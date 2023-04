Boeing e CAE si accordano per migliorare le P-8 Training Solutions per Canada, Germania e Norvegia

Boeing e CAE hanno firmato accordi di collaborazione per espandere la multi-mission platform collaboration in Canada, Germania e Norvegia. Questi accordi utilizzano le capacità complementari di ciascuna azienda per fornire training solutions superiori per il programma P-8A Poseidon.

“Questi accordi mirano a promuovere la prontezza della missione per i clienti che utilizzano aeromobili Boeing P-8”, ha affermato Torbjorn Sjogren, Boeing vice president and general manager, Government Services. “Lavorando insieme, Boeing e CAE possono fornire outcome-based pilot and aircrew training, maintenance ground school, in-service support and instructor training nel punto di necessità”.

In qualità di membro del Team Poseidon nell’offerta Canadian Multi-Mission Aircraft (CMMA) di Boeing, CAE fa parte di un Canadian P-8 industrial footprint che si basa su 81 partner canadesi sulla piattaforma.

“Il successo della missione dipende dalla preparazione avanzata e dalla risposta rapida”, ha affermato Daniel Gelston, presidente di CAE Defence & Security. “In qualità di premier provider in flight training and simulation, sfruttiamo la collaborazione per creare una rete agile di comprovate training, simulation and in-service support solutions per fornire prontezza critica per le forze di difesa di tutto il mondo”.

“Questa collaborazione amplifica una relazione di lunga data che abbraccia i portafogli commerciali e della difesa in tutto il mondo. Per più di un decennio CAE ha fornito operational flight trainers sulla piattaforma Boeing P-8A a supporto di U.S. Navy, Royal New Zealand Air Force e United Kingdom Royal Air Force”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)