Air France-KLM e CMA CGM lanciano ufficialmente la loro long-term strategic air cargo partnership

Air France-KLM e CMA CGM Group hanno annunciato oggi l’effettivo lancio della long-term strategic air cargo partnership che hanno reso pubblica a maggio 2022. Questa partnership avrà una durata iniziale di 10 anni e vedrà Air France-KLM Martinair Cargo, parte di Air France-KLM Group, e CMA CGM Air Cargo, parte di CMA CGM Group, unire i loro cargo networks complementari, full freighter capacity e servizi dedicati per costruire un’offerta ancora più interessante grazie al loro know-how e alla loro presenza globale.

Tale accordo ha ricevuto tutte le approvazioni regolamentari obbligatorie da parte delle autorità competenti.

“La partnership aiuterà a soddisfare la crescente esigenza dei clienti con supply chain più integrate e resilienti. Sfrutterà il vasto franchising, l’esperienza e le capacità cargo Air France-KLM, in particolare per quanto riguarda lo specialized cargo (prodotti farmaceutici, deperibili, espresso, ecc.), supportato da un worldwide cargo network all’avanguardia e dagli hub globali presso Paris-Charles de Gaulle airport Amsterdam Schiphol airport. Da parte sua, CMA CGM mobiliterà il suo vasto commercial network e la sua piattaforma logistica globale.

L’accordo attingerà ai rispettivi punti di forza dei gruppi per fornire servizi personalizzati, agili, efficienti e convenienti per i clienti. L’offerta combinata consentirà loro di beneficiare di una maggiore freighter and belly capacity, una rete più ampia di destinazioni, un mix di voli di linea e charter, tempi di transito e flessibilità migliorati, nonché collegamenti su misura in tutto il mondo. I clienti beneficeranno di un’assistenza clienti potenziata grazie a una rete globale di agenzie e un service desk specializzato risponderà a requisiti specifici, tra cui un BIG desk dedicato per large shipments.

I clienti avranno accesso diretto a una piattaforma online dedicata (“myCargo”) e servizi digitali per facili prenotazioni online disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nonché un servizio clienti esperto. Dal 20 marzo 2023, i voli CMA CGM sono disponibili per la prenotazione su myCargo e i clienti possono facilmente prenotare e combinare i voli operati da Air France, KLM, Martinair o CMA CGM Air Cargo su questo sportello unico digitale leader del settore”, afferma il comunicato.

“Con questo accordo, Air France-KLM e CMA CGM opereranno congiuntamente la full-freighter capacity delle rispettive compagnie aeree. La loro capacità combinata è attualmente costituita da una flotta moderna ed efficiente composta da un massimo di 12 aerei full-freighter:

– 6 aerei full-freighter presso CMA CGM Air Cargo, inizialmente basata sull’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle (con ordini in sospeso per ulteriori 6 aerei);

– 6 aeri full-freighter presso Air France-KLM Group con base presso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle e l’aeroporto di Amsterdam Schiphol (con ordini in sospeso per 8 aeromobili, in particolare in sostituzione della flotta esistente).

La partnership commerciale copre anche la Air France-KLM belly aircraft capacity, inclusi oltre 160 aeromobili a lungo raggio.

Inoltre, questa partnership mira a rafforzare la competitività delle aziende nell’air cargo industry. Con l’ambizione condivisa di investire e modellare il futuro dell’air cargo business, i due partner svilupperanno soluzioni rivoluzionarie attraverso la continua ottimizzazione delle risorse e dei processi a livelli che superano gli standard del settore, e proseguiranno con i loro sforzi nel campo della smart digitalization destinata a beneficiare l’industria nel suo complesso.

Entrambi i gruppi mirano inoltre a essere in prima linea nell’aviazione sostenibile e si sono impegnati a raggiungere Net Zero Carbon entro il 2050. Prevedono di ridurre la loro impronta ambientale investendo nel rinnovo della flotta, con ordini fermi per aeromobili di nuova generazione (in particolare l’Airbus A350F), e attraverso l’uso di SAF. Nel dicembre 2021, Air France-KLM ha lanciato il primo SAF program al mondo per l’air cargo industry, consentendo di fatto agli spedizionieri di partecipare alla riduzione delle emissioni di CO2 da parte del settore dell’aviazione. CMA CGM Group ha deciso di creare un Fund for Energies. Sostenuto da un budget quinquennale di 1,5 miliardi di dollari e da un team dedicato, mira ad accelerare la transizione energetica per raggiungere Net Zero Carbon entro il 2050. Il Fondo investe per sostenere la produzione industriale di nuovi combustibili, oltre a low-emission mobility solutions in tutto il business del Gruppo”, prosegue il comunicato.

Adriaan Den Heijer, EVP Cargo and Cooperation Lead, Air France-KLM Group, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’implementazione operativa della nostra strategic long-term air cargo partnership con CMA CGM Air Cargo. Accelererà l’espansione del nostro business cargo, un’attività strategica per il Air France-KLM Group, aprendo una vasta gamma di nuove opportunità, in termini di offerte, destinazioni e soluzioni per i nostri clienti. Con i nostri team esperti e dedicati e una potente piattaforma di distribuzione, non vediamo l’ora di trasformare ulteriormente il futuro attraverso questa partnership”.

Guillaume Lathelize, CEO di CMA CGM Air Cargo, ha dichiarato: “La nostra joint-venture commerciale con Air France KLM Martinair è ora operativa. CMA CGM AIR CARGO è la full-freighter airline leader in Francia e opera 6 aeromobili. L’azienda ha dimostrato la sua flessibilità e agilità con servizi di linea e soluzioni charter per i principali attori della logistica. La nostra partnership unirà il meglio di entrambi i mondi: flessibilità, agilità ed esperienza di livello mondiale per un servizio regolare e dedicato”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)