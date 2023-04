News Brevi – 03.04.2023

IL TRAFFICO DI RYANAIR A MARZO 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di marzo 2023. A marzo Ryanair Group ha trasportato 12,6 milioni di passeggeri (marzo 2022: 11,2 milioni, +12%), con un load factor del 93% (87% a marzo 2022). Ryanair ha operato oltre 71.350 voli a marzo 2023. Il dato rolling sui 12 mesi a marzo 2023 si attesta a 168,6 milioni di passeggeri (+74%), con un load factor del 93% (+11%).

2 APRILE, GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO: ALL’AEROPORTO DELL’URBE L’EVENTO “FENCING FOR AUTISM”, PRIMA EDIZIONE DI UNA GARA DI SCHERMA INTEGRATA – Domenica 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, si è tenuto a Roma, presso il Centro Logistico e Sportivo dell’Aeroporto dell’Urbe, l’evento “Fencing for Autism”, prima edizione di un torneo di scherma integrata, organizzato in collaborazione con la Federazione Nazionale di Scherma. Sedici squadre miste di ragazzi autistici e loro coetanei provenienti da diverse regioni d’Italia – dalla Toscana alla Sicilia, passando per Lazio, Campania, Puglia e Sardegna – si sono confrontate in diverse gare di spada sulle pedane allestite presso il grande “Hangar 44” dell’Aeronautica Militare. Una giornata dove lo sport è stato prima di tutto uno strumento di inclusione sociale e un ideale ponte di collegamento tra soggetti fragili, le loro famiglie e tutti coloro che vi stanno attorno. L’iniziativa – denominata “AUTISMORE, consapevoli e concreti” – è stata promossa ed organizzata dal Prof. Luigi Mazzone, ordinario e direttore della Unità di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata di Roma, da anni impegnato nello studio del disturbo autistico nonché fondatore dell’Accademia Scherma Lia, società capofila in Italia per l’inclusione di ragazzi autistici proprio attraverso la scherma, e da Gianluca Nicoletti, papà di Tommy, ragazzo autistico, e giornalista anche lui impegnato da anni in un’opera di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e delle buone pratiche a favore delle persone con neuro divergenza, fondatore della Onlus “Cervelli Ribelli”. La giornata è stata conclusa con una breve esibizione della Banda dell’Aeronautica Militare, che ha eseguito anche l’Inno nazionale prima della premiazione. Sui primi due gradini del podio sono salite le spade delle Fiamme Oro, i cui atleti hanno gareggiato insieme a ragazzi dell’Accademia Scherma Lia di Roma; al terzo posto è salito il Club Schermistico Partenopeo, cha ha già al suo interno squadre miste di atleti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA MIGLIORA IL SUO INDICE DI PUNTUALITA’ E SI POSIZIONA COME LA SECONDA COMPAGNIA PIU’ PUNTUALE AL MONDO A FEBBRAIO – Iberia si è posizionata a febbraio 2023 come la seconda compagnia aerea più puntuale al mondo, secondo la classifica elaborata dalla società di consulenza internazionale Cirium – ex FlightStats. A febbraio l’89,57% dei 12.461 voli della compagnia aerea spagnola è arrivato puntuale, il che rappresenta un miglioramento di tre punti percentuali rispetto a gennaio, che le ha permesso di posizionarsi al secondo posto nella classifica di puntualità tra le compagnie globali. In questa categoria competono le compagnie con il maggior numero di Available Seat-Kilometers (ASK) nel mercato, nello specifico devono rientrare nel 10% delle compagnie con il maggior numero di ASK al mondo, operando inoltre in tre regioni. “Per il secondo mese consecutivo siamo sul podio delle compagnie aeree più puntuali al mondo. In questa occasione siamo al secondo posto, dopo essere stati in testa alla classifica il mese scorso, ma la notizia migliore è che abbiamo migliorato il nostro indice di puntualità, aumentandolo di tre punti percentuali: l’89,6% dei nostri voli è arrivato puntuale a destinazione. Questo è possibile solo con il fermo impegno delle oltre 17.000 persone che compongono Iberia per offrire un servizio migliore ogni giorno. Grazie a ciascuno dei nostri dipendenti e anche ai nostri clienti per la loro fiducia”, ha dichiarato Javier Sánchez-Prieto, Presidente e CEO di Iberia. Il mese scorso Iberia è stata riconosciuta come la compagnia aerea più puntuale al mondo, con l’86,6% dei suoi voli arrivati in orario. Questo riconoscimento si aggiunge a quello ottenuto l’anno precedente, quando Iberia è stata nominata compagnia aerea più puntuale d’Europa nel 2022, dopo esserlo stata anche da maggio a ottobre, per sei mesi consecutivi.

