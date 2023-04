SWISS apre una nuova Non-Schengen Lounge a Zurich Airport

Swiss International Air Lines (SWISS) sta ulteriormente ampliando la sua gamma di lounge services a Zurich Airport con l’apertura della nuova SWISS Non-Schengen Lounge nella D Gates area. La lounge si trova all’interno della transfer zone dell’aeroporto e offre ai suoi visitatori una vasta gamma di attrazioni sui suoi 650 metri quadrati. Con una vista spettacolare sul piazzale dell’aeroporto e sulle lontane Alpi, i viaggiatori possono gustare un’ampia selezione di cibi e bevande in un ambiente superiore ma confortevole mentre aspettano il loro volo in partenza.

“Sono lieta di poter nuovamente offrire ai nostri viaggiatori nella zona non Schengen dell’aeroporto di Zurigo un’esperienza lounge con un’eccezionale qualità del servizio che soddisfa pienamente tutte le nostre aspirazioni premium e soddisfa le diverse esigenze dei nostri clienti”, afferma Julia Hillenbrand, SWISS Head of Brand Experience. “Con i suoi colori e i suoi materiali, la nostra lounge rinnovata regala ai nostri ospiti una nuova e accresciuta sensazione di comfort e benessere”.

“Il concetto della nuova lounge fonde le sfaccettature del design delle lounge SWISS esistenti con nuovi accenti e materiali di alta qualità. Le caratteristiche del legno chiaro si combinano con discreti elementi in ardesia svizzera e morbide tonalità bordeaux per accogliere il visitatore e fornire un ambiente caldo che invita il viaggiatore a rimanere, riposare e divertirsi. Anche la combinazione di elementi naturali e colori tenui è in armonia con il design “SWISS Senses”.

La nuova lounge dispone di varie zone per soddisfare i diversi desideri e le esigenze dei suoi visitatori. Il bistrot offre una vasta gamma di cibi e bevande, con pasti preparati al momento in loco con particolare attenzione alla cucina fresca, sana e varia. Un’ulteriore zona lounge offre la possibilità di lavorare senza disturbi o distrazioni, con tre postazioni chiuse e tre postazioni aperte per la massima produttività. Per i visitatori che cercano semplicemente di rilassarsi e recuperare le forze, la zona di riposo offre un ambiente ottimale con le sue comode poltrone. Sono inoltre disponibili docce per chi desidera rinfrescarsi prima del volo”, afferma SWISS.

La SWISS Non-Schengen Lounge a Zurich Airport è aperta tutti i giorni dalle 05:30 alle 22:00 e può ospitare fino a 160 persone. La lounge è disponibile per tutti i viaggiatori di Business Class e First Class insieme ai Senators and HON Circle members di Lufthansa Group, nonché ai viaggiatori Business Class di altre compagnie aeree Star Alliance.

SWISS proverà il passenger count utilizzando l’intelligenza artificiale

Swiss International Air Lines (SWISS) prevede una prova di tre mesi insieme a un partner esterno riguardo l’utilizzo dell’artificial intelligence (AI) per condurre il conteggio dei passeggeri durante il processo di imbarco del volo. La digitalizzazione della procedura di conteggio dei passeggeri ha lo scopo di migliorare la sicurezza e contemporaneamente alleggerire il carico di lavoro del personale di cabina della compagnia aerea.

“A tal fine, su voli SWISS selezionati da Zurigo tra aprile e giugno, una telecamera sarà temporaneamente installata in cabina per il processo di imbarco, per registrare i passeggeri mentre si imbarcano e determinarne il numero totale.

Le registrazioni verranno utilizzate esclusivamente per addestrare l’applicazione AI nel processo di imbarco. Deve essere in grado, ad esempio, di distinguere se un passeggero sta portando un bambino in braccio e deve anche funzionare perfettamente anche in condizioni di illuminazione difficili. I risultati saranno costantemente analizzati durante tutta la fase di trial per migliorare costantemente l’affidabilità dell’AI. In considerazione della natura sperimentale del nuovo approccio, l’equipaggio di cabina effettuerà anche un conteggio parallelo dei passeggeri utilizzando la procedura manuale stabilita sui voli interessati”, afferma SWISS.

“SWISS attribuisce la massima importanza alla sicurezza e alla protezione dei dati. Tutte le registrazioni effettuate saranno trattate nel pieno rispetto delle severe disposizioni europee (GDPR) e svizzere (FADP) sulla protezione dei dati, e verranno successivamente cancellate. I dati registrati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del conteggio dei passeggeri. Nessuna persona sarà identificata da loro. Inoltre, verranno registrate solo immagini visive e solo nell’area della porta dell’aeromobile. Non verranno eseguite ulteriori registrazioni (come l’audio).

I passeggeri dei voli interessati saranno informati del processo prima dell’imbarco. Al termine della sperimentazione, SWISS analizzerà i risultati e deciderà in merito all’ulteriore corso dell’azione e a un’eventuale introduzione”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)