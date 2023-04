Etihad Airways volerà ogni giorno verso Toronto

A seguito dell’accordo sui servizi aerei recentemente ampliato tra gli Emirati Arabi Uniti e il Canada, Etihad Airways ha annunciato che aumenterà i voli per Toronto. Il 30 maggio, Etihad Airways introdurrà un volo settimanale aggiuntivo tra Abu Dhabi e Toronto, oltre all’attuale programma di sei voli settimanali, per offrire ai viaggiatori un collegamento giornaliero.

“Etihad è entusiasta di iniziare a volare quotidianamente tra Abu Dhabi e Toronto, che è stata una delle nostre rotte più trafficate nel 2023 a seguito della rapida ripresa e della continua crescita della domanda di viaggi tra gli Emirati Arabi Uniti e il Canada”, ha affermato Arik De, Chief Revenue Officer di Etihad Airways. “Il nostro servizio quotidiano fornirà ai viaggiatori d’affari e di piacere, alla diaspora canadese e al grande corpo studenti degli Emirati Arabi Uniti iscritti alle università canadesi di livello mondiale, una comoda opzione di volo ogni giorno della settimana. Ringraziamo il governo e le autorità dell’aviazione civile per aver gettato le basi per rafforzare i collegamenti aerei tra i nostri due paesi, che sono essenziali per il turismo, il commercio e le relazioni bilaterali”.

“Etihad quest’anno segnerà 18 anni da quando ha iniziato a servire Toronto nell’ottobre 2005. Il vettore ha un interline agreement con WestJet e un codeshare con Air Canada, che consente agli ospiti di beneficiare di una connettività continua a Toronto verso più di 15 destinazioni.

Dinamica e cosmopolita, Toronto è la città più grande del Canada. I visitatori possono esplorare i suoi punti di riferimento iconici come la CN Tower, uno degli oltre 80 grattacieli della città, insieme al Royal Ontario Museum e alla Art Gallery of Ontario.

Abu Dhabi è una destinazione turistica di livello mondiale e offre ai visitatori molte cose da fare, dalle giornate in famiglia nei moderni musei e parchi a tema come il Louvre Abu Dhabi, il Warner Bros. World™ Abu Dhabi e il Ferrari World Abu Dhabi, alle bellissime spiagge e alle esperienze indimenticabili nel deserto.

I biglietti sono attualmente in vendita su Etihad.com e sull’app mobile della compagnia aerea”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)