Embraer e Saab annunciano un protocollo d’intesa per lo sviluppo di nuove opportunità

Embraer S.A. e Saab hanno annunciato presso LAAD, a Rio de Janeiro, la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) per approfondire la collaborazione tra le società in diverse aree, principalmente legate a sviluppo del business e opportunità di ingegneria.

Le società collaboreranno per posizionare il velivolo C-390 Millennium come la soluzione preferita per soddisfare i requisiti di trasporto aereo tattico dell’aeronautica militare svedese e valuteranno anche l’integrazione degli equipaggioamenti e dei sistemi Saab nel C-390 Millennium multi-mission aircraft.

Le società perseguiranno inoltre nuove opportunità di business, inclusi potenziali futuri clienti del Gripen, in Brasile e America Latina, considerando l’utilizzo del Gripen Design and Development Network (GDDN), del Gripen Flight Test Center (GFTC) e della final assembly line presso Embraer, a Gavião Peixoto. In tal modo, Embraer e Saab collaboreranno per aumentare la partecipazione di Embraer ai futuri contratti Gripen.

Infine, le società collaboreranno agli studi ingegneristici e tecnici sui futuri fighter, consolidando così il trasferimento di tecnologia effettuato da Saab per l’industria della difesa brasiliana nell’ambito dell’attuale programma Gripen per la Brazilian Air Force (FAB). Questo lavoro può supportare la crescita futura del Gripen E fino al 2060 e altre future esigenze man mano che si presenteranno.

“Saab ed Embraer sono due leader mondiali nel segmento aerospaziale, riconosciuti per l’eccellenza della loro ingegneria e dei loro prodotti. Considero questo protocollo d’intesa con estremo ottimismo, poiché sono sicuro che le due società insieme possano far crescere ulteriormente la propria attività in vari mercati in tutto il mondo”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO, Embraer Defence & Security.

“Le nostre due società hanno lavorato insieme per offrire al Brasile una capacità eccezionale che durerà per decenni. Questo protocollo d’intesa è un passo importante e gratificante verso la crescita di quella cooperazione in nuove aree tra Saab ed Embraer che va oltre il Brasile, massimizzando al contempo i nostri risultati esistenti”, ha affermato il presidente e CEO di Saab, Micael Johansson.

“Il Gripen E/F è un multi-role fighter aircraft system che incorpora tecnologie all’avanguardia, i più recenti sistemi, sensori, armi e pod per garantire vantaggi e superiorità aerea in ambienti altamente contestati.

Nel 2014 Saab e il governo brasiliano hanno firmato il contratto per la fornitura all’aeronautica militare brasiliana di 36 velivoli Gripen, che include non solo il velivolo, ma anche supporto logistico, armi, sistemi di supporto, simulatori, addestramento e sviluppo. Il programma Gripen rappresenta il trasferimento tecnologico più ampio mai effettuato da Saab, che sta guidando lo sviluppo dell’industria della difesa brasiliana attraverso società locali, avendo Embraer come principale partner strategico nel paese”, afferma il comunicato.

“Il C-390 Millennium è il più moderno military tactical transport aircraft della nuova generazione. La sua piattaforma multi-missione offre una mobilità incomparabile, combinando elevata produttività e flessibilità operativa con bassi costi operativi. Il C-390 Millennium può trasportare più carico utile (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military cargo aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, evacuazione medica, ricerca e salvataggio, missioni antincendio e umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate.

Nella sua refueling version (KC-390), l’aereo ha già dimostrato la sua aerial refueling capacity, così come la capacità di ricevere carburante da un altro KC-390 utilizzando pod installati sotto le ali, essendo l’unico aereo al mondo nel segmento a svolgere tale operazione. Recentemente (leggi anche qui) il velivolo ha raggiunto la Full Operational Capability (FOC), a conferma che il progetto soddisfa tutti i requisiti definiti e che il velivolo può svolgere con successo tutte le missioni per le quali è stato progettato”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Embraer – Saab – Photo Credits: Embraer – Saab)