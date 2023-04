News Brevi – 06.04.2023

EMIRATES CELEBRA LE FESTIVITA’ PASQUALI CON PIATTI TRADIZIONALI – In onore delle festività pasquali di questo aprile, Emirates festeggia con piatti tradizionali a base di agnello nelle lounge, cestini di panini caldi serviti a bordo, dolci sorprese per i bambini e una serie di nuovi film per famiglie su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento della compagnia aerea. Dal 7 al 10 aprile, i passeggeri di Emirates che volano in tutte le classi di viaggio verso rotte selezionate, tra cui Australia, Stati Uniti, Canada, Europa, Regno Unito, Brasile, Filippine, Sudafrica, Mauritius e Ghana, potranno godere di una ricca selezione di delizie pasquali a bordo. Ai passeggeri di Economy Class verrà offerto un panino caldo, o un delizioso dessert pasquale a base di torta di carote con una golosa salsa tres leches, mentre ai passeggeri di classe First, Business e Premium Economy verrà servita una torta al cioccolato guarnita con ganache cremosa e ribes rosso, o una cheesecake alla fragola punteggiata da un elegante mini-uovo di Pasqua. Nella Lounge di bordo dell’A380, i passeggeri potranno inoltre gustare la tradizionale simnel cake con marzapane, tipica della Pasqua. Per la Pasqua ortodossa, dal 14 al 17 aprile, sulle rotte per la Russia e la Grecia verranno servite altre prelibatezze come il pane Kulich, amato dolce pasquale ortodosso. I bambini di tutte le classi riceveranno un colorato biscotto “Buona Pasqua” a forma di uovo di Pasqua. In tutta la rete globale delle prestigiose lounge di Emirates, i passeggeri potranno gustare i classici piatti pasquali nella maggior parte delle località. I menù di Pasqua saranno disponibili anche nelle lounge di Malpensa e Fiumicino. Nella lounge milanese sarà possibile gustare prelibate costolette di agnello con patate al rosmarino, la colomba pasquale e un’ottima torta di Pasqua tradizionale con crema di mascarpone all’arancia, la lounge romana invece proporrà succulento spezzatino di agnello aromatizzato, tiramisù con colomba pasquale, uovo di cioccolata con mousse alla fragola e uova di cioccolata bianca e biscotti pasquali. I passeggeri Emirates che volano a Pasqua possono accedere a una libreria di intrattenimento di livello mondiale con più di 5.000 canali di intrattenimento on demand, oltre 1.900 film e 1.500 ore di TV, oltre a musica, podcast e audiolibri in 40 lingue.

AEROPORTI DI PUGLIA E REGIONE PUGLIA SVILUPPANO MODELLI DI BUSINESS PER IL TERRITORIO – Dare una nuova vita agli aeromobili, ovvero valorizzare gli aeromobili a fine vita. Sarà questo il compito di chi si aggiudicherà l’affidamento in subconcessione di un’area rientrante nel sedime aeroportuale dell’aeroporto ‘Marcello Arlotta’ di Grottaglie. Aeroporti di Puglia, infatti, ha pubblicato un ‘avviso commerciale per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la sub-concessione di area aeroportuale per insediamento produttivo per la realizzazione di attività di Disassembly, Dismantling & Recycling Aircrafts’. La Società aeroportuale, d’intesa con l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, intende svolgere una selezione concorrenziale tra operatori del settore al fine di raccogliere entro il 2 maggio prossimo le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici idoneamente qualificati per lo svolgimento dell’attività con esperienza pregressa nell’attività industriale aeronautica, logistica o servizi strumentali alle stesse. “Questo avviso è la testimonianza diretta della possibilità di sinergia tra le imprese e la società aeroportuale. Il nostro compito è quello di sviluppare modelli di business complementari al trasporto aereo e di metterli a disposizione del mondo delle imprese. La scelta dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie non è casuale. Riteniamo infatti che Taranto sia l’unico posto in Puglia in cui ci sia una competenza specifica in questo settore, trattandosi per altro di un’attività industriale compatibile con il modello di business individuato nel Piano Strategico di Aeroporti di Puglia”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

