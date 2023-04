Centenario Aeronautica Militare: Open Day al 51° Stormo di Istrana

Martedì 28 marzo 2023 si è celebrato il Centenario dell’Aeronautica Militare. Oltre alle celebrazioni solenni a Roma (leggi anche qui), con il sorvolo di diverse formazioni di velivoli dell’Aeronautica Militare e il passaggio delle Frecce Tricolori, in diverse basi in tutta Italia si sono svolti degli “Open Day”, per mostrare al pubblico i compiti che gli uomini e i mezzi dell’Aeronautica Militare svolgono ogni giorno.

Md80.it era presente all’Open Day della base di Istrana (Treviso). Istrana è la sede del 51° Stormo, intitolato a “Ferruccio Serafini”.

Molto interessante la mostra statica, composta da due AMX e da un Eurofighter Typhoon biposto. Come aerei storici erano presenti un Fiat G-91R, un Aermacchi MB-326, un Lockheed TF-33 Shooting Star, un De Havilland DH-82A Tiger Moth. Presente anche un elicottero NH-500E, una batteria Spada, un missile Sparrow sezionato.

Negli hangar erano presenti diversi motori, sia storici a pistoni che moderni (come il Rolls-Royce Spey che equipaggia l’AMX e l’Eurojet EJ200 che equipaggia l’Eurofighter), ma l’attrazione principale è stata l’esposizione di un F-104S insieme alla Ferrari 126CK pilotata da Gilles Villeneuve. Questa esposizione voleva ricordare la mitica sfida svolta nel 1981 proprio a Istrana tra la Ferrari numero 27 di Gilles Villeneuve e un F-104.

Molto interessante e spettacolare l’attività di volo, svolta sia al mattino che al pomeriggio. Due AMX (tra cui quello “special color” per celebrare l’80° anniversario del 103° Gruppo) hanno simulato una missione CAS (Close Air Support) sul campo di Istrana. Questo tipo di missioni comporta un attacco aereo verso obiettivi nemici, a supporto delle forze amiche sul campo. I due AMX, guidati dal JTAC a terra, hanno simulato attacchi a bersagli sul campo con il cannone e con altre armi.

In seguito è stato simulato un Tango Scramble, con decollo di due Eurofighter. I due Eurofighter hanno poi simulato un operazione “Slow Mover Interceptor”, dove hanno intercettato un altro velivolo (nel nostro caso un AMX), identificandolo e accompagnandolo poi all’atterraggio sulla base di Istrana, con i due EFA che hanno proseguito con diversi giri campo per assicurarsi che a terra (dove nel caso reale il velivolo fatto atterrare sarebbe stato preso in consegna dai Carabinieri della base in veste Military Police) tutto proceda regolarmente.

Gli EFA hanno anche effettuato diversi passaggi spettacolari davanti al pubblico, prima di atterrare.

L’attività di volo è ripresa nel pomeriggio con una ulteriore dimostrazione di una missione CAS da parte dei due AMX, seguita da alcuni passaggi in formazione dei due AMX insieme a un Eurofighter, effettuati in diverse configurazioni, tra cu i quella a carrello estratto in configurazione di atterraggio.

Nel pomeriggio ha effettuato un sorvolo sulla base di Istrana anche un Tornado del 6° Stormo.

Moltissimo il pubblico presente all’Open Day, segno dell’affetto che la popolazione riconosce da sempre alla nostra Aeronautica Militare.

Md80.it ringrazia il personale dell’Aeronautica Militare e del 51° Stormo per la grande disponibilità, che ha reso ancora più speciale la giornata passata nella base di Istrana.

(Paolo Rebosio – Md80.it – Photo Credits: Erika Brambilla – Paolo Rebosio – Md80.it)