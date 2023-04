News Brevi – 08.04.2023

FORMAZIONE ALLA LEADERSHIP, NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI, PER DIRIGENTI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Dal 4 al 6 aprile si è tenuto presso l’ISMA di Firenze il corso di “negoziazione e gestione dei conflitti” a favore di 14 Generali e Colonnelli dell’Aeronautica Militare. Le attività progettate dal Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale insieme agli Avvocati Federico Antich e Claudia Caluori che lo hanno erogato, hanno fornito ai discenti gli elementi cardine per un’efficace individuazione di situazioni di conflitto interpersonale, gestione ottimale delle stesse e applicazione di valide tecniche di negoziazione secondo i modelli di riferimento in letteratura. La modalità blended in presenza e a distanza ha permesso una forte concentrazione dei contenuti e le specifiche attività di role playing e case method, hanno reso particolarmente efficaci gli argomenti affrontati in aula; in particolare, il personale impegnato ha potuto applicare in maniera esperienziale i principi del Program on Negotiation della Harvard Law School, assieme ad altri modelli concettuali che costituiscono l’ossatura occidentale del negoziare. Tale attività rientra nel più ampio bacino di formazione alla leadership. L’Aeronautica Militare ad oggi si è dotata di un modello affrontando anche l’emergente area Interpersonale a cavallo tra la Self e la Team leadership. Ad aprire il corso il Comandante dell’ISMA, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, che ha sottolineato come “questa tipologia di formazione avanzata costituisce un unicum nel settore della Pubblica Amministrazione e fornisce alle figure dirigenziali gli strumenti idonei per affrontare le sfide complesse in cui quotidianamente sono chiamati ad operare sia in ambito nazionale ma soprattutto in contesti internazionali”. Il corso rappresenta l’espressione della volontà dell’Aeronautica Militare di essere sempre volta al miglioramento continuo e alla ricerca di nuove soluzioni per fronteggiare al meglio le sfide del futuro. In tale ottica, il personale della Forza Armata di ogni ordine e grado confluisce presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche perché costantemente chiamato a migliorare, tramite la formazione continua, le sue performance conoscitive (hard skills) e comportamentali (soft skills) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LOFT DYNAMICS DIMOSTRA IL SUO TRAINING DEVICE CONCEPT IN UN PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICO – Loft Dynamics informa: “In collaborazione con il Centre of Aviation of the Zurich University of Applied Sciences, Loft Dynamics ha condotto un progetto di ricerca scientifica per valutare i vantaggi del VR Flight Simulation Training Device (FSTD) per il basic helicopter pilot training. È stato dimostrato che le PPL maneuvers possono essere apprese sul simulatore e trasferite all’elicottero reale senza adattamento. 35 persone hanno appreso PPL maneuvers, come hovering, il volo su un complete traffic pattern o handling autorotations, utilizzando il VR training device. Le loro performance sono state valutate attraverso un check ride sul simulatore e confrontate con le loro performance nel vero elicottero nello stesso giorno. I partecipanti sono stati addestrati da certified helicopter flight instructors. La ricerca ha dimostrato che i tirocinanti sono stati in grado di applicare quanto appreso senza adattamento nell’elicottero reale allo stesso livello di performance del simulatore”. “Questo risultato apre le porte a nuovi flight training concepts che fino ad oggi non erano possibili”, afferma Fabi Riesen, CEO di Loft Dynamics e lui stesso candidato al test. “Secondo i nostri calcoli, fino a 17 ore di FSTD time potrebbero essere accreditate per una licenza PPL(H). Per una licenza CPL(H), abbiamo proposto un concetto all’autorità aeronautica in cui vengono impiegate 50 o più ore per condurre un approved simulator training accompagnato da un istruttore per promuovere le competenze del pilota, invece di