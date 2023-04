Neos avvia il nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Toronto

La compagnia aerea italiana Neos consolida il proprio ruolo a livello internazionale con l’avvio di voli di linea diretti da Milano Malpensa a Toronto, capoluogo della provincia dell’Ontario e centro più popoloso del Canada.

La nuova rotta opererà a partire dal 6 aprile, inizialmente con una frequenza alla settimana, ogni giovedì, con un Boeing 787-9 Dreamliner: l’aereo decollerà alle 12.30 da Milano Malpensa e arriverà a Toronto alle 15.00 (LMT) e rientrerà alle 17.00 con atterraggio in Italia alle 06.50 del giorno successivo.

“Neos amplia così il proprio network verso il Nord America, dove dal 2021 è presente con 3 voli settimanali sulla tratta New York – Milano Malpensa e dove ha registrato buone performance e rivestito un ruolo di rilievo nel panorama di riferimento. Il collegamento verso il Canada prosegue in questa direzione, rinforzando il posizionamento della compagnia aerea di linea con voli diretti verso il Nord America, comodi per il mercato italiano e con aeromobili di ultima generazione.

Inoltre, gli operativi sono in coincidenza con quelli dell’India, altra recente rotta inaugurata a dicembre 2022. Il volo per Toronto andrà, infatti, a integrare il collegamento con l’aeroporto di Amritsar, città principale dello stato federato del Punjab, che dal 6 aprile crescerà a due operativi a settimana e confermando Milano Malpensa come hub strategico italiano e come scalo centrale da e verso l’Asia, in un’ottica di espansione internazionale del Paese e della compagnia. I passeggeri provenienti dall’India potranno quindi usufruire delle coincidenze offerte da Neos sia verso New York sia verso Toronto, dov’è presente una numerosa comunità indiana, sicuramente interessante in termini di sviluppo del business.

Già ad aprile 2021, durante il periodo pandemico, la flotta azzurra ha operato voli full cargo sulla rotta Milano Malpensa – Toronto e una volta completato il set up per il trasporto passeggeri il nuovo piano includerà anche l’attivazione di trasporto merci per lo spazio di stiva disponibile”, afferma Neos.

“Il nuovo volo rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo dei flussi turistici e di business tra l’Italia e il Canada oltre ad offrire la possibilità di voli combinati sulla tratta Toronto – New York con l’obiettivo iniziale di trasportare circa 5.000 passeggeri nel primo anno di operatività”, afferma Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos. “Un’importante occasione volta a consolidare la posizione di Neos sui mercati esteri e rafforzare i rapporti tra Italia, Usa, Canada e India, aprendo la strada a nuove e proficue collaborazioni, considerato l’alto potenziale dei mercati coinvolti”.

“Siamo lieti di collaborare con Neos alla nuova rotta che unisce Milano a Toronto”, afferma Janik Reigate, Director e Strategic Customer Relationships presso la Greater Toronto Airports Authority. “L’aeroporto di Pearson è la porta d’ingresso del Canada, collega il Paese al resto del mondo e permette ai nostri stimati passeggeri di raggiungere Milano, con una parte di loro che prosegue poi verso l’India: un’operazione strategica che sottolinea il ruolo emblematico del nostro aeroporto come connettore globale”.

“Il processo di sviluppo di Neos continua così senza interruzioni e comprende, oltre agli investimenti tradizionali in nuovi aeromobili di ultima generazione e il costante ampliamento del piano voli, anche molteplici attività collaterali che modulano e personalizzano l’esperienza di viaggio. Nata nel 2002 e parte di Alpitour World, oggi Neos realizza voli di linea e operazioni ad hoc in partnership con realtà internazionali, collocandosi come un’eccellenza dell’industria del settore aeronautico ed offrendo esperienze esclusive e la possibilità di voli completamente personalizzati con contenuti e servizi on demand. L’obiettivo della compagnia è da sempre quello di prendersi cura dei propri passeggeri grazie all’inconfondibile Italian touch, ai menù gourmet, all’intrattenimento e al Wi-Fi ad alta velocità, per rendere i voli più piacevoli e facendo dell’innovazione, dell’attenzione al cliente e della qualità i propri principali asset.

I biglietti sono già in vendita sul sito www.neosair.it per il mercato italiano e www.neosair.com per i mercati indiano, canadese e americano. I voli sono inoltre distribuiti tramite i GSA Bipasha Aviation Services per l’India, Ghai Travel Inc. per il Canada, APG per gli USA, Almate per l’Italia e infine attraverso i GDS di Amadeus e Sabre per tutti i mercati”, conclude Neos.

(Ufficio Stampa Neos – Photo Credits: Neos)