Prende il volo il Boeing 787-9 Pikachu Jet grazie alla collaborazione fra ANA e Pokémon

All Nippon Airways (ANA) e Pokémon Company uniscono forze sotto il nome di “Pokémon Air Adventures” per lanciare, il 4 giugno 2023, il “Pikachu Jet NH”, un aeromobile personalizzato a tema. La collaborazione includerà una serie di servizi e prodotti speciali, tra cui articoli originali e intrattenimento a bordo.

“Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, “Pokémon Air Adventures” è un progetto destinato ad arricchire l’emozione di viaggiare con il mondo dei Pokémon. La nuova iniziativa testimonia l’impegno costante della compagnia affinché le persone possano sperimentare nuovamente la gioia del viaggio e il piacere della mobilità.

L’aeromobile personalizzato “Pikachu Jet NH” entrerà in servizio sulle rotte internazionali a partire dal 4 giugno 2023. Periodo di operatività: circa 5 anni a partire dal 4 giugno 2023. L’aeromobile sarà un Boeing 787-9 (marche di registrazione JA894A)

Il “Pikachu Jet NH” presenta una livrea disegnata appositamente per ANA, per creare un effetto vibrante. I Pokémon sono nascosti anche all’interno dei motori”, afferma ANA.

“Le possibili rotte operate dal 4 giugno 2023 al 28 ottobre 2023 (le rotte sono soggette a modifiche a causa di cambiamenti nelle operazioni): Haneda – Bangkok; Haneda – Singapore; Haneda – Jakarta; Haneda – Manila; Haneda – Ho Chi Minh City; Haneda – Delhi; Haneda – Sydney; Haneda – Vancouver; Haneda – Honolulu.

Il design della cabina interna del “Pikachu Jet NH” e i prodotti originali che saranno distribuiti ai passeggeri saranno annunciati in seguito.

Il primo prodotto originale sarà il “Bath Poncho”, in vendita dal 4 giugno 2023. Il prodotto sarà disponibile per i passeggeri dei voli internazionali e domestici ANA attraverso il servizio di vendita duty free in volo e il servizio di shopping online “ANA STORE@SKY” accessibile attraverso il Wi-Fi sui voli domestici e nelle lounge ANA. I dettagli saranno disponibili nel numero di maggio/giugno di ANA SKY SHOP (rivista digitale), disponibile dalla fine di aprile”, prosegue ANA.

“I passeggeri potranno vedere i contenuti legati ai Pokémon, come Pokémon Kids TV e POKÉTOON, su tutti i voli internazionali e domestici di ANA. L’inizio è previsto per giugno 2023 per i voli internazionali e per luglio 2023 per i voli domestici. I contenuti sono soggetti a modifiche. Per i dettagli, consultare ANA SKY CHANNEL, dove saranno disponibili ulteriori informazioni a partire dalla fine del mese precedente. I contenuti in visione variano a seconda dell’orario di imbarco”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)