LOCKHEED MARTIN SELEZIONATA PER IL JP9102 PROJECT AUSTRALIANO – Lockheed Martin accoglie con favore l’annuncio di essere stata selezionata dal Commonwealth of Australia come offerente preferito per il Project JP9102, l’Australian Defence Satellite Communications System. Il Project JP9102 fornirà all’Australian Defence Force (ADF) un sovereign military satellite communications (MILSATCOM) system definito dalla sua estensibilità, agilità e resilienza. “Siamo orgogliosi di essere stati selezionati come l’offerente preferito per fornire questa capacità critica all’Australian Defence Force”, ha affermato Warren McDonald, Chief Executive, Lockheed Martin Australia and New Zealand. “Questa capacità fornirà all’Australian Defence Force una solida connettività e informazioni affidabili quando e dove ne hanno bisogno e, per estensione, contribuirà ulteriormente alla crescita e allo sviluppo delle Australia’s defence and space industries”. Lockheed Martin sfrutterà la sua profonda esperienza nelle space-based mission solutions e nei resilient satellite communications networks per la sua offerta. “Siamo entusiasti di lavorare con l’Australian Defence Force e l’industria australiana per sviluppare una solida soluzione per JP9102”, ha affermato Robert Lightfoot, Executive Vice President for Lockheed Martin Space. “Stiamo sfruttando tutte le capacità aziendali di Lockheed Martin, nonché il nostro impegno a supportare le nazioni alleate per fornire un sistema operativamente collaudato che soddisfi le esigenze in termini di copertura, capacità, resilienza ed estensibilità della costellazione”. Lockheed Martin ha riunito un team eterogeneo di aziende australiane per fornire ground and control segments e oltre per JP9102. Lockheed Martin ha anche collaborato con il governo del Victoria per stabilire il Victoria come hub tecnico e ingegneristico per la soluzione JP9102.

GE: PRIMA INSTALLAZIONE PER IL LIGHTWEIGHT COMPOSITE GAS TURBINE ENCLOSURE – La U.S. Navy ha commissionato la USS Santa Barbara (LCS 32), equipaggiata con due GE LM2500 gas turbines che includono il GE’s lightweight composite gas turbine enclosure. Questo segna la prima commissioned installation del nuovo composite module di GE Marine. Le turbine a gas e i moduli sono entrambi prodotti negli Stati Uniti. “Questo composite enclosure non solo offre ai progettisti una significativa riduzione del peso, ma è stato anche progettato fornendo un maggiore accesso, temperature ridotte e una migliore attenuazione del suono”, ha affermato Kris Shepherd, Vice President and General Manager of GE Marine. Il lightweight composite module sarà installato anche su altre warships. Il GE Marine gas turbine business è parte di GE Aerospace, con sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di prodotti, sistemi e soluzioni per la propulsione, comprese turbine a gas aeroderivate da 6.100 a 70.656 CV/da 4,6 a 52,7 megawatt.

