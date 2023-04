Lufthansa Group: LSG Group sarà venduto a AURELIUS Group

Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa) ha firmato un accordo con il gruppo di private equity AURELIUS per la vendita delle restanti attività di LSG Group. Le attività europee di LSG Sky Chefs sono state già vendute nel 2019 a gategroup.

“Siamo lieti di aver trovato l’investitore giusto per il futuro di LSG Group, che ha anche il pieno supporto dell’LSG Group management. Siamo fiduciosi che AURELIUS consentirà a LSG Group di essere ben posizionato negli anni a venire. A sua volta, ci consente di concentrarci ancora di più sull’ulteriore miglioramento della redditività e del rendimento del capitale del core business di Lufthansa Group”, ha affermato Remco Steenbergen, Chief Financial Officer, Deutsche Lufthansa AG.

“La cessione del segmento della ristorazione fa parte della strategia di Lufthansa Group di concentrarsi maggiormente sulle attività di trasporto aereo in futuro. Si prevede che la transazione avrà un effetto positivo sul margine operativo (Adjusted EBIT) e sul capital return (Adjusted ROCE) di Lufthansa Group.

L’operazione include tutte le classic catering, onboard retail and food commerce activities di LSG group, con tutti i 131 LSG Sky Chefs Customer Service Centers (CSCs) nelle Americhe (Stati Uniti e America Latina), EMMA (mercati emergenti) e Asia-Pacifico, oltre all’onboard retail expert Retail InMotion (RiM), con sede in Europa, e SCIS Air Security Services negli Stati Uniti. Combina un totale di circa 19.000 dipendenti in tutto il mondo e 36 joint venture in tutto il mondo.

Una volta concluso l’accordo, LSG Group potrà concentrarsi sull’esecuzione della sua ambiziosa strategia a tre pilastri al fine di sfruttare le opportunità di crescita e guidare il mercato nell’innovazione, con il supporto del suo nuovo proprietario”, afferma Lufthansa Group.

“Questo è l’inizio di un nuovo capitolo per LSG Group”, ha affermato Erdmann Rauer, LSG Group CEO. “Con AURELIUS abbiamo trovato un partner affidabile che fa parte della nostra strategia globale, che si concentra sui tre pilastri airline catering, onboard retail and food commerce. Siamo entusiasti di ciò che riserva il futuro per la nostra azienda, in particolare per i nostri dipendenti, e per le numerose opportunità di business che intendiamo cogliere. Con il supporto di AURELIUS, siamo fiduciosi che guideremo un cambiamento decisivo all’interno del nostro settore”.

“Questa acquisizione sottolinea la posizione di AURELIUS come leader di mercato per la fornitura di carve-out aziendali molto complessi su scala globale. I nostri specialisti operativi supporteranno LSG Group nella crescita della propria posizione di leader di mercato. AURELIUS lavorerà con l’esperto team di gestione di LSG Group per concretizzare le opportunità di crescita disponibili per l’azienda. Non vediamo l’ora di instaurare una stretta collaborazione con il team di LSG Group e di intraprendere un viaggio entusiasmante per diventare un’azienda autonoma ancora più di successo”, afferma il Dr. Dirk Markus, socio fondatore di AURELIUS.

La transazione dovrebbe concludersi entro il terzo trimestre del 2023, soggetta alle relative approvazioni esterne e alle internal carve-out activities.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)