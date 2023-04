Embraer e CAE lanciano un nuovo Phenom 300E Full-Flight Simulator

Embraer e CAE hanno annunciato che Embraer-CAE Training Services (ECTS) ha implementato un nuovo full-flight simulator (FFS) per il Phenom 300E, per soddisfare la crescente domanda di business jet training negli Stati Uniti. Il nuovo FFS sarà gestito da ECTS, una joint venture tra Embraer e CAE, presso il nuovo CAE Las Vegas Training Center, vicino all’Henderson International Airport. Oltre all’FFS in Nevada, ci sono sei Phenom-series simulators che operano a Dallas, Texas (Stati Uniti), London Burgess Hill (Regno Unito) e Guarulhos (Brasile).

“Offrire capacità aggiuntive per la formazione dei piloti fa parte della nostra strategia per fornire i migliori servizi al mercato. Questo nuovo Phenom series simulator è anche una pietra miliare nella nostra relazione a lungo termine e siamo lieti di far parte del nuovo CAE Las Vegas Training Center”, ha affermato Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support.

“Best-selling light jet nel mondo per 11 anni consecutivi, la Phenom 300 series è all’avanguardia in termini di tecnologia, performance e comfort. Il light jet, che ha oltre 700 unità operative, è in grado di raggiungere Mach 0,80 e offre un’avionica senza pari, tra cui ROAAS (Runway Overrun Awareness and Alerting System), Emergency Descent Mode, coupled go-around e altro ancora, consentendo ai clienti di raggiungere le loro destinazioni più velocemente e con un comfort superiore”, afferma Embraer.

“Siamo molto felici di vedere crescere la nostra partnership con Embraer con l’aggiunta di un nuovo Phenom series simulator al nostro training network e il primo a Las Vegas, una posizione strategica sia per i nostri clienti che per il business. Con Phenom FFS in quattro sedi, stiamo portando le nostre metodologie innovative e la tecnologia di simulazione avanzata più vicino a dove i nostri clienti utilizzano i loro aerei. Con partner come Embraer, stiamo espandendo la nostra rete e aumentando la capacità di soddisfare la crescente domanda di business jet pilots”, afferma Nick Leontidis, CAE Group President, Civil Aviation Training Solutions.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)