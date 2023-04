Quest’estate United volerà non-stop in oltre 100 città internazionali per soddisfare la crescente domanda

Quest’estate United Airlines volerà verso 114 diverse città internazionali e ha ampliato i suoi voli del 25% rispetto allo scorso anno, per far fronte al forte aumento della domanda di viaggi al di fuori degli Stati Uniti.

“La compagnia aerea è già il più grande vettore attraverso sia l’Atlantico che il Pacifico e il programma di questa estate include quasi 25 nuove rotte. Secondo gli United booking data, le prenotazioni internazionali sono già superiori del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022.

I punti salienti del 2023 summer schedule includono:

– Nuovi servizi per Malaga, Dubai e Stoccolma

– Voli aggiuntivi per Roma, Parigi, Barcellona, Berlino, Shannon, Edimburgo e Napoli

– Quasi due dozzine di voli giornalieri per Londra-Heathrow

– Servizi verso luoghi unici come Amman, le Azzorre, Palma di Maiorca e Tenerife

– Ampliamento del servizio verso l’Australia, servendo Sydney, Melbourne e Brisbane

– 10 voli transpacifici giornalieri per Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita e Osaka

– Voli due volte al giorno per Seoul, Corea del Sud da San Francisco

– Servizi per Hong Kong da San Francisco

I biglietti sono ora in vendita sull’app mobile della compagnia aerea e su United.com“, afferma United.

“United offrirà ai viaggiatori più opzioni che mai quest’estate, soprattutto se desiderano volare a livello internazionale”, ha affermato Patrick Quayle, senior vice president of global network planning and alliances. “Con una domanda senza precedenti di viaggi all’estero, avremo più servizi per le città più popolari, aggiungendo anche nuove e uniche destinazioni da esplorare per i clienti”.

“Il 25 marzo United ha lanciato un servizio giornaliero tra New York/Newark e Dubai, Emirati Arabi Uniti, operato su un Boeing 777-200ER. Il volo fa parte di uno storico accordo commerciale tra la compagnia aerea ed Emirates che migliorerà la rete di ciascuna compagnia aerea e offrirà ai propri clienti un accesso più facile a centinaia di destinazioni negli Stati Uniti e in tutto il mondo. United è l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli non-stop per Dubai dagli Stati Uniti e vola verso più destinazioni in Medio Oriente e in India rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense.

United aggiunge una quinta destinazione spagnola al suo network globale con nuovi voli diretti tra New York/Newark e Malaga. A partire dal 31 maggio, i viaggiatori potranno esplorare la costa mediterranea della Spagna con tre voli settimanali per Malaga su un Boeing 757-200. United vola verso più destinazioni in Spagna rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense e quest’estate offrirà voli diretti verso tre città spagnole servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense: Malaga, Tenerife e Palma di Maiorca.

Il 27 maggio United tornerà a Stoccolma per la prima volta dal 2019, con servizio da New York/Newark. United ha iniziato a servire Stoccolma nel 2005. United ricollegherà i clienti a questa capitale dinamica e ricca di cultura con voli giornalieri su un Boeing 757-200.

United amplia la sua rete europea leader del settore da San Francisco con voli giornalieri per Roma in partenza il 25 maggio su un Boeing 777-200ER. United è l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli diretti per l’Europa dal suo hub di San Francisco e quest’estate offrirà voli non-stop verso sette famose città europee. Con voli per Roma, Milano, Venezia e Napoli, United continua a volare verso più città italiane dagli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea al mondo”, prosegue United.

“A partire dal 25 maggio, United aggiungerà più voli stagionali per Shannon, Irlanda, con nuovi voli giornalieri da Chicago O’Hare, offrendo ai clienti più opzioni per esplorare alcune delle destinazioni più panoramiche del paese. United è l’unico vettore statunitense ad offrire voli diretti per Shannon con il suo servizio stagionale esistente da New York/Newark, e offre anche voli diretti per Dublino da Chicago, New York/Newark e Washington Dulles. United volerà su questa rotta con un Boeing 757-200.

United inizierà il servizio tra Washington, D.C. e Berlino il 25 maggio. United sarà l’unico vettore a offrire voli non-stop tra queste città con voli giornalieri su un Boeing 767-400ER. United offre più voli per Berlino dagli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, con voli tutto l’anno da Newark.

United continua ad espandere la sua rete europea da Chicago quest’estate con nuovi voli giornalieri diretti per Barcellona su un Boeing 787-8 Dreamliner, a partire dal 25 maggio. Quest’estate, United volerà verso 14 destinazioni in Europa da Chicago, più di qualsiasi altra compagnia aerea. Questo nuovo volo si basa sul servizio esistente di United per Barcellona da New York/Newark e Washington Dulles.

United avrà 23 voli giornalieri per London Heathrow quest’estate, con la recente aggiunta di un secondo volo giornaliero tra Los Angeles e London Heathrow su un Boeing 787-9 Dreamliner. United offre più voli e più posti in business class da New York e dalla costa occidentale a Londra rispetto a qualsiasi altro vettore statunitense questa estate. Questo nuovo volo si basa sulla recente espansione londinese di United, con voli aggiuntivi da Newark, San Francisco e Denver, oltre a nuovi voli da Boston.

United sta inoltre aggiungendo ulteriori opzioni per viaggiare tra Washington Dulles e Parigi Charles de Gaulle con un secondo volo giornaliero in partenza il 2 giugno, operato da un Boeing 777-200ER. United attualmente offre voli tutto l’anno per Parigi da New York/Newark, Washington Dulles, Chicago e San Francisco.

Oltre ad aggiungere nuovi voli, United volerà su nove rotte transatlantiche aggiunte la scorsa estate, compresi i voli diretti tra New York/Newark e Nizza; Denver e Monaco; Boston e London Heathrow; Chicago/O’Hare e Zurigo; Chicago/O’Hare e Milano, nonché voli verso quattro destinazioni non servite da nessun’altra compagnia aerea nordamericana, tra cui Amman, Giordania; Azzorre, Portogallo; Palma di Maiorca, Spagna e Tenerife, Spagna. United ha anche aggiunto una seconda frequenza stagionale da New York/Newark a Edimburgo, in Scozia, dal 25 maggio al 27 ottobre e da New York/Newark a Napoli, in Italia, dal 23 giugno al 7 settembre”, continua United.

“Questa estate, United sarà anche la più grande compagnia aerea del Pacifico, servendo 27 destinazioni uniche. Escludendo la Cina continentale e Hong Kong, la capacità di United nel Pacifico supererà i livelli del 2019 di oltre il 15% quest’estate. United ha recentemente ripreso il servizio pre-pandemia tra Denver-Tokyo/Narita e San Francisco-Hong Kong e ha aggiunto un nuovo servizio a Tokyo/Haneda da Washington Dulles e Los Angeles.

United avrà anche un programma ampliato tra l’Australia e gli Stati Uniti quest’estate, comprese rotte non-stop verso le tre città più grandi dell’Australia: Sydney, Melbourne e Brisbane. Inoltre, la partnership in codeshare recentemente lanciata dalla compagnia aerea con Virgin Australia consente ai viaggiatori di effettuare facili collegamenti con più di 20 città aggiuntive in Australia“, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)