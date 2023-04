Emirates offrirà voli giornalieri per Toronto dal 20 aprile

A seguito dell’expanded air transport agreement tra gli Emirati Arabi Uniti e il Canada, Emirates sta intensificando la sua frequenza con due voli aggiuntivi a settimana tra Dubai e Toronto. Dal 20 aprile, voli giornalieri opereranno sulla rotta per soddisfare la forte domanda di servizi passeggeri.

La mossa arriva quando le relazioni bilaterali tra gli Emirati Arabi Uniti e il Canada sono migliorate in modo significativo, con entrambi i paesi pronti a raccogliere forti benefici economici in una moltitudine di settori.

Salutando lo sviluppo come cruciale per la compagnia aerea, Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Emirates accoglie con favore l’espansione dell’accordo sui servizi aerei tra gli Emirati Arabi Uniti e il Canada e vorremmo in primo luogo ringraziare tutte le parti interessate e le autorità coinvolte in questo accordo fondamentale che darà una spinta ai settori dell’aviazione e del turismo in entrambi i paesi. Serviamo clienti tra Toronto e Dubai dal 2007 e, sebbene l’aeromobile A380 operi sulla rotta dal 2009, la domanda derivante da viaggiatori d’affari e di piacere, ha costantemente superato la capacità assegnata. Questo accordo rafforzato rappresenta un punto di svolta per noi nella nostra strategia per servire meglio i nostri clienti, offrendo più scelta e flessibilità, soddisfando la domanda repressa attraverso la nostra rete in crescita”.

“I legami commerciali tra il Canada e gli Emirati Arabi Uniti sono cresciuti in modo significativo nel corso degli anni e l’ampliamento dei servizi aerei contribuirà a promuovere ulteriormente gli affari e il commercio. L’espansione dei servizi aerei è anche un’affermazione della crescente importanza degli Emirati Arabi Uniti per la connettività globale del Canada, che possiamo supportare attraverso la nostra rete globale di oltre 130 destinazioni. Insieme alle autorità competenti, al nostro codeshare and loyalty programme partner Air Canada e ai nostri stimati partner del settore, non vediamo l’ora di svolgere un ruolo nel facilitare maggiori opportunità turistiche e commerciali tra le due nazioni”, ha continuato Kazim.

Emirates opera l’aeromobile di punta A380 sulla rotta Dubai-Toronto, trasportando 491 passeggeri in Economy Class, Business Class e First Class su ogni volo. Con i due voli aggiuntivi a settimana, Emirates offrirà quasi 2.000 posti aggiuntivi per servire la rotta trafficata, rappresentando un aumento del 40% della capacità tra Dubai e il Canadian point. La rotta Dubai-Toronto è molto popolare tra i clienti provenienti da India, Emirati Arabi Uniti, Bangladesh, Iran, Pakistan, Arabia Saudita e Sri Lanka, mentre gli stessi paesi rappresentano le principali destinazioni per i viaggiatori provenienti da Toronto.

I biglietti possono essere prenotati visitando www.emirates.com o tramite le agenzie di viaggio preferite.

L’anno scorso Emirates ha attivato una partnership codeshare con Air Canada, consentendo ai clienti di godere di una connettività senza interruzioni quando volano verso destinazioni domestiche in Canada via Toronto. I principali collegamenti per i clienti Emirates oltre Toronto includono Ottawa, Winnipeg, Halifax, Montreal, Calgary ed Edmonton. I clienti di Air Canada possono viaggiare verso destinazioni in Asia, Africa e Medio Oriente, nella vasta rete di Emirates di oltre 130 destinazioni tramite il suo hub di Dubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)