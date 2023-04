News Brevi – 11.04.2023

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MARZO 2023 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di marzo 2023. A marzo 2023 sono state effettuate 61 consegne a 37 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 20 aerei. Consegne nel 2023 ad oggi: 127 aeromobili a 54 clienti nell’anno.

BANDIERA DI GUERRA DELL’AERONAUTICA MILITARE: IL SALUTO DEL PERSONALE IN CONGEDO – Giovedì 6 aprile, a pochi giorni dalle celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare, il Generale di Brigata (aus) Mauro Botta ha salutato la Bandiera di Guerra ed il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Il saluto del Gen. Botta è solo uno degli ultimi alla Bandiera di Guerra da parte del personale della Forza Armata che ha lasciato o che sta per lasciare il servizio attivo. Il saluto alla Bandiera di Guerra e l’incontro con il Capo di Stato Maggiore sono un momento significativo per alcuni rappresentanti della Forza Armata che idealmente abbracciano tutti i militari che hanno servito con il proprio lavoro l’Aeronautica Militare. Un evento a cui il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare tiene particolarmente in quanto rappresenta uno degli eventi simbolici delle tradizioni della Forza Armata che contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza ad un’organizzazione unita e coesa come l’Aeronautica Militare. La Bandiera di Guerra fu consegnata all’allora Regia Aeronautica il 4 novembre 1923, pochi mesi dopo la sua costituzione come forza armata autonoma, nel corso della cerimonia svoltasi presso l’aeroporto di Roma-Centocelle in occasione del quinto anniversario della vittoria della I Guerra Mondiale. Quella Bandiera, che ereditava le tradizioni e le decorazioni concesse in uso all’arma aeronautica del Regio Esercito ed alla forza aerea della Regia Marina con il Regio Decreto n. 1485 del 17 ottobre del 1920, fu consegnato nelle mani del Generale Pier Ruggero Piccio, Comandante Generale dell’Aeronautica. Per ovviare ai problemi determinati dall’usura, il drappo è stato più volte sostituito nel corso degli anni; la prima nel 1937, la seconda nel 1947, in seguito al cambiamento istituzionale dopo il referendum del 2 giugno 1946, quando fu consegnata alla Forza Armata la nuova bandiera “repubblicana”, priva cioè dello scudo sabaudo, la terza nel 1958 e, in ultimo, nel 2011. La Bandiera del 1937, che aveva accompagnato la Regia Aeronautica durante tutto il secondo conflitto mondiale, è attualmente conservata presso il Sacrario delle Bandiere del Vittoriano a Roma. La Bandiera di Guerra è custodita presso il Palazzo dell’Aeronautica Militare all’interno dell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica – Sala delle Costellazioni – e viene utilizzata in occasione di solenni cerimonie militari e civili durante le quali è parte integrante dello schieramento. Ogni movimento della Bandiera, di uscita o rientro dai ranghi, è preceduto dai segnali d’onore (tre squilli di attenti e saluto alla Bandiera) ed è accompagnata dalle note dell’Inno Nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LO CHEF AMANDINE CHAIGNOT SI UNISCE AL TEAM DI AIR FRANCE CON I SUOI MENU VEGETARIANI – Da aprile a settembre 2023, Amandine Chaignot collabora per la prima volta con Air France. “Il talentuoso chef francese ha creato nuovi piatti vegetariani che compariranno nello spring-summer menu della Air France short- and medium-haul lounge situata nel terminal 2F di Parigi-Charles de Gaulle. Amandine Chaignot è subentrata a Chloé Charles per offrire una selezione di nuove creazioni culinarie insieme a François Adamski, Servair Corporate Chef, Bocuse d’Or e Meilleur Ouvrier de France. Insieme, i due chef hanno sviluppato nove nuovi piatti, alcuni dei quali sono radicati nella tradizione francese grazie al talento di François Adamski, mentre altri compongono una gamma vegetariana appositamente creata da Amadine Chaignot. Questi nuovi piatti verranno rivelati gradualmente nei prossimi sei mesi. Completeranno l’offerta gastronomica disponibile in questa lounge, che promuove la cucina francese e la ristorazione responsabile in stile bistrot”, afferma Air France. “Sono molto orgogliosa di lavorare con Air France, che credo sia il miglior ambasciatore della cultura francese nel mondo. Per i clienti della compagnia aerea ho creato diversi piatti con un’enfasi sui prodotti vegetali, che svolgono un ruolo importante nella mia cucina”, ha detto Amandine Chaignot. “In tutte le sue lounge parigine Air France offre un’ampia gamma di servizi, che ora includono piatti ideati dai migliori chef francesi. A Parigi-Charles de Gaulle Alain Ducasse e i suoi team hanno progettato il menu per la lounge Air France La Première. Nelle altre lounge situate nel terminal 2 E (hall K, L e M), Ducasse Paris svela i nuovi piatti di questa stagione. Nella lounge del Terminal 2F, Amandine Chaignot e François Adamski hanno ideato un menù stagionale. A Parigi-Orly, Guy Martin, abituato a firmare i menu serviti a bordo dei voli Air France, dal gennaio 2023 crea piatti per la international lounge a Orly 3. Oltre al Bocuse d’Or 2023, di cui Air France è partner, la compagnia aerea ha rivelato i diciassette chef di talento con cui collabora quest’anno. Gli chef presenteranno l’eccellenza francese a bordo delle cabine La Première e Business e nelle Paris airport lounges della compagnia aerea. Tra loro, 5 chef si uniscono per la prima volta a questo team: Amandine Chaignot, Mauro Colagreco, Thierry Marx, Angelo Musa e Olivier Perret”, prosegue Air France. “Air France riafferma il suo ruolo di ambasciatrice della raffinata cucina francese in tutto il mondo. Si impegna a promuovere il ricco e diversificato patrimonio gastronomico francese in modo più responsabile, utilizzando prodotti freschi, locali e di stagione e offrendo sistematicamente un’opzione vegetariana. Per creare questi menu e lavorare con i migliori chef, Air France si affida all’esperienza di Servair, leader mondiale nella ristorazione aerea, e al suo studio culinario”, conclude Air France.