EASYJET LANCIA UNA RACCOLTA A BORDO A PASQUA PER SOSTENERE L’APPELLO DELL’UNICEF IN UCRAINA – easyJet informa: “Mentre il conflitto in Ucraina continua a colpire gravemente milioni di bambini e famiglie da più di un anno, easyJet sta rilanciando un appello a bordo questa Pasqua come parte della sua partnership Change for Good con l’UNICEF. Il denaro raccolto aiuterà l’UNICEF a continuare a fornire forniture essenziali e assistenza in denaro. L’UNICEF ha fornito l’accesso all’acqua potabile, ai servizi igienici e ai servizi di apprendimento a milioni di bambini nelle aree colpite da conflitti e nei paesi limitrofi. I clienti easyJet hanno già raccolto oltre 800.000 sterline per la risposta dell’UNICEF, tra cui un record di 616.000 sterline in un solo mese per questo appello. Circa 3,7 milioni di clienti easyJet che volano in 35 paesi durante il periodo di raccolta, comprese le vacanze di Pasqua, potranno ora donare a bordo in qualsiasi valuta, aiutando l’UNICEF a soddisfare i bisogni urgenti e continui dei bambini e delle famiglie colpiti da questo conflitto. Il personale di cabina easyJet sta eseguendo la raccolta a bordo di tutti i voli fino al 16 aprile 2023 incluso”. easyJet e UNICEF hanno collaborato per lanciare la loro partnership Change for Good nel 2012. Da allora, i clienti e gli equipaggi di easyJet hanno raccolto oltre 16 milioni di sterline in donazioni a bordo, contribuendo a proteggere milioni di bambini in tutto il mondo dalle malattie e a tenerli al sicuro durante le emergenze.

ACCADEMIA AERONAUTICA: GLI ALLIEVI DEL CORSO DRAGO IV GIURANO FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA ITALIANA – Mercoledì 5 aprile ha avuto luogo in Piazza del Plebiscito di Napoli la Cerimonia di Giuramento e Battesimo degli allievi del corso Drago VI, ovvero della 1^ classe dei Corsi Regolari dell’Accademia Aeronautica. 87 giovani allievi, provenienti da tutte le regioni d’Italia e selezionati tra oltre 5000 domande di ammissione, hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana ed alle sue Istituzioni e si sono impegnati formalmente ad onorare gli ideali di lealtà, coraggio e senso del dovere, principi fondanti della Forza Armata. La cerimonia si è svolta alla presenza del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, del Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Diverse le autorità militari e civili presenti, tra cui il Prefetto di Napoli, S.E. Claudio Palomba ed il Sindaco di Pozzuoli, Ing. Luigi Manzoni. Come da tradizione, erano presenti il Gonfalone della Città di Napoli decorato con Medaglia d’Oro al Valor Militare, quello della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Pozzuoli ed i Labari e ed i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. A seguire il Giuramento ha avuto luogo il battesimo del Corso, momento in cui il gagliardetto, attraverso un ideale passaggio di consegne tra i padrini delle generazioni dei precedenti Corsi Drago, è stato affidato al Capo Corso del Drago VI. Un atto che ha sancito il benvenuto ufficiale nelle fila dell’Aeronautica Militare. I due momenti del Giuramento e del Battesimo del corso sono stati suggellati dal sorvolo delle Frecce Tricolori che hanno steso sul cielo di Napoli il tradizionale tricolore. Il corso è composto da 92 frequentatori – 70 uomini e 22 donne – e nello specifico: 42 Piloti, 17 del Ruolo delle Armi, 16 del Corpo del Genio Aeronautico, 9 del Corpo di Commissariato e 8 del Corpo Sanitario Aeronautico. Nel loro percorso accademico, i giovani cadetti sono affiancati da 5 allievi stranieri appartenenti al Corso Drago VI, provenienti da 4 diverse nazioni (Libia, Senegal, Niger e Tunisia), in base agli accordi di cooperazione internazionale in atto formalizzati dall’Aeronautica Militare nel campo della formazione. Come da tradizione ripristinata con la sesta generazione che vede attribuire ad ogni corso un colore, il Drago VI avrà come identificativo l’arancione topazio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QATAR AIRWAYS ESTENDE LA SUA PARTNERSHIP CON I SYDNEY SWANS – Qatar Airways ha annunciato di aver esteso la sua partnership con il club della Australian Football League (AFL) Sydney Swans. Il nuovo accordo significa che Qatar Airways rimarrà Official Airline Partner del team per un periodo pluriennale. La partnership è stata annunciata per la prima volta nel 2016, segnando la prima incursione della compagnia aerea nell’AFL. Come parte dell’accordo, Qatar Airways riceve un prominent branding durante le partite casalinghe e gli allenamenti dei Sydney Swans. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways è lieta di annunciare che la nostra partnership con i Sydney Swans è stata estesa. Sosteniamo da tempo alcuni dei migliori club ed eventi sportivi del mondo e crediamo fermamente nel connetterci con i nostri viaggiatori globali attraverso la loro passione per lo sport”. Qatar Airways si impegna a supportare gli sport globali, aiutando i fan a viaggiare verso i loro eventi preferiti ovunque si trovino. Il mercato australiano continua ad essere un’area di forte crescita per Qatar Airways, con la compagnia aerea che ha recentemente ampliato i servizi in tutto il paese. Qatar Airways opera attualmente 42 voli settimanali verso l’Australia, attraverso cinque destinazioni tra cui Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth e Sydney.

