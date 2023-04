Azerbaijan Airlines ordina 12 aeromobili A320neo Family

La compagnia aerea di bandiera dell’Azerbaigian, Azerbaijan Airlines, ha siglato un ordine fermo con Airbus per 12 aeromobili A320neo Family, fra cui A320neo e A321neo. Il contratto è stato firmato nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Baku.

“Questi A320neo Family aircraft di ultima generazione rientrano nell’ambito della strategia di rinnovamento della flotta del vettore, che mira a utilizzare gli aeromobili più moderni ed efficienti dal punto di vista dei consumi, aumentare l’efficienza operativa e la competitività e, parallelamente, offrire ai passeggeri livelli di confort eccellenti su tutta la flotta. La scelta del motore sarà annunciata dal vettore in una fase successiva”, afferma Airbus.

“Siamo lieti di continuare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con Airbus sul programma di modernizzazione della nostra flotta e intendiamo rafforzare la partnership bilaterale. Il contratto firmato fornirà ai nostri passeggeri gli aerei single-aisle più moderni e confortevoli”, ha affermato il First Vice-President of AZAL CJSC, Samir Rzayev.



“Questo ordine segna un’importante pietra miliare nel fruttuoso rapporto tra Airbus e Azerbaijan Airlines”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International. “La A320neo Family continua a essere la scelta migliore per le compagnie aeree alla ricerca di soluzioni per flotte efficienti in termini di consumo di carburante e convenienti. Questo ordine è una testimonianza della fiducia che i nostri clienti hanno nelle pwerformance e nell’affidabilità dei nostri aerei. Siamo fiduciosi che questa scelta stimolerà ulteriormente la crescita sostenibile di Azerbaijan Airlines”.

“Attualmente Azerbaijan Airlines opera una flotta di 15 aeromobili Airbus (4 A319ceo, 6 A320ceo, 2 A340 e dall’inizio dell’anno 3 A320neo di nuova generazione). Il vettore prevede di impiegare gli aeromobili efficienti della A320neo Family per sviluppare ulteriormente il proprio network di rotte domestiche e internazionali.

La A320neo Family incorpora le più recenti tecnologie tra cui motori di nuova generazione e Sharklets, che insieme garantiscono una riduzione di almeno il 20% del fuel burn e un risparmio di emissioni di CO2. Con circa 8.700 ordini da 135 clienti, la A320neo Family è la famiglia di aeromobili più richiesta al mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)