KLM PUBBLICA L’ANNUAL REPORT 2022 – KLM informa: “KLM ha pubblicato l’annual report per il 2022 financial year. La novità di questo report annuale è che ha una struttura più interattiva rispetto ai report precedenti. In tal modo, l’annual report è stato creato in un ambiente online. Il nuovo annual report è scaricabile a questo link: https://www.klmannualreport.com/. Per le relazioni annuali degli anni precedenti, i collegamenti sono inclusi nella parte inferiore del report 2022”.

NORWEGIAN: BUONI DATI DI TRAFFICO IN VISTA DELLA STAGIONE ESTIVA – Norwegian ha trasportato 1,5 milioni di passeggeri, con un load factor dell’81%, a marzo. “Marzo è stato un mese molto solido per Norwegian in termini di dati sul traffico. Segna il ritorno dell’orario estivo con un notevole aumento della capacità. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo un numero crescente di passeggeri durante i mesi estivi del 2023″, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 1.502.366 passeggeri a marzo, in aumento del 60% rispetto a marzo 2022. A marzo Norwegian ha operato una media di 67 aeromobili con una regolarità, quota di scheduled flights effettuati, del 99,2%. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche e le significative azioni sindacali che hanno influito sul traffico aereo in tutta Europa, la puntualità è stata dell’81% a marzo, misurando il numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato. Tuttavia, il 95% di tutti i voli partiti è arrivato nei tempi previsti o entro un’ora dall’orario di arrivo previsto. Norwegian continua a registrare una solida domanda, con uno slancio di prenotazioni persistentemente forte. “Stiamo andando verso la stagione estiva con prospettive positive. I nostri numeri di prenotazione sono significativamente più alti rispetto a questo punto dell’anno scorso. Ciò indica una continua forte domanda di viaggi aerei, in particolare verso le nostre numerose destinazioni balneari, e prevediamo ancora una volta un’estate intensa. Siamo molto felici di vedere che un numero crescente di viaggiatori continua a scegliere Norwegian come compagnia aerea preferita”, ha affermato Karlsen. Per prepararsi alla stagione estiva Norwegian ha recentemente acquisito parti del ground handling service presso Oslo airport Gardermoen, con l’ingresso in azienda di 150 nuovi colleghi. Il Norwegian Red Handling team gestisce inizialmente le posizioni rivolte ai clienti al momento del check-in, dell’imbarco e degli arrivi. “Siamo molto soddisfatti di vedere che la transizione è andata bene. L’internalizzazione dei servizi di assistenza a terra presso la nostra base più grande è un passo importante nell’incorporare le funzioni chiave per offrire un servizio clienti migliore e un’esperienza di viaggio più fluida”, ha affermato Karlsen. Con una rete di rotte ampliata, Norwegian continua anche a reclutare nuovi cabin crew ed è attualmente impegnata a acquisire diversi nuovi aerei moderni e a basso consumo di carburante. In vista della stagione estiva 2023 Norwegian prenderà in consegna un totale di 11 Boeing 737 MAX 8. Con il programma estivo di quest’anno, Norwegian offre più di 300 rotte verso 114 destinazioni, incluse diverse nuove destinazioni.

