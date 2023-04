Iberia Airport Services riceve 14,2 milioni di euro per rinnovare i suoi handling equipment

Iberia Airport Services (IBAS) ha ricevuto 14,2 milioni di euro dall’Istituto per la Diversificazione e il Risparmio Energetico (IDAE) per il rinnovo dei suoi ground equipment, con i quali fornisce servizi di assistenza agli aeromobili in 29 aeroporti spagnoli.

Questa sovvenzione fa parte del programma a sostegno di una mobilità efficiente e sostenibile e garantisce la solvibilità del progetto di Iberia Airport Services per avanzare nella decarbonizzazione dei servizi aeroportuali attraverso l’elettrificazione degli equipaggiamenti di terra.

“In particolare, nell’offerta presentata per l’ottenimento delle handling licenses for third parties in 41 aeroporti spagnoli, Iberia Airport Services si è impegnata a raggiungere net zero emissions entro il 2025 e, a tal fine, prevede di investire oltre 100 milioni di euro per rinnovare 7.000 equipaggiamenti e elettrificare l’80% della sua mobile fleet nei prossimi anni.

Nell’ultimo anno, e per soddisfare i requisiti delle nuove handling licences, IBAS ha rafforzato la sua collaborazione con i principali ground equipment manufacturers del settore per condurre test utilizzando electrical equipment presso aeroporti come Maiorca, Malaga, Barcellona e Madrid“, afferma Iberia.

“L’integrazione di questi equipaggiamenti comporta miglioramenti qualitativi e quantitativi, sia per il minore impatto sull’ambiente, poiché le emissioni, il rumore e le vibrazioni sono ridotti, così come per i lavoratori di Iberia Airport Services, poiché sono più facili da utilizzare e la loro tecnologia offre maggiore sicurezza.

IBAS è stato il primo handling operator al mondo a utilizzare remote-controlled pushback tugs, noti come Mototok pushbacks, con aerei regionali fino a 100 posti”, prosegue Iberia.

“Iberia Airport Services ha presentato ad Aena le sue migliori offerte per ottenere le nuove handling licenses in 41 aeroporti spagnoli. Per fare ciò, ha presentato una proposta personalizzata per ciascuno degli aeroporti, raccogliendo le migliori proposte tecniche ed economiche possibili, puntando soprattutto su sostenibilità, innovazione, persone e costi”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)