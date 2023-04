Volotea inaugura nuovi voli da Cagliari, Palermo e Bari

Volotea: nuovi voli da Cagliari per Firenze e Barcellona

Novità all’Aeroporto di Cagliari: Volotea ha inaugurato ieri, giovedì 6 aprile, il nuovo volo esclusivo con destinazione Firenze. Invece, è in calendario per oggi, venerdì 7 aprile, la partenza del primo volo alla volta di Barcellona.

Il collegamento esclusivo per il capoluogo fiorentino avrà fino a 4 frequenze a settimana (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di maggiore traffico, con un’offerta di 36.000 posti, pari a più di 230 voli. Invece, il nuovo volo per Barcellona prevederà fino a 3 frequenze nei periodi di maggiore traffico (ogni mercoledì, venerdì e domenica), con un’offerta di oltre 27.000 posti, pari a 170 voli. Con le prossime rotte in partenza il 27 maggio verso Atene e Brindisi, Volotea si attesta come seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo sardo.

“Siamo molto felici di inaugurare due nuove tratte in partenza dallo scalo di Cagliari. Base di Volotea dal 2019, il capoluogo sardo può annoverare oggi un portfolio di destinazioni ampio e variegato, che comprende mete nazionali ed internazionali. L’aggiunta di questi due nuovi collegamenti agevola tutti coloro che desiderano raggiungere Firenze e Barcellona, sia chi sta organizzando una vacanza, sia chi viaggerà per motivi di lavoro”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Grazie a questi due nuovi voli, i passeggeri cagliaritani potranno ammirare le meraviglie artistiche della città toscana, una meta imperdibile per tutti gli appassionati di arte, cultura e buon cibo. Il collegamento con il capoluogo catalano, attivato a seguito delle numerose richieste arrivate da tanti passeggeri cagliaritani, sarà apprezzatissimo da chi vuole trascorrere qualche giorno in una città vibrante e dinamica, dove le architetture di Gaudì fanno da sfondo ad aree ricche di attrazioni turistiche come la Rambla o il Barrio Gotico. Infine, grazie a tariffe concorrenziali e alla possibilità di viaggiare all’insegna del comfort, ci auguriamo di poter incrementare il numero di passeggeri desiderosi di partire alla volta di Cagliari per scoprire così le antiche bellezze storiche di cui il capoluogo sardo, e in generale tutta la Sardegna, abbonda”.

Sono 14 le destinazioni collegate da Volotea all’Aeroporto di Cagliari, 7 in Italia (Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Brindisi e Firenze – entrambe Novità 2023), 4 in Francia (Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 2 in Spagna (Bilbao e Barcellona – Novità 2023) e 1 in Grecia (Atene – Novità 2023).

Volotea inaugura il nuovo volo Palermo – Firenze

È tutto pronto per l’avvio del nuovo volo in partenza da Palermo di Volotea: il vettore, infatti, inaugura oggi, venerdì 7 aprile, la nuova rotta verso Firenze.

La rotta verso il capoluogo toscano verrà operata da Volotea con 3 frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Saranno complessivamente più di 210 i voli in partenza dall’aeroporto siciliano, per un totale di 33.000 posti in vendita. Con i prossimi collegamenti che verranno inaugurati rispettivamente il 26 maggio e il 1° giugno verso Tolosa e Santorini, l’offerta Volotea presso il Falcone e Borsellino prevede 18 destinazioni, 7 in Italia e 11 internazionali.

“Con Volotea Firenze e Palermo saranno ancora più unite da oggi. Grazie a questa nuova destinazione in partenza dallo scalo di Punta Raisi, per tutti i passeggeri siciliani sarà possibile prenotare una vacanza all’insegna della cultura e dell’arte della città fiorentina. I passeggeri in partenza da Firenze avranno, allo stesso tempo, la possibilità di raggiungere il capoluogo siculo e approfondire la conoscenza della storia siciliana, nonché di gustare le prelibatezze tipiche dell’enogastronomia dell’isola”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “L’offerta voli con tariffe concorrenziali da e per Palermo punta a incrementare notevolmente i flussi di turisti tra Toscana e Sicilia, che potranno scegliere tra diverse e comode opzioni”.

“Sono contento per l’avvio della nuova rotta da e per Firenze operata da Volotea”, ha affermato Vito Riggio, Amministratore Delegato di Gesap, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino. “La destinazione si inserisce nella programmazione estiva, ricca di collegamenti e frequenze”.

Sono 18 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Palermo, 7 in Italia (Ancona, Napoli, Olbia, Torino, Verona, Venezia e Firenze – Novità 2023), 8 in Francia (Deauville, Lille, Lione, Lourdes/Tarbes, Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa – Novità 2023) e 3 in Grecia (Atene, Zante e Santorini – Novità 2023).

Al via il nuovo collegamento Bari – Firenze

Volotea inaugura oggi, venerdì 7 aprile, il collegamento esclusivo in partenza da Bari alla volta della sua nuova base di Firenze. Il volo sarà disponibile con 3 frequenze settimanali nel periodo di traffico più intenso (ogni lunedì, mercoledì e venerdì). L’offerta complessiva del vettore prevede 31.000 posti in vendita, pari a 200 voli. Firenze e la Toscana diventano così più vicine al capoluogo pugliese, da cui è possibile raggiunge 9 destinazioni, 2 in Italia e 7 all’estero, a bordo della flotta del vettore. Volotea è operativa anche dallo scalo di Brindisi, dove offre collegamenti per decollare alla volta di Cagliari (disponibile dal prossimo 27 maggio) e Nantes (volo inaugurale in calendario per il prossimo 4 maggio).

L’Aeroporto di Bari annovera quindi un sempre più ricco ventaglio di voli targati Volotea: il volo per il capoluogo toscano si aggiunge ai classici collegamenti verso Olbia e verso altre sette mete in Grecia e Francia. L’avvio di questa nuova rotta dallo scalo barese riconferma l’impegno della low-cost ad ampliare il numero delle sue destinazioni, per offrire ai passeggeri una scelta sempre più ampia, che permetta di soddisfare le esigenze di ogni passeggero.

“Siamo felici di poter finalmente inaugurare il volo Bari – Firenze”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Grazie a questa nuova rotta, la Puglia e la Toscana saranno ancora più unite: i passeggeri in partenza da Bari potranno raggiungere, con grande facilità e in totale comfort, la “culla del Rinascimento”. Allo stesso tempo, tutti i fiorentini potranno decollare agevolmente verso il capoluogo pugliese, e approfittare di questa nuova tratta per godere delle bellezze paesaggistiche e delle ghiotte specialità gastronomiche locali”.

Presso lo scalo di Bari sono disponibili 9 rotte, 2 in Italia (Olbia e Firenze – Novità 2023), 6 in Grecia (Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante) e 1 in Francia (Lione).

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)