AIR FRANCE TRASPORTA UN’OPERA D’ARTE DI VALORE STORICO INESTIMABILE SU UN A350 DA IL CAIRO A PARIGI – Il 23 marzo i team Air France Cargo hanno trasportato un’opera d’arte di inestimabile valore storico: il sarcofago del faraone egiziano Ramses II. Questo oggetto unico è stato trasportato tra Il Cairo e Parigi a bordo di un volo regolare Air France operato dall’Airbus A350 “Biscarosse”. Giunto a Parigi-Charles de Gaulle, il sarcofago è stato scortato nella capitale, dove sarà presentato al pubblico in occasione della mostra “Ramses e l’oro dei Faraoni” che si inaugura il 7 aprile alla Grande Halle de la Villette di Parigi. Presentato al pubblico francese solo una volta, 45 anni fa, il sarcofago del faraone non aveva più lasciato l’Egitto da allora. “Anche se la mostra farà il giro di un certo numero di grandi città in tutto il mondo, il sarcofago, come fulcro della mostra, viene prestato esclusivamente alla Francia per ridurre al minimo i trasporti. Questa mostra costituisce quindi un’occasione molto speciale per esperti ed estimatori di egittologia. Air France Cargo ha messo a disposizione tutta la sua esperienza nella gestione di questa straordinaria spedizione. I nostri colleghi hanno lavorato con esperti egiziani e francesi per definire e garantire condizioni di trasporto ottimali in ogni fase del viaggio, in linea con misure di conservazione il più vicino possibile a quelle del Cairo. Da 90 anni, Air France Cargo mette regolarmente in campo la sua competenza tecnica ampiamente riconosciuta nel trasporto di opere d’arte particolarmente fragili e preziose. Air France Cargo dispone di un team dedicato al trasporto di opere d’arte. Particolare attenzione viene prestata a questi oggetti, che richiedono un’adeguata sorveglianza e sicurezza. Questa parte dell’attività del gruppo illustra il ruolo del trasporto aereo nella creazione di legami unici tra persone e culture, in questo caso trasportando le opere d’arte più belle del mondo in diverse località del mondo affinché quante più persone possibile possano ammirarle”, afferma Air France.