LOCKHEED MARTIN: JAGM AND HELLFIRE PRODUCTION CONTRACT – L’U.S. Army ha assegnato a Lockheed Martin un multiple-year production contract per Joint-Air-to-Ground Missiles (JAGM) and HELLFIRE missiles con un Program Year 1 (PY1) award total value di $439 milioni. Questo contratto fornirà supporto per l’approvvigionamento e la produzione di JAGM e HELLFIRE per l’esercito degli Stati Uniti e per i clienti internazionali. Poiché si tratta di un multiple-year award, il contratto offre tre additional follow-on awards a partire dalla fine del 2023, consentendo un valore totale del contratto fino a 4,5 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. “Questo contratto non solo supporta la produzione sostenuta, ma è il primo joint production contact assegnato dal governo degli Stati Uniti per JAGM e HELLFIRE”, afferma Joey Drake, program management director of Air-to-Ground Missile Systems at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “L’aggiudicazione di questo contratto, insieme alla JAGM full-rate production decision dello scorso anno, dimostra la fiducia dell’esercito nell’efficacia e nelle capacità difensive del nostro prodotto, incluso il suo potenziale di longevità grazie al supporto per una maggiore produzione”. “Entrambi i sistemi JAGM e HELLFIRE sono progettati e sviluppati a Orlando, Florida. I sistemi d’arma sono prodotti in vari stabilimenti Lockheed Martin. Con oltre 125.000 missili prodotti, JAGM e HELLFIRE continuano a essere l’arma preferita nelle critical, precision engagement opportunities”, conclude Lockheed Martin.

LOCKHEED MARTIN: TEST DI SUCCESSO PER IL SOFTWARE AEGIS AGGIORNATO – La USS Daniel Inouye (DDG 118) ha intercettato con successo un Medium Range Ballistic Missile (MRBM) target utilizzando il software Aegis aggiornato durante un recente test. Questo segna la prima Aegis Baseline 9.C2.0 (BMD 5.1) intercept di un MRBM target utilizzando lo Standard Missile–6 Dual II con software upgrade. Supportato da United States Navy, Missile Defense Agency, Lockheed Martin e altri partner, l’FTM-31 E1a ha implementato uno scenario reale per testare il sistema d’arma Aegis, che è stato in grado di mirare, identificare e intercettare meglio la minaccia grazie al software update.

LOCKHEED MARTIN DIMOSTRA CAPACITA’ DI MANUTENZIONE SCALABILI TRAMITE RETE 5G – Lockheed Martin ha dimostrato con successo analytics-driven maintenance capabilities compatibili con il 5G flight-line ecosystem del Dipartimento della Difesa, un passo fondamentale per fornire informazioni fruibili in tempo reale, miglirando la prontezza degli aeromobili e riducendo i costi. L’iniziativa Network-enabled Analytics for Readiness 5G (NeAR) ha illustrato come la tecnologia delle comunicazioni 5G e l’analisi avanzata riducano al minimo il carico di manutenzione per una varietà di velivoli. “Questa prova ha dimostrato che i nostri strumenti di analisi sono scalabili e portatili su più piattaforme, per migliorare la velocità di manutenzione”, ha affermato Reeves Valentine, vice president of Land and Maritime Solutions at Lockheed Martin Rotary and Mission Systems. Dopo l’atterraggio dell’aeromobile, l’applicazione NeAR fornisce ai manutentori e ai tecnici registrazioni complete dei dati di volo, manutenzione predittiva guidata dall’intelligenza artificiale e analisi dei dati dei sensori. Lockheed Martin ha integrato questa tecnologia con dispositivi portatili per rendere queste capacità disponibili per i service members sulla flight line, per facilitare un processo decisionale più rapido.

JETBLUE PORTA L’EVENTO “FLY LIKE A GIRL” IN FLORIDA – Sabato 1 aprile, JetBlue ha portato per la prima volta il suo evento Fly Like a Girl a Fort Lauderdale, una delle sei città principali della compagnia aerea. Gli eventi Fly Like a Girl offrono alle ragazze l’accesso a diverse carriere nel settore dell’aviazione e l’opportunità di imparare direttamente dalle donne membri dell’equipaggio. In collaborazione con il Women in Flight Crewmember Resource Group (CRG) della compagnia aerea, il team Diversity, Equity and Inclusion, il team Corporate Social Responsibility e la JetBlue Foundation, l’evento ha supportato più di 100 giovani locali di età compresa tra 8 e 14 anni che si sono uniti a JetBlue per saperne di più e suscitare interesse per le carriere nel settore dell’aviazione.