AEROPORTI DI FORLÌ E RIMINI: “LO SPAZIO PER COESISTERE C’È” – Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication & Marketing Director di F.A. S.r.l. – Aeroporto di Forlì, ha dichiarato in una nota: “Il tema del fare sistema con tutti i protagonisti politico-istituzionali, imprenditoriali e associativi della Romagna è da sempre al centro del nostro panel di relazioni. Ne è riprova la recente adesione alla Fondazione per il turismo costituita tra più soggetti fra i quali Comune di Cervia, Terme di Cervia, Golf Club Milano Marittima, Cooperativa Bagnini, Cooperativa Atlantide e Consorzio Welcome Cervia. Ci siamo pertanto dati come obiettivo primario la piena collaborazione-condivisione delle idee progettuali a carattere turistico avanzate dai principali interlocutori del territorio. Più nello specifico e riguardo alle dichiarazioni del Sindaco di Rimini, la prima considerazione va nella direzione di una piena disponibilità a incontrarsi e confrontarsi sugli aspetti che riguardano più da vicino le due realtà aeroportuali. Non è un mistero, ho avuto modo di rammentarlo alcune settimane fa in un appuntamento organizzato dal Rotary Cervia-Cesenatico, come le stime di crescita del traffico passeggeri – dati IATA – siano importanti: se nel 2021 ha raggiunto un numero di viaggiatori pari al 47% dei livelli del 2019, si prevede che aumenti al 94% nel 2023, al 103% nel 2024 e al 111% nel 2025. Con 1,23 miliardi di spostamenti per turismo a scala globale, il turismo continua a crescere e rappresenta un settore fondamentale per il rilancio dell’economia nazionale. Per cogliere tali opportunità è necessario innovare i servizi di mobilità offerti, migliorare l’accessibilità delle destinazioni turistiche, la fruibilità di percorsi alternativi. Crescerà allora anche la domanda di aeroporti medio-piccoli da parte delle compagnie aeree sui quali operare. Lo spazio per lavorare senza pestarsi i piedi c’è”.

