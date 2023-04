Iberia: voli diretti a Rovaniemi il prossimo inverno

Quest’inverno Iberia volerà a Rovaniemi per la prima volta, a partire da dicembre, diventando la prima compagnia aerea a operare voli diretti regolari da Madrid verso la capitale della Lapponia.

“La rotta parte il 2 dicembre e sarà disponibile fino al 10 febbraio con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato. I clienti potranno acquistare i biglietti di andata e ritorno per visitare Rovaniemi a partire da 199€ a tratta. In totale saranno offerti quasi 7.000 posti.

Questa rotta sarà operata da aeromobili Airbus 320neo, l’aereo più tecnologicamente avanzato ed efficiente della flotta di corto e medio raggio di Iberia. Dotato di motori CFM LEAP-1A, è più silenzioso del 50% e consente una riduzione delle emissioni tra il 15% e il 20%. In totale, Iberia dispone già di 15 di questi velivoli”, afferma Iberia.

“Rovaniemi è una destinazione in cui abbiamo riscontrato un crescente interesse da parte dei nostri clienti e il nostro obiettivo è offrire sempre la migliore connettività dalla Spagna, con nuove rotte che diversificano la nostra gamma di destinazioni e aggiungono valore al nostro hub di Madrid”, spiega María Jesús López-Solás, Iberia’s Head of Sales, Network and Alliances.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Iberia come prima compagnia aerea a operare voli diretti tra la capitale spagnola e Rovaniemi Airport, the official airport of Santa Claus. La rotta aprirà la Lapponia ai passeggeri provenienti da Madrid perfettamente in tempo per le vacanze invernali. I voli collegheranno anche i passeggeri alla vasta rete di Iberia nel loro hub di Madrid”, afferma Petri Vuori, Finavia’s Director of Route Development.

“Dal 2010 Rovaniemi è la official hometown of Santa Claus. Il Santa Claus Village ospita attività, negozi, ristoranti e caffetterie. Secondo i dati sul traffico di Rovaniemi Airport, la Spagna si è classificata al quarto posto tra i paesi europei in termini di numero di visitatori, dietro solo a Regno Unito, Francia e Germania. Nel 2022 circa 19.000 visitatori sono volati dalla Spagna alla Lapponia, il 7% in più rispetto al 2021, a dimostrazione della grande importanza del mercato spagnolo per la regione finlandese, che sta sempre più consolidando la sua posizione”, prosegue Iberia.

“Visit Rovaniemi accoglie calorosamente Iberia e la nuova rotta di volo da Madrid a Rovaniemi, Official Hometown of Santa Claus®. C’è stata una notevole crescita di visitatori spagnoli a Rovaniemi negli ultimi anni e attualmente è il quarto mercato più grande per la città. Questo è davvero un ottimo collegamento per chi cerca magiche vacanze invernali in Lapponia”, ha affermato Sanna Kärkkäinen, CEO di Visit Rovaniemi.

“Il Santa Claus Village è l’attrazione più nota della Lapponia, ma non l’unica che la zona ha da offrire. Ogni anno Rovaniemi attrae più di 500.000 viaggiatori da tutti gli angoli del mondo grazie alle sue numerose attrazioni, dagli sport invernali all’osservazione dell’aurora boreale”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)