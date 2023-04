Green Flight Academy ordina i Tecnam P2010 Tdi

Tecnam ha annunciato che la Swedish Airline Training Organization Green Flight Academy ha ordinato due P2010 Tdi, con opzioni per altri tre nel 2024.

“Green Flight Academy AB (GFA) è stata fondata nel 2021 a seguito del principale investimento di crescita della regione nel nord della Svezia e della posizione di Skelleftea come uno dei centri europei per green conversion technologies.

Green Flight Academy offre il primo airline pilot programme al mondo progettato pensando alla sostenibilità, uno dei modi più ecologici al mondo per diventare pilota. Per questo Green Flight Academy ha scelto il Tecnam P2010 Tdi“, afferma Tecnam.

“Il P2010 airframe, con composite, fuselage design e all-metal wing and stabilator, ha dimostrato di essere la piattaforma perfetta per abbinare le pervormance e le capacità del motore CD-170. Il comfort consolidato del “Twenty-Ten”, con tre porte e accesso dedicato ai bagagli, il suo stile italiano e la comprovata affidabilità si abbinano perfettamente all’efficienza nei consumi garantita dall’utilizzo di Jet fuels o Sustainable Aviation Fuels. Il SAF è già disponibile in molti aeroporti in tutta Europa, il che significa che grazie al suo utilizzo è possibile ridurre fino all’80% le emissioni nette di CO2. La moderna dual FADEC controlled powerplant technology garantisce costi operativi ed emissioni estremamente bassi ed è abbinata alla più innovativa suite avionica Garmin G1000Nxi.

Il velivolo offre un consumo eccezionale che va da soli 4,5 USG/ora (17 litri/ora) al 55% di potenza, a 7 USG/ora (27 litri/ora) al 75% di potenza con performance costanti fino a 8.000 piedi e operazioni fino a 18.000 piedi. Con un range che supera le 1.000 miglia nautiche e un’endurance che raggiunge le 12 ore, il P2010 Tdi è la scelta perfetta non solo per le Flight Training Organizations (che possono contare su un solo rifornimento per un’intera giornata di addestramento), ma anche per la mobilità privata”, prosegue Tecnam.

Cecilia Holmlund, Green Flight’s Operations Manager, ha dichiarato: “Per noi è importante lavorare con produttori che hanno un chiaro impegno per la sostenibilità, cosa che fa Tecnam. Il P2010 Tdi è un aereo di alta qualità e il suo lungo raggio, l’avionica Garmin 1000Nxi e l’autopilota integrato, lo rendono un complete training aircraft per noi. Soprattutto, hanno fuel-efficient engines e quindi si adattano perfettamente alla nostra ambizione di essere la flight school più sostenibile del mondo con la flotta più sostenibile del mondo”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha dichiarato: “L’approccio di Tecnam all’innovazione sostenibile si basa su tre principi non negoziabili: le nostre soluzioni sono reali, sostenibili e pratiche. Siamo orgogliosi di far parte della rivoluzione dell’aviazione sostenibile e di lasciare un mondo migliore per le generazioni a venire”.

“Green Flight Academy sta reinventando il flight training, rendendolo più sostenibile e addestrando i futuri piloti per le nuove sfide future. Utilizzando nuove tecnologie, inclusi electric and fuel-efficient diesel airplanes, l’impatto ambientale è ridotto. La considerazione, l’apertura e l’innovazione sono tutte parti vitali della trasformazione del flight training per il futuro”, conclude Tecnam.