accumulare semplicemente tempo di volo sul vero elicottero”, commenta Christoph Ammann, helicopter pilot, airline captain, and flight instructor. “Nuovi concetti di addestramento come questi migliorano la sicurezza del volo, poiché le manovre rischiose possono essere eseguite sul simulatore. Inoltre, gli studenti imparano indipendentemente dal tempo e dall’ora del giorno, alla difficoltà di addestramento richiesta, per sviluppare le proprie abilità passo dopo passo. Ciò riduce il training time rispetto all’addestramento in elicottero reale. L’implementazione del simulator training in basic and advanced flight training presenta molti vantaggi. È giunto il momento di approvare tali concetti”, sottolinea Fabi Riesen. “Questa formazione può essere condotta utilizzando sia i Robinson R22 che gli Airbus H125 training devices. Ciò consente alle scuole di volo di qualsiasi dimensione e complessità di implementare l’addestramento al simulatore nei loro programmi. Questo concetto ha anche un enorme potenziale per le organizzazioni che addestrano fixed-wing airline pilots”, afferma Christoph Ammann. Tutti i partecipanti hanno dimostrato in generale e nelle manovre specifiche in elicottero performance uguali a quelle del simulatore. Questo indipendentemente dalla loro precedente esperienza, tempo di formazione e talento. “I risultati dei voli sull’R22 hanno mostrato che i partecipanti potevano anche eseguire in sicurezza autorotazioni, manovre complesse, durante la loro prima volta in volo su un elicottero”, afferma Quirin Zuppiger, l’autore del rapporto di ricerca.

AERONAUTICA MILITARE: VISITA CONOSCITIVA PER 14 ALLIEVI MARESCIALLI OPERATORI DI BORDO AL 31° STORMO – Mercoledì 5 aprile 14 Allievi Marescialli, Categoria Operazioni e Specialità Operatori di Bordo, nell’ambito delle attività formative previste dal Piano degli Studi hanno svolto una visita conoscitiva presso il 31° Stormo di Ciampino, a contatto con il suo personale e i suoi aeromobili. Gli Allievi sono stati accolti dal Comandante di Stormo, Colonnello pilota Gianmattia Somma, che ha dato loro il benvenuto e illustrato i compiti e le peculiarità del Reparto. Gli Allievi hanno quindi incontrato alcuni Operatori di Bordo dello Stormo, che quotidianamente operano sugli aeromobili della flotta. Questi hanno esposto un briefing dettagliato volto a offrire un’analisi dei compiti e delle mansioni assegnate agli Operatori di Bordo del 31° Stormo, sia per quanto concerne i voli di Stato che per i trasporti sanitari, voli quest’ultimi particolarmente delicati deputati al trasporto d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita. L’attività è proseguita con una visita agli hangar manutentivi e quindi ai velivoli e agli elicotteri della flotta. In ultimo, gli Allievi si sono imbarcati su una missione di addestramento già in programma, condotta con il velivolo Falcon 900 Easy II, che ha permesso loro di “toccare con mano” la realtà operativa del Reparto e cominciare ad apprezzare le sfide del loro futuro impiego. Accompagnati per tutta la visita dal Presidente dei Sottufficiali del 31° Stormo, 1° Luogotenente Paolo De Padre, anch’egli Operatore di Bordo, la giornata dei giovani Allievi si è conclusa con lo scambio di crest e gadget del Reparto. Gli Allievi, già vincitori del concorso per Allievi Marescialli e ormai prossimi a completare l’iter formativo della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo, saranno presto assegnati ai Reparti operativi della Forza Armata, dove svolgeranno addestramento specifico sulle linee di volo di prossimo impiego (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LOFT DYNAMICS A AERO FRIEDRICHSHAFEN 2023 – Loft Dynamics informa: “Venite a trovarci allo stand B5-203 a AERO Friedrichshafen 2023, dove vi diamo il benvenuto insieme a Heli NRW (Vertical Mission Training), membro della German Helicopter Association. Vertical Mission Training opera due EASA-qualified Flight Simulation Training Devices presso il loro centro di simulazione a Mönchengladbach: un Robinson R22 FNPT II e un Airbus H125 FTD Level 3. Presenteremo il nostro Airbus H125 training device, che può essere testato in volo con precedente registrazione”.