QANTAS E JETSTAR SI PREPARANO AL PERIODO DI PASQUA – Qantas e Jetstar si stanno preparando per la Pasqua più trafficata dal 2019, con oltre 620.000 clienti che voleranno attraverso le loro reti domestiche e internazionali durante il lungo weekend di cinque giorni. Il giovedì di Pasqua sarà il giorno più trafficato, con più di 120.000 clienti che viaggiano su quasi 1.200 servizi. Il numero di passeggeri raggiungerà nuovamente il picco il lunedì di Pasqua, quando i clienti torneranno a casa dalla lunga pausa. La scorsa Pasqua, 601.000 clienti hanno volato nel corrispondente periodo di cinque giorni. Entrambe le compagnie aeree hanno lavorato con aeroporti e fornitori per garantire che il periodo delle vacanze non sia influenzato dalle code per i controlli di sicurezza e dai bagagli in ritardo che i clienti hanno dovuto affrontare durante la Pasqua 2022. Nell’ultimo anno Qantas e Jetstar hanno apportato miglioramenti alle loro operazioni per ridurre al minimo i ritardi e le interruzioni per i clienti. Durante quello che sarà un periodo estremamente intenso nei principali aeroporti della nazione, Qantas Group ha adottato diverse misure per contribuire a garantire un’esperienza di viaggio più agevole questa Pasqua. Per soddisfare i continui livelli elevati di domanda di viaggio, come annunciato in precedenza, Qantas Group ha aumentato la capacità domestica ed è tornato su più destinazioni internazionali.

SAAB ANNUAL GENERAL MEETING – L’Annual General Meeting di Saab si è tenuto il 5 aprile 2023 a Stoccolma. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale della Capogruppo e il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale Consolidato per l’esercizio 2022. L’assemblea generale annuale ha deciso di distribuire agli azionisti un dividendo di 5,30 corone svedesi per azione e che la record date sarà martedì 11 aprile 2023. L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato, su proposta del Board, un long-term incentive program 2024 (“LTI 2024”), articolato in tre parti.

LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY SIGLA ACCORDO PER PW127 MRO SERVICES CON LOGANAIR – Lufthansa Technik AERO Alzey ha firmato un five year engine repair and overhaul agreement con la più grande compagnia aerea regionale del Regno Unito, Loganair. L’accordo, firmato nel febbraio 2023, vedrà Lufthansa Technik AERO Alzey svolgere esclusivamente repair and overhaul services sui motori PW127E/F/M che equipaggiano gli aeromobili ATR 42/72 attualmente in servizio con Loganair, con la possibilità di aggiungere ulteriori motori man mano che la flotta Loganair si espande. Il nuovo accordo con Loganair, con base a Glasgow, è un ulteriore passo di Lufthansa Technik AERO Alzey per accogliere nuovi clienti nel suo portafoglio, rafforzare la sua presenza nel mercato europeo e garantire un flusso continuo di lavoro nelle sue strutture.

SAS PROSEGUE NEL SUO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SAS FORWARD – SAS annuncia che sta compiendo il passo successivo nel suo piano di trasformazione aziendale noto come SAS FORWARD, avviando un processo per sollecitare investimenti azionari nella SAS riorganizzata. Nell’ambito del suo processo ai sensi del Chapter 11, SAS presenterà una mozione (l’“Equity Solicitation Procedures Motion”) presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York, chiedendo l’approvazione delle procedure che disciplineranno il Company’s equity solicitation process. La compagnia ha precedentemente dichiarato di voler raccogliere almeno 9,5 miliardi di corone svedesi di finanziamento azionario. Tuttavia, l’importo finale del finanziamento azionario raccolto dipenderà dal processo competitivo di raccolta di capitale insieme alla capacità continua della compagnia di generare liquidità aggiuntiva. Attraverso queste procedure, SAS avvierà un solicitation process competitivo e ampio per garantire i migliori termini e condizioni disponibili per il nuovo capitale azionario. I potenziali investitori possono presentare offerte per assumere una posizione di leadership o essere accoppiati con altri investitori nell’acquisizione di partecipazioni azionarie della SAS riorganizzata. SAS continuerà a gestire l’attività e a servire i propri clienti come di consueto durante questo processo. SAS annuncia inoltre le proiezioni finanziarie aggiornate, basate su un piano aziendale rivisto che riflette l’ottimizzazione della rete e della pianificazione delle rotte, migliori aspettative sulla domanda e sulla capacità, accordi con i lessors che consentono maggiori risparmi. I principali cambiamenti nelle Proiezioni Aggiornate riguardano le previsioni dei ricavi e dell’EBT a lungo termine, nonché le previsioni di liquidità a breve termine. Per il FY2026 i ricavi dovrebbero ora raggiungere circa 58 miliardi di corone svedesi, rispetto ai 49 miliardi di corone svedesi precedentemente indicati. In base alle proiezioni aggiornate, la compagnia prevede di produrre un earnings before tax (“EBT”) margin di circa il 9-10% nel FY2026 (rispetto al 6-8% nelle proiezioni precedenti). Anko van der Werff, presidente e CEO di SAS, afferma: “Con il processo di aumento di capitale che stiamo avviando oggi, stiamo compiendo il passo successivo chiave in SAS FORWARD, il nostro piano di trasformazione che mira a migliorare la nostra forza finanziaria, garantire la competitività a lungo termine, rafforzando la nostra posizione di compagnia aerea leader della Scandinavia”.

