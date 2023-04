JetBlue lancerà i voli per Amsterdam

JetBlue ha annunciato l’intenzione effettuare un nuovo servizio tra New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e Amsterdam Airport Schiphol (AMS) a partire dalla fine dell’estate, e il servizio tra Boston e Amsterdam a seguire.

“Amsterdam sarà la terza città transatlantica di JetBlue dopo il successo del lancio dei servizi della compagnia aerea per gli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick nel 2021 e il suo attesissimo servizio per Parigi in arrivo a giugno”, afferma JetBlue.

“Questa rotta è attesa da tempo per un po’ di concorrenza”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Proprio come stiamo facendo a Londra e Parigi, ridurremo le tariffe e miglioreremo l’esperienza per i clienti che volano tra gli Stati Uniti e Amsterdam”.

“La nostra formula di combinare un’esperienza incentrata sul cliente e tariffe basse quotidiane non è qualcosa che si trova in Europa”, ha proseguito Hayes. “Siamo fiduciosi che i clienti, i funzionari dell’aeroporto di Amsterdam e il governo olandese saranno felicissimi di JetBlue quando vedranno in prima persona l’impatto positivo che possiamo avere e non vediamo l’ora di lavorare insieme ai funzionari olandesi per garantire il successo a lungo termine nel mercato”.

“Conosciuta per i suoi edifici storici, i musei di fama mondiale e i canali iconici, Amsterdam è una delle città più visitate al mondo. Il nuovo servizio di JetBlue per Amsterdam fornirà alla compagnia aerea una presenza ad alta visibilità in un altro importante aeroporto in Europa e stabilirà una nuova base di clienti che desiderano collegarsi tra l’Europa e gli Stati Uniti.

I voli opereranno quotidianamente sull’aereo Airbus A321 Long Range (LR) di JetBlue con 24 Mint Suite® seats riprogettati, 114 core seats e l’elegante e spazioso interno della Airspace cabin. La piattaforma A321, che offre il range di un wide-body ma con l’economia di un single-aisle aircraft, consentirà a JetBlue di rivoluzionare efficacemente il mercato con il pluripremiato servizio della compagnia aerea e tariffe basse sui voli tra gli Stati Uniti e Amsterdam. I posti saranno in vendita nelle prossime settimane”, prosegue JetBlue.

“La dedizione di JetBlue alle comunità che serve è esemplificata anche dai suoi impegni climatici leader del settore, tra cui l’obiettivo di raggiungere net zero entro il 2040, dieci anni prima degli obiettivi più ampi del settore, nonché uno science-based target recentemente approvato per ridurre efficacemente le emissioni degli aeromobili della metà entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019. Con sei accordi SAF (Sustainable Aviation Fuel) negli Stati Uniti, la compagnia aerea continua a lavorare per un futuro più sostenibile e ad esplorare ulteriori opportunità SAF nelle sue destinazioni europee.

I clienti sia in Core che in Mint rimangono connessi per tutto il volo con il free high-speed Wi-Fi illimitato su ogni aereo. Inoltre, i clienti hanno accesso a una selezione curata di canali TV in diretta, incentrati su notizie e sport, e a un’ampia libreria di seatback entertainment, che consente ai clienti di vivere una multiple screen experience onboard“, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)