’autismo, di affrontare l’esperienza del viaggio in modo più consapevole e sereno. Per finire è con grande piacere che con l’apertura della Cagliari Airport Library, abbiamo potuto ospitare negli scaffali della prima biblioteca aeroportuale italiana, una vera e propria AUTISMOTECA, cioè una sezione specifica di libri in CAA e di letteratura dedicata al tema dell’autismo. Questo fine settimana, come ogni anno l’Aerostazione vestirà il colore blu attraverso l’illuminazione LED, aderendo così alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo”.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES FOR AIRWORTHINESS AND ENVIRONMENTAL CERTIFICATION (PART 21) – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Airworthiness and Environmental Certification (Regulation (EU) No 748/2012). Questa revisione del marzo 2023 incorpora la decisione ED 2022/021/R del 16 dicembre 2022, applicabile dal 7 marzo 2023, su acceptable means of compliance (AMC) and guidance material (GM) relativi a safety management system and occurrence-reporting systems. È disponibile anche come pubblicazione online dinamica con filtri per ottenere il materiale normativo adattato alle proprie esigenze, funzioni di ricerca per accedere rapidamente alle sezioni pertinenti, navigazione facilitata da computer, tablet e telefoni cellulari e formato XML. L’EAR book è generato attraverso la piattaforma eRules e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

DELTA: RICONOSCIMENTO PER IL CIO DELLA COMPAGNIA – Il Delta E.V.P. and Chief Information Officer Rahul Samant è stato riconosciuto nella Forbes CIO Next 2023 list, un elenco annuale che riconosce i 50 migliori leader tecnologici a livello globale. I premiati di quest’anno sono stati selezionati per aver guidato le loro organizzazioni attraverso la trasformazione digitale e per aver messo la tecnologia al centro del business. Rahul è stato l’unico airline tech leader riconosciuto nell’elenco di quest’anno, insieme ai leader di Amazon, OpenAI, The Walt Disney Company e altri. “Questo riconosce i contributi del nostro eccellente Delta IT team e dei nostri partner commerciali”, ha affermato Rahul. “La visione strategica e l’esecuzione impeccabile che offrono insieme hanno reso la nostra trasformazione digitale una realtà e posizionato la tecnologia come un vantaggio competitivo per il nostro business”. “La tecnologia è la spina dorsale per offrire un’esperienza elevata in Delta. I clienti lo vedono per la prima volta durante il processo di prenotazione sull’app Fly Delta o su Delta.com. Una moltitudine di opzioni self-service e un’esperienza cliente sempre più personalizzata continua in tutte le loro interazioni con Delta. Delta sta costruendo una base per consentire un viaggio ancora più personalizzato e un’esperienza cliente elevata attraverso il Wi-Fi gratuito a bordo, Delta Sync e oltre”, afferma Delta. “Il lavoro che stiamo svolgendo mira a consentire alle nostre persone di offrire l’esperienza Delta in modo agile, flessibile e su larga scala”, ha affermato Rahul. “È importante sfruttare il meglio dell’innovazione tecnologica, e ciò significa ascoltare i nostri clienti e garantire che i nostri dipendenti, che sono i migliori del settore, abbiano gli strumenti e le conoscenze per soddisfare le crescenti esigenze e preferenze dei nostri clienti”.

MHI SVOLGE UNO “SMART INDISTRIAL SAFETY” TEST CON UN DRONE – Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), in collaborazione con Chubu Electric Power Co., Inc. (Chubu Electric), ha condotto un test dimostrativo di “Smart Industrial Safety”, un sistema che permette on-site confirmation tramite drone. Il test, effettuato a Toyota City, nella prefettura di Aichi, ha confermato l’efficacia delle security operations svolte da un drone attualmente in fase di sviluppo da parte di MHI. Il dipartimento Hydro Power Business della Renewable Energy Company di Chubu Electric è attualmente sfidato dalla carenza di manodopera e dalla necessità di garantire la sicurezza dei propri dipendenti che eseguono verifiche in loco presso dighe e centrali elettriche situate in regioni montuose di difficile accesso. Il test dimostrativo con i droni è stato condotto per risolvere queste sfide e ottenere contemporaneamente una maggiore efficienza lavorativa a costi ridotti. Il drone utilizzato nei test era un single rotor UAV in fase di sviluppo nell’MHI’s Commercial Aviation Systems segment. Volando a un’altitudine di 35-50 m a velocità di 10-20 km/h, la telecamera di bordo del drone ha confermato le condizioni del sito. Dopo la conferma dell’efficacia del drone nell’esecuzione delle operazioni di sicurezza, MHI e Chubu Electric continueranno a collaborare per raggiungere capacità di volo sicure e autonome su lunghe distanze verso luoghi ancora più remoti.

RYANAIR APRE 9 NUOVE ROTTE DOMESTICHE IN UK IN RISPOSTA ALLA RIDUZIONE DEL 50% DEL DOMESTIC APD – Ryanair ha annunciato oggi di aver risposto al taglio del 50% dell’APD del governo britannico per i viaggi domestici dall’aprile ’23 con l’apertura di 9 nuove rotte domestiche da/per Belfast, Bournemouth, Cardiff, Edimburgo, East Midlands, Londra, Manchester e Newquay. “Ryanair invita nuovamente il governo del Regno Unito ad abolire completamente e immediatamente l’APD per tutti i viaggi, il che non solo promuoverebbe il turismo, ma sosterrebbe anche la crescita dell’occupazione e la necessaria connettività con il Regno Unito”, afferma Ryanair. Jade Kirwan, Ryanair’s Head of Communications, ha dichiarato: “Mentre il dimezzamento dell’APD sui voli domestici dall’aprile ’23 ha consentito a Ryanair di aggiungere più rotte domestiche al nostro UK schedule per la Summer ’23, se vogliamo continuare a crescere e guidare la ripresa del traffico per il Regno Unito, il governo UK dovrebbe eliminare immediatamente l’APD per tutti i viaggi e fornire incentivi alle compagnie aeree come Ryanair per stimolare la crescita e la ripresa dell’intero UK market”.

CARGOLUX: NUOVO CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS – Cargolux annuncia che Mrs Christianne Wickler ha deciso di dimettersi dalla carica di Chairman of the Board of Directors of Cargolux Airlines International S.A. in occasione dell’Annual General Meeting della compagnia, che si terrà il 26 aprile 2023. “La decisione della signora Wickler di lasciare la sua posizione è dovuta alla sua scelta di dedicare più tempo alle sue business activities. La compagnia desidera esprimere i suoi sinceri ringraziamenti e apprezzamenti alla signora Wickler per la sua dedizione e il suo impegno come Chairman of the Board of Directors della compagnia aerea. Di conseguenza, gli azionisti hanno deciso all’unanimità di proporre la nomina di Mr. Tom Weisgerber come nuovo Chairman of the Board of Directors al Board of Directors meeting, che si terrà dopo l’Annual General Meeting, il 26 aprile”, afferma Cargolux.