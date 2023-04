Austrian Airlines summer flight schedule: previsti 250.000 passeggeri nel week end di Pasqua

Nel primo grande fine settimana di viaggio dell’anno, Austrian Airlines trasporterà circa 250.000 passeggeri.

“Gli ospiti sono attratti da destinazioni che vantano già temperature superiori ai 20 gradi. Hurghada e le Isole Canarie (Tenerife e Gran Canaria) sono le destinazioni più popolari per gli Austrian Airlines vacation flights, mentre Marrakech e Málaga sono molto richieste nello scheduled program. I classici delle città europee come Berlino, Parigi e Copenhagen sono anch’essi tra le destinazioni pasquali più popolari”, afferma Austrian Airlines.

“Il CCO di Austrian Airlines Michael Trestl: “Le vacanze di Pasqua sono la prima grande ondata di viaggi. Non vediamo l’ora di viziare i nostri ospiti a bordo”.

“Quest’anno, l’Austrian Airlines summer flight schedule include 124 destinazioni durante la peak summer travel season. Mentre alcune nuove aggiunte sulle rotte di medio raggio sono già decollate (Billund, Palermo, Marsiglia, Vilnius e Porto), Tromsø e Tivat si aggiungeranno al programma estivo nei prossimi mesi. Sulle rotte a lungo raggio, a maggio riprenderanno i voli diretti per Tokyo e Los Angeles.

Circa 250.000 passeggeri sono attesi a bordo di Austrian Airlines durante il fine settimana di Pasqua. In preparazione, Austrian Airlines ha aumentato il numero del personale presso tutti i banchi e i gate dell’aeroporto di Vienna. Per le famiglie con bambini piccoli, al Terminal 3 è presente un banco check-in con un’area dedicata ai bambini. Per evitare lo stress al check-in e ai controlli di sicurezza, si consiglia di arrivare in anticipo in aeroporto e di effettuare il check-in online in anticipo. Con il web check-in, ad esempio, i posti possono essere selezionati comodamente da casa già 47 ore prima della partenza. Per accelerare i controlli di sicurezza e l’imbarco sugli aerei, è importante rispettare le linee guida sul bagaglio a mano. I passeggeri che arrivano con il City Airport Train (CAT) possono effettuare il check-in del proprio bagaglio per i voli Austrian Airlines da Vienna già alla Wien Mitte station”, prosegue Austrian Airlines.

“Questo fine settimana, tutti gli ospiti di Austrian Airlines possono aspettarsi sorprese culinarie a bordo. La domenica di Pasqua e il lunedì di Pasqua, i passeggeri di business class su voli selezionati verso destinazioni nordamericane potranno gustare un pasto pasquale preparato esclusivamente dai Flying Chef. Gli ospiti in Premium Economy ed Economy Class riceveranno un red Austrian Airlines Easter egg e un coniglietto di cioccolato Lindt”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)