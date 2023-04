Wizz Air celebra l’arrivo del suo 9° aeromobile alla base di Roma Fiumicino

Wizz Air celebra l’arrivo del nono aeromobile Airbus A321neo nella sua base all’aeroporto di Roma Fiumicino. “La nuova aggiunta alla flotta di Wizz Air Malta, che segna il traguardo dei 50 aeromobili, opererà la più ampia programmazione di sempre dalla capitale italiana in questa stagione estiva.

La nuova assegnazione consente di raggiungere nuove destinazioni e aumentare le frequenze sulle rotte dall’aeroporto di Roma Fiumicino, tra cui Göteborg (Svezia), Lussemburgo, Baku (Azerbaigian) e Kuwait City (Kuwait). Inoltre, la capacità aggiuntiva consente a Wizz Air di aumentare la frequenza dei voli dalla base verso Barcellona, Madrid, Valencia (Spagna), Praga (Repubblica Ceca), Dortmund (Germania), Londra Gatwick (Regno Unito), Tel Aviv (Israele), Yerevan (Armenia).

Questo è il primo dei tre nuovi aeromobili Airbus che saranno assegnati a Roma per la stagione estiva, portando il numero totale di aeromobili nella base a 11 e a 25 in tutta Italia. La mossa consente alla compagnia aerea di aumentare ulteriormente il suo network dall’Italia fino a un totale di oltre 200 rotte, operando il suo più grande programma di sempre nell’estate del 2023 e rafforzando la sua posizione di terza compagnia aerea del Paese”, afferma Wizz Air.

“Il nuovo Airbus A321neo, con numero di coda 9H-WDK, incorpora le più recenti tecnologie dell’industria aeronautica e offre significativi vantaggi ambientali, con una riduzione di quasi il 50% dell’impronta acustica, una riduzione del 20% del consumo di carburante e una riduzione del 50% delle emissioni di ossido di azoto. La moderna ed efficiente flotta di Wizz Air è una delle più giovani al mondo, con un’età media di 4,7 anni.

Wizz Air è orgogliosa di avere le più basse emissioni di CO2 per passeggero/chilometro in Europa e sta lavorando attivamente per ridurre ulteriormente le sue emissioni di CO2 del 25% entro il 2030″, prosegue Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere il nono aeromobile nella base di Roma Fiumicino, che ci aiuterà a continuare a far crescere il nostro network dalla capitale italiana. Inoltre, siamo lieti che si tratti di un altro A321neo, il tipo di aeromobile più sostenibile ed efficiente della sua categoria. Questa continua espansione rafforza ulteriormente la posizione di Wizz Air come terza compagnia aerea in Italia, uno dei mercati in più rapida crescita del network della compagnia”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)