TUI AIRLINE SCEGLIE LE AVIATAR HEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS – TUI Airline ha scelto AVIATAR, l’innovativa piattaforma digitale di Lufthansa Technik, per i suoi Boeing aircraft health management requirements. Le cinque compagnie aeree TUI di Regno Unito, Scandinavia, Belgio, Paesi Bassi e Germania utilizzano la AVIATAR’s Condition Monitoring application per gestire la loro flotta di circa 130 aeromobili. La decisione di TUI è stata presa a seguito di un progetto di proof-of-concept per promuovere l’allineamento del sistema attraverso le sue maintenance operations, che ha dimostrato i vantaggi delle soluzioni AVIATAR per TUI Airline. Concentrandosi sulle Technical Operations (Tech Ops), le soluzioni digitali AVIATAR per i velivoli Boeing 787, 737-800 e 737-8 consentono ai MOC (Maintenance Operations Control) engineers di TUI di monitorare e prevedere le condizioni tecniche della flotta della compagnia aerea. Basandosi sulla tecnologia più recente e sugli sviluppi incentrati sul cliente, la nuova partnership consente a TUI e AVIATAR di fornire soluzioni a prova di futuro. Il MOC chiamato “Maintrol” presso TUI si trova presso la sede centrale di UK & I all’aeroporto di Luton. “Lavorando a stretto contatto e direttamente con i nostri team di ingegneria e manutenzione, il team AVIATAR ha supportato la transizione dal sistema precedente. Sono stati in grado di facilitare la transizione fornendo un sistema semplice e dinamico per in-service defect troubleshooting. Con la continua collaborazione del team AVIATAR su come personalizzare e adattare le interfacce al panorama in evoluzione di TUI, abbiamo costruito una relazione forte e di fiducia in pochi mesi”, ha affermato Niklas Kropp, Project Manager E&M, Transformation & Change, TUI Airline. “Con AVIATAR siamo in grado di entrare in una relazione innovativa e a prova di futuro caratterizzata da cicli di sviluppo brevi e agili, fornendo alle nostre persone l’accesso a una tecnologia digitale all’avanguardia”. “La professionalità del team internazionale di TUI Airline è stata davvero impressionante ed è stata la base per il successo del proof of concept. È un onore per AVIATAR lavorare con un team così interfunzionale che porta grande dedizione e competenza unica nella partnership”, ha affermato Frank Martens, Senior Director Sales and Customer Development, Digital Fleet Services, Lufthansa Technik AG. “Ma il meglio deve ancora venire: il nostro viaggio è appena iniziato e continueremo insieme a far crescere le nostre capacità future per gli aerei Boeing. Accogliendo la richiesta di TUI Airline di digitalizzare le sue engineering and maintenance operations, il nostro nuovo Digital Tech Ops Ecosystem aprirà la strada a tali innovazioni digitali”.

BOEING CONSEGNA ALTRI DUE O3b mPOWER SATELLITES A SES – Boeing ha consegnato il terzo e il quarto satellite O3b mPOWER al content connectivity service provider SES, con l’imbarco per Cape Canaveral, Florida. La coppia verrà lanciata nell’orbita terrestre media (MEO) per fornire connettività a banda larga simile alla fibra alle persone di tutto il mondo, unendosi ai primi due satelliti in orbita. “Mentre ci prepariamo a lanciare la prossima coppia di satelliti O3b mPOWER nelle prossime settimane, siamo entusiasti di unirli ai primi due satelliti che sono attualmente sottoposti a test rigorosi”, ha affermato Ruy Pinto, Chief Technology Officer, SES. “Le prime indicazioni dal nostro programma di test sono che il sistema O3b mPOWER soddisferà le aspettative dei nostri clienti. Forniremo reti che offrono il miglior throughput, alta disponibilità e prestazioni prevedibili, che sono essenziali per le applicazioni critiche dei nostri clienti e creeranno nuove opportunità di business per SES”. Boeing ha un contratto per fornire 11 satelliti O3b mPOWER a SES. I satelliti O3b mPOWER sono completamente digitali, con un payload basato su software 702X. “Siamo orgogliosi di aver consegnato con successo il terzo e il quarto satellite O3b mPOWER e non vediamo l’ora di consegnare i satelliti rimanenti nella costellazione”, ha affermato Michelle Parker, vice president of Space Mission Systems at Boeing Defense, Space & Security. Con altri sette satelliti in produzione, i team Boeing stanno introducendo efficienze nel processo di produzione. Il team ha ridotto il tempo di costruzione del bus module di oltre il 50% e ha fornito miglioramenti di efficienza simili per payload integration and test, dimostrando i vantaggi di producibilità dell’architettura 702X altamente integrata. I primi due satelliti O3b mPOWER sono stati lanciati nel dicembre 2022.

