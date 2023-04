News Brevi – 12.04.2023

SCOMPARSA DI PAOLO ODONE, IL CORDOGLIO DI AEROPORTO DI GENOVA – L’Aeroporto di Genova informa: “Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e tutta Aeroporto di Genova S.p.A. comunicano con profonda tristezza e commozione la scomparsa di Paolo Odone, Presidente della società di gestione del “Cristoforo Colombo”. Nato a Genova il 17 agosto del 1942, Paolo Odone era diventato Presidente dell’aeroporto dall’estate del 2017, dopo avere ricoperto per diversi anni la carica di Consigliere di amministrazione della Società in rappresentanza della Camera di Commercio di Genova ed essere già stato vice Presidente dal luglio del 2004 al maggio del 2007. La sua attività a servizio dell’Aeroporto di Genova si è sempre contraddistinta per la passione, l’entusiasmo e l’orgoglio con il quale ha sostenuto quello che ha sempre chiamato “l’aeroporto dei genovesi”. Il 2018, anno in cui è stato nominato Presidente dell’Aeroporto, è stato anche quello nel quale lo scalo genovese è stato il primo per crescita in Italia. Nel 2019 il “Cristoforo Colombo” ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia del milione e mezzo di passeggeri. Il suo impegno e la sua dedizione alla causa dello sviluppo della connettività aerea di Genova e della Liguria non sono mancati nemmeno nelle ultime settimane, nonostante la fatica dovuta alle sue condizioni di salute. Solo una settimana fa ha presieduto una riunione del Consiglio di amministrazione, condividendo con i Consiglieri idee e progetti per lo sviluppo dello scalo, dei collegamenti aerei e dei servizi per gli utenti”. “Uomo di grande cultura, appassionato di storia e cucina genovese, radioamatore, poliglotta ed esperto di arte, Paolo Odone ha saputo costruire nel tempo un solido clima di collaborazione, fiducia ed entusiasmo che ha animato l’attività di tutta l’azienda. Mai banali e sempre innovative, le sue idee sono state un apporto costante di spunti costruttivi e di stimoli per lo sviluppo dell’aeroporto. La sua generosità, la sua inesauribile e contagiosa passione per la difesa della nostra città e di tutta la comunità ligure sono un lascito che Paolo Odone ha consegnato a tutti coloro i quali hanno avuto l’onore e il piacere di collaborare con lui e che non ci abbandonerà. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e tutti i dipendenti di Aeroporto di Genova S.p.A. esprimono dolore per la scomparsa di Paolo Odone e gratitudine per la sua passione e il suo costante impegno, e si stringono con affetto ai famigliari e a tutti quelli che, come noi, gli sono stati amici”, conclude l’Aeroporto di Genova.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA ALGHERO A GENOVA CON FALCON 50 – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario urgente di un bimbo di 8 giorni da Alghero a Genova, effettuato con un velivolo da trasporto militare Falcon 50 del 31° Stormo. Il piccolo paziente in imminente pericolo di vita necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Nello specifico il neonato, affetto da una grave patologia neonatale, ha viaggiato all’interno di una culla termica, accompagnato dalla madre e monitorato ed assistito da un’equipe medica. Il volo salva-vita di oggi è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino alle 12:00 atterrando ad Alghero, dove il neonato è stato imbarcato per il trasporto d’urgenza, decollando poi alla volta di Genova alle ore 13:20. Questo tipo di attività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare: i Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono infatti a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dai velivoli del 31° Stormo, del 14° Stormo, della 46ª Brigata Aerea e dagli elicotteri del 15° Stormo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA E DREAMS TAKE FLIGHT TORNANO IN VOLO – Questa mattina Air Canada e Dreams Take Flight sono tornate nei cieli per la prima volta dal 2020 con un volo carico di bambini da Winnipeg alla Florida. Grazie a volontari, molti dipendenti e pensionati di Air Canada, il supporto della Air Canada Foundation e il lavoro dell’organizzazione Dreams Take Flight, quest’anno saranno operati otto voli, realizzando i sogni di circa 1.000 bambini con una giornata indimenticabile a un parco a tema in Florida o in California. “Si tratta di bambini che probabilmente non sarebbero mai in grado di fare questo viaggio se non fosse per il nostro programma e gli aerei non decollerebbero mai da terra se non fosse per i nostri principali sponsor e donatori, come la Air Canada Foundation”, ha affermato Bev Watson, presidente di Dreams Take Flight Canada. “Come Fondazione focalizzata sulla salute e il benessere dei bambini, è un privilegio lavorare a fianco di Dreams Take Flight e Air Canada per contribuire a rendere questa esperienza molto speciale” ha affermato Valerie Durand, portavoce di Air Canada Foundation. Sette voli aggiuntivi da tutto il Canada partiranno da Halifax, Toronto, Edmonton, Vancouver, Calgary, Montreal e Ottawa per tutto il 2023.

SAS: IL TRAFFICO A MARZO 2023 – Il numero di passeggeri che hanno viaggiato a marzo 2023 con SAS è stato di 1,9 milioni, con un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La domanda ha continuato il suo trend positivo con RPK in aumento del 38%, mentre la capacità è aumentata del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il load factor per marzo è stato del 76%, con un miglioramento di 7 punti percentuali rispetto a marzo dello scorso anno. “La domanda continua il suo trend positivo. A marzo, 1,9 milioni di passeggeri hanno viaggiato con noi, con un aumento del 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il nostro load factor continua a migliorare e ha raggiunto il 76% a marzo. Durante il mese abbiamo aggiunto dieci rotte aggiuntive e più frequenze per la prossima estate e autunno. Ci stiamo preparando per un’intensa stagione estiva con un totale di 30 nuove rotte aggiunte al summer traffic program”, aferma Anko van der Werff, President & CEO of SAS.

‘IN VIAGGIO VERSO’ LA SCOPERTA DELLA FAUNA ENDEMICA SARDA CON DOMENICO RUIU E TIZIANA SANNA – Martedì 18 aprile alle 16.00 la Cagliari Airport Library ospiterà una tavola rotonda in cui il mondo della fauna selvatica della Sardegna sarà protagonista assoluto. Il viaggio verso la scoperta dei più affascinanti e forse meno conosciuti endemismi del territorio regionale, frutto di millenni di isolamento biogeografico dell’Isola, verrà raccontato dal fotografo naturalista Domenico Ruiu e dall’artista iperrealista Tiziana Sanna. L’incontro, moderato dal giornalista Stefano Birocchi, vedrà la partecipazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, che testimonierà le proprie iniziative nelle attività di tutela e protezione della fauna, e della sezione Sardegna della LIPU, associazione impegnata a livello nazionale per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità e la promozione della cultura ecologica. La conformazione della Sardegna, le sue caratteristiche ecologiche e la relativa scarsa antropizzazione rispetto all’estensione del territorio hanno preservato l’aspetto incontaminato della sua natura. Per difenderlo, è indispensabile un lavoro di rete tral’Amministrazione regionale, gli Enti e le Agenzie regionali, i Parchi e le Aree marine protette, le Province e i Centri di educazione ambientale, con il coinvolgimento di tutta la popolazione, a partire dai bambini. Lo sviluppