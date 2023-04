ACI World: tornano i viaggi internazionali, pubblicati i 10 aeroporti piu’ trafficati del mondo

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato i 10 aeroporti più trafficati del mondo per il 2022, dando il benvenuto ad alcuni dei più grandi hub aeroportuali del mondo con il ritorno del traffico internazionale, segnando un’importante pietra miliare nella piena ripresa del trasporto aereo dall’impatto della pandemia.

“I dati preliminari indicano che con la ripresa dei viaggi internazionali, nel 2022 il traffico passeggeri globale ha raggiunto quasi 7 miliardi, con un aumento del 53,5% rispetto al 2021 o una ripresa del 73,8% rispetto ai risultati del 2019.

I primi 10 aeroporti per traffico passeggeri totale, che rappresentano il 10% del traffico globale, hanno registrato un aumento del 51,7% rispetto al 2021, con un recupero dell’85,9% rispetto ai risultati del 2019.

Mantenendo le posizioni dal 2021, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL, 93,7 milioni di passeggeri, +23,8%) è in cima alla classifica 2022, seguito da Dallas Fort Worth Airport (DFW, 73,4 milioni di passeggeri, +17,5%), Denver Airport (DEN, 69,3 milioni di passeggeri, +17,8%) e Chicago O’Hare Airport (ORD, 68,3 milioni di passeggeri, +26,5%).

Dei primi 10 aeroporti a livello globale, 5 si trovano negli Stati Uniti. Tutti hanno quote significative di passeggeri domestici (tra il 75% e il 95% di traffico interno).

Gli aeroporti reintegrati nella classifica superiore includono anche Dubai Airport al 5° posto (DXB, 66,1 milioni di passeggeri, +127%), Istanbul Airport al 7° posto (IST, 64,3 milioni di passeggeri, +73,8%), seguito da London Heathrow Airport, Delhi Airport e Paris Charles de Gaulle Airport, rispettivamente all’8°, 9° e 10° posto.

Il più grande salto nella top 10 è stato registrato per London Heathrow (LHR). L’aeroporto ha migliorato la sua classifica dalla 54a posizione con la riapertura dei confini nel marzo 2022 dopo due anni di chiusure”, afferma ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “I nuovi 10 aeroporti più trafficati per traffico passeggeri riflettono la resilienza dell’industria aeroportuale e aeronautica e l’entusiasmo dei passeggeri di viaggiare in aereo. Mentre gli hub aeroportuali statunitensi sono stati in grado di riprendersi più rapidamente grazie al loro forte mercato interno, stiamo ora assistendo a hub globali che si uniscono ai ranghi superiori, tra cui Dubai, Istanbul e London Heathrow. Mentre continuiamo ad avanzare con cautela tra molteplici venti contrari che potrebbero influire sulla velocità e sull’entità della ripresa del traffico aereo globale, le ultime classifiche rappresentano un’importante pietra miliare nel raggiungimento dei livelli pre-pandemia. La riapertura della Cina, il secondo più grande mercato dell’aviazione dopo gli Stati Uniti, dovrebbe ora portare un guadagno complessivo, sia a livello domestico che per i viaggi internazionali.

La ripresa in corso della domanda di viaggi aerei non sarebbe possibile senza il lavoro continuo degli aeroporti per fornire un ecosistema di trasporto aereo sicuro, protetto, efficiente e sostenibile per i passeggeri da cui dipendiamo e per le comunità che serviamo. ACI World continuerà a impegnarsi a rappresentare i migliori interessi degli aeroporti sulla scena globale durante le fasi chiave dello sviluppo delle politiche e a promuovere l’eccellenza aeroportuale”.

“Si stima che gli air cargo volumes siano diminuiti del 6,7% su base annua (-1,7% rispetto al 2019), per avvicinarsi a 117 milioni di tonnellate nel 2022.

Gli air cargo volumes nei primi 10 aeroporti per air cargo traffic, che rappresentano circa il 27% (30,8 milioni di tonnellate metriche) dei volumi globali nel 2022, hanno perso il 9,9% nel 2022 anno su anno (ma hanno mantenuto un aumento del 4,1% rispetto al 2019 risultati). Il declino può essere attribuito alle continue tensioni geopolitiche e alle interruzioni del commercio globale e delle supply chain.

Hong Kong Airport (HKG, 4,2 milioni di tonnellate, -16,4%) è rimasto al primo posto, seguito da Memphis Airport (MEM, 4 milioni di tonnellate, -9,8%) e da Anchorage Airport (ANC, 3,5 milioni di tonnellate, -4,3%). ). Shanghai Pudong Airport (PVG, 3,1 milioni di tonnellate metriche, -21,7%) ha perso il posto a favore di ANC ed è finito in 4° posizione

I movimenti di aeromobili globali del 2022 sono vicini a 89 milioni, con un aumento del 20,4% rispetto ai risultati del 2021. Ciò rappresenta un recupero dell’82,5% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019).

I primi 10 aeroporti per movimenti di aeromobili, che rappresentano quasi il 7% del traffico globale (5,7 milioni di movimenti), hanno registrato un aumento dell’11,4% rispetto ai risultati del 2021, in recupero al 91,5% rispetto ai risultati del 2019 (6,2 milioni nel 2019).

ATL è in testa con 724mila movimenti (+2,3% dal 2021) ma ancora sotto il risultato del 2019 di 904mila movimenti (-19,9%). ORD (712mila movimenti, +4%) è al 2° posto, seguito da DFW (657mila movimenti, +0,7%)”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)