LISA ATHERTON NOMINATA PRESIDENTE E CEO DI BELL – Textron Inc. ha annunciato che Lisa Atherton è stata nominata presidente e CEO del Bell segment, a partire dal 28 aprile 2023. Atherton, più recentemente chief operating officer di Bell, succede a Mitch Snyder, che andrà in pensione dopo più di sette anni come presidente e CEO di Bell e quasi 20 anni con la società. Atherton è stata presidente e CEO di Textron Systems dal 2017 fino a gennaio 2023, quando è stata nominata COO di Bell. È entrata a far parte di Textron Defense Systems nel 2007 e, nel 2013, è passata a Bell e ha ricoperto una serie di posizioni di leadership all’interno dei programmi militari, tra cui executive vice president, Military Business. Laureata alla U.S. Air Force Academy, ha prestato servizio per otto anni presso il Directorate of Requirements dell’U.S. Air Force Air Combat Command. Commentando la transizione, Scott C. Donnelly, Presidente e CEO di Textron, ha dichiarato: “Nei suoi 16 anni con l’azienda, Lisa ha svolto un lavoro eccezionale creando team forti presso Bell e Textron Systems e si è guadagnata la fiducia dei nostri clienti. Sotto la sua guida, Bell continuerà la sua solida esecuzione attraverso programmi militari e commerciali e sono fiducioso che fornirà la visione strategica per generare una crescita futura per Bell. Voglio anche ringraziare Mitch per la sua leadership. Durante il suo mandato, Mitch ha supervisionato lo sviluppo di nuove tecnologie e innovazioni di prodotto, con vittorie significative nel military business di Bell e l’espansione dei nostri programmi commerciali”.

JETBLUE ANNUNCIA DUE NUOVE DESTINAZIONI IN FLORIDA DA WORCESTER – JetBlue e la Massachusetts Port Authority hanno annunciato nuovi voli diretti verso due destinazioni della Florida dal Worcester Regional Airport (ORH): un daily year-round service per Orlando International Airport che verrà lanciato quest’estate e un winter seasonal service per Southwest Florida International Airport in Fort Myers (RSW) che verrà lanciato il prossimo inverno. “Siamo orgogliosi di introdurre ancora più opzioni per collegare i nostri clienti del Massachusetts ai luoghi in cui desiderano volare con un servizio diretto in Florida da Worcester”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “I clienti possono ora viaggiare molto più facilmentein Florida con le tariffe basse e il servizio pluripremiato di JetBlue”. Con l’aggiunta di queste rotte, JetBlue servirà tre città della Florida – Fort Lauderdale, Orlando e Fort Myers – da Worcester, soddisfacendo la crescente domanda da parte dei clienti nella Central Massachusetts region per ulteriori voli in Florida.

SABRE LANCIA LE OFFERTE NDC DI UNITED AIRLINES – Sabre Corporation e United Airlines hanno annunciato la disponibilità delle offerte NDC di United attraverso il sistema di distribuzione globale (GDS) di Sabre. Gli acquirenti di viaggi, le agenzie e i partner sviluppatori collegati a Sabre potranno acquistare, prenotare e servire i contenuti NDC di United attraverso le API Offerte e Ordini di Sabre, lo strumento del punto vendita dell’agenzia, Sabre Red 360, e lo strumento di prenotazione online, GetThere. “Siamo molto lieti di lanciare questa settimana i contenuti NDC di United Airlines, che rappresentano la decima compagnia aerea con cui abbiamo completato l’integrazione e reso disponibili i contenuti tramite NDC alle agenzie di tutto il mondo”, ha dichiarato Kathy Morgan, vicepresidente, NDC e fornitura di compagnie aeree, Sabre Travel Solutions. “Fornendo una suite di soluzioni NDC e abilitando i contenuti aerei nei nostri canali NDC, stiamo aiutando le compagnie aeree a passare dal punto in cui si trovano oggi a un nuovo approccio moderno alla vendita al dettaglio di viaggi, un passo fondamentale nell’evoluzione della vendita al dettaglio e della distribuzione nel settore dei viaggi”.