ACCORDO TRA LEONARDO E SIEMENS PER LA SICUREZZA DIGITALE – Un‘offerta integrata di soluzioni evolute di cybersicurezza per le tecnologie IT/OT (Information Technology/Operational Technology) dedicata alle infrastrutture industriali digitali, sicure, connesse e integrate: questo l‘obiettivo del MoU (Memorandum of Understanding) siglato da Leonardo e Siemens Digital Industries. In particolare l‘intesa nasce in seno a una partnership fra le due società nata con lo scopo di mettere insieme le specifiche competenze per lo sviluppo di servizi e soluzioni finalizzati alla protezione dell’infrastruttura IT/OT (infrastrutture con dispositivi HW e SW dedicati) dei siti industriali. L’ambito principale di intervento riguarderà la resilienza rispetto a incidenti e attacchi cyber dei sistemi di automazione e connettività che monitorano e supervisionano asset, apparati e processi delle infrastrutture critiche. “Grazie a questo accordo, Leonardo e Siemens possono creare nuove sinergie basate su tecnologie e competenze complementari, con l’obiettivo di sviluppare insieme soluzioni in grado di rispondere più efficacemente alle crescenti sfide cibernetiche nel settore industriale ed energetico”, ha dichiarato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. “Prosegue, in questo modo, il percorso evolutivo di Leonardo tracciato dal piano strategico Be Tomorrow 2030, che punta a fare della nostra azienda il perno di un ecosistema tecnologico in grado di tutelare la sicurezza dei cittadini e promuovere, insieme a Istituzioni e partner, la competitività di lungo periodo del Paese”. L’accordo prevede una proposizione commerciale integrata sia con soluzioni congiunte, sia con prodotti e servizi proprietari delle due aziende, per soddisfare le esigenze dei mercati oil&gas, energia, industria.

BOEING FOREFLIGHT ACQUISISCE IL FLIGHT DEBRIEFING SOFTWARE PROVIDER CLOUDAHOY – ForeFlight, una società Boeing, ha acquisito CloudAhoy, una società che fornisce post-flight debriefing, analytics and flight operations quality assurance software products for flight training, oltre a business, general and military aviation pilots and operators. Le società non stanno rivelando alcun termine della transazione.

BOMBARDIER: DICHIARAZIONE DEL CFO SUL MIGLIORAMENTO DEL RATING – Bart Demosky, Executive Vice President and CFO, Bombardier, dichiara: “Tutti noi di Bombardier siamo molto soddisfatti dell’ultimo aumento del rating di Moody’s. Rappresenta un’altra affermazione dei progressi significativi che abbiamo compiuto finora, in particolare sulla riduzione del debito, sugli utili e sulla positive free cash flow generation, ed è in linea con gli obiettivi aggiornati per il 2025 che abbiamo presentato proprio il mese scorso durante l’Investor Day 2023. La nostra performance finora ci sta dando un grande slancio nei nostri continui sforzi per ridurre ulteriormente il nostro debito e il net leverage, che rimane una priorità assoluta per riparare il nostro bilancio e migliorare la performance finanziaria. Grazie alla nostra costante esecuzione del piano strategico annunciato nel 2021, tutte le priorità strategiche di Bombardier sono sulla buona strada o in anticipo rispetto al piano e guardiamo al futuro con ottimismo”.