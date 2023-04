L’autopilot system per il Bell 407GXi riceve la certificazione nel Regno Unito

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che il Bell 407GXi 3-axis autopilot ha ricevuto la certificazione dalla Civil Aviation Authority (CAA) del Regno Unito.

“Siamo entusiasti di offrire il Bell 3-axis autopilot per il Bell 407GXi ai nostri clienti nel Regno Unito”, ha affermato Patrick Moulay, senior vice president, International Sales. “Il sistema consente di ridurre il carico di lavoro del pilota e fornisce assistenza in caso di inadvertent Instrument Meteorological Conditions (IIMC), aumentando complessivamente il comfort su lunghe distanze”.

“È disponibile nelle configurazioni a due e tre assi: la two-axis version include pitch control (altitude hold, IAS hold) e roll control (HDG hold, NAV, vertical navigation mode); la three-axis option aggiunge lo yaw control.

Inoltre il sistema è dotato di:

– Stability augmentation system per ripristinare automaticamente l’assetto di volo quasi livellato del velivolo a tutte le velocità in caso di rollio o beccheggio avverso.

– Stability engagement durante tutte le fasi del volo.

– Envelope protection per evitare over speeding and under speeding.

I proprietari possono specificare l’autopilot system sul nuovo Bell 407GXi o avere il sistema in retrofit”, afferma Bell Textron.

“Con autopilot, advanced Garmin avionics e dual channel FADEC-controlled engine, il Bell 407GXi continua a stabilire standard elevati per single-engine aircraft con le sue caratteristiche tecniche avanzate. Attualmente ci sono 1.500 Bell 407 operativi in tutti i continenti per un totale di oltre sei milioni di ore di volo”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)