Tecnam presenta il P2012 Gran Lusso a SUN ‘n FUN e annuncia nuovi ordini

Tecnam presenta il P2010 Gran Lusso

Tecnam ha presentato il P2010 Gran Lusso. “Il Gran Lusso è una super-luxury version del four-seat P2010. Presenta raffinati rivestimenti in pelle italiana, inserti in fibra di carbonio, un all-new center FADEC power quadrant con standard FMS che accompagna la Garmin NXi avionics suite.

Equipaggiato con il Continental 170 hp turbocharged CD-170 Jet/A engine, il Gran Lusso presenta un’ergonomia della cabina migliorata per un’esperienza di volo senza precedenti.

Progettato dal “Centro Stile” di Tecnam, il P2010 Gran Lusso è un concentrato di dettagli che offrono il massimo livello di comfort per pilota e passeggero nella sua categoria. Le innate caratteristiche italiane sono combinate con virtuosismo artigianale, tecnologia all’avanguardia, valore operativo senza pari e design sofisticato. Gli interni altamente personalizzati non hanno rivali nell’industria aeronautica, con finiture dai dettagli unici ed eleganti finiture e scelte cromatiche”, afferma Tecnam.

“Il Gran Lusso include il seguente elenco di equipaggiamenti standard per rendere l’esperienza di volo diversa da qualsiasi altro velivolo oggi disponibile: New Smart Design cockpit panel; AFCS control unit GMC 707 autopilot with ESP; Flight Management System keyboard and buttons (GCU475); Custom trim control wheel in center console; New center console parking brake access; Dual mobile device jacks for pilot and passenger; Enhanced USB ports; Electric trim for rudder control; New wingtip design with integrated LED lighting; Total Metallic paint exclusive to Gran Lusso; Additional choice of super premium leather interior combinations.

Bruciando solo 5,2 galloni USA all’ora, il Gran Lusso presenta interni spaziosi in stile italiano, sfruttando al contempo la configurazione ad ala alta con 3 porte di accesso più una porta separata per il vano bagagli. Con un pieno di carburante da 63 galloni USA, il Gran Lusso può volare per 1.000 nm o più di 12 ore.

Il P2010 TDI Gran Lusso fa parte della P2010 series. Le P2010 platforms offrono diversi motori e tre diverse opzioni di carburante: automotive unleaded (approvata sulla 180hp version), avgas sulla 215hp variant e TDI powered by Jet A o diesel“, prosegue Tecnam.

“Volare è un’esperienza privata. Con il Gran Lusso, questa esperienza diventa ancora più intima, dove puoi trovare tutto il lusso che meriti ed esprimere al meglio la propria personalità. Nessun altro produttore di aeromobili offre questo livello di certificazione, valore, prestazioni, comfort ed economia. Siamo onorati di presentare questo modello a tutti gli US private pilots più esigenti”, ha dichiarato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam.

Tecnam ha inoltre annunciato nuovi ordini durante SUN ‘n FUN Aerospace Expo.

Pacific Air Charters Inc. seleziona il Tecnam P2012

Tecnam annuncia la firma con Pacific Air Charters, Inc. di un ordine per due P2012 Traveller con consegna immediata e ventitré opzioni aggiuntive per espandere la flotta.

“Conosciuta per offrire ai propri clienti il massimo del lusso e della sicurezza, Pacific Air Charters, Inc. è il fornitore premium di aerial limousine services nelle isole Hawaii.

Le multi-engine operations over water offrono un vantaggio significativo in termini di sicurezza. Il P2012 Traveller offrirà anche costi operativi molto competitivi grazie ai suoi FADEC piston Lycoming engines.

Il comfort dei passeggeri è stato un fattore chiave nella decisione dell’operatore: tutti i sedili singoli con pitch generoso, finestrino dedicato e accessori, porta USB, portabicchieri, tasca del sedile, bracciolo e doppio sistema di aria condizionata (che può essere azionato anche a terra attraverso un collegamento di alimentazione CC per “preraffreddare” l’aereo prima dell’imbarco) offrono comfort e praticità”, afferma Tecnam.

Pat McNamee, Pacific Air Charters, Inc. Chief Operating Officer and 135 Director of Operations, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire viaggi comodi, convenienti e moderni alle isole Hawaii e in altre aree dell’Oceano Pacifico. Il P2012 Traveller è l’aereo perfetto per le nostre rotte”.

Francesco Sferra, P2012 & Special Mission Platform Sales and Business Development Manager: “Siamo entusiasti e onorati che Pacific Air Charters, Inc. abbia scelto Tecnam come partner di fiducia per le operazioni passeggeri nella regione del Pacifico. Siamo orgogliosi di fornire aeromobili e servizi di livello mondiale che danno priorità a sicurezza, efficienza e affidabilità”.

Kenai Aviation acquisisce un secondo P2012 Traveller

Tecnam e Kenai Aviation annunciano l’aggiunta di un secondo Tecnam P2012 Traveller alla flotta in un solo anno. Dopo il primo ritiro dell’aereo al Sun ‘n Fun del 2022, Kenai Aviation opera il P2012 Traveller dall’aprile 2022.

Questa seconda acquisizione consente a Kenai Aviation di raddoppiare le frequenze e servire meglio le comunità locali dell’Alaska.

“Il Traveller, che può ospitare comodamente nove passeggeri con uno o due membri dell’equipaggio, è un new generation turbocharged, twin-engine, high wing, fixed-wing aircraft. L’aggiunta alla flotta di Kenai Aviation offre ai clienti opzioni di configurazione convenienti e diversificate, pur offrendo l’esperienza che i viaggiatori più esigenti si aspettano. Le TKS de-icing capabilities del velivolo e il design robusto consentono a Kenai di fornire un servizio affidabile e puntuale alle comunità nel difficile ambiente meteorologico dell’Alaska”, afferma Tecnam.

Joel Caldwell, Kenai Aviation CEO/Owner, ha dichiarato: “Finalmente abbiamo trovato un aereo che si adatta perfettamente ai nostri commuter markets nello stato dell’Alaska. Il P2012, progettato specificamente per soddisfare le esigenze dei nostri scheduled commuter markets nell’Alaska centro-meridionale, ha superato le nostre aspettative”.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 & Special Mission Platform Sales and Business Development Manager: “Tecnam è orgogliosa di consegnare questo secondo velivolo a Kenai Aviation. Non è solo un ulteriore passo avanti nel servizio fornito da Kenai Company alla comunità locale, ma attesta anche le capacità del P2012 Traveller nell’ambiente estremamente freddo dell’Alaska”.

HCH Aviation ordina 15 Tecnam P-Mentor

Tecnam ha annunciato che HCH Aviation, con sede negli Stati Uniti, ha effettuato un ordine per quindici velivoli Tecnam P-Mentor. HCH Aviation ha una partnership esclusiva con la Stephen F. Austin State University per fornire professional pilot training come parte della university’s flight training initiative.

“L’università ha 60 studenti piloti e ne avrà 110 entro la fine del 2023. In risposta a questa enorme domanda, HCH Aviation ha ampliato la propria flotta con l’aggiunta di questi nuovi Tecnam P-MENTOR, che si uniranno ai twin-engine P2006T che sono già nella flotta”, afferma Tecnam.

Kristen Conklin, presidente di HCH Aviation, ha dichiarato: “Tecnam è stato un partner meraviglioso nell’assistere il nostro team. Gli aerei Tecnam sono velivoli superiori per servire il nostro collegiate flight program in rapida crescita, lo strumento più moderno per i nostri studenti per procedere facilmente con la loro carriera di pilota professionista”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di essere la soluzione giusta per HCH e tutti gli FTO di oggi. Le nostre soluzioni sono uniche sul mercato e garantiscono affidabilità, controllo dei costi e piacere di volo”.

“Il P-Mentor è un two-seat, single engine, piston, fully IFR aircraft, conforme ai più recenti requisiti CS-23 EASA e FAA, che consente capacità PBN/RNAV/AFCS. Fornisce alle moderne scuole di volo un’unica piattaforma per addestrare gli studenti dal loro primo volo, fino alla licenza di pilota commerciale e all’abilitazione strumentale. E’ dotato di variable pitch propeller e di una simulated retractable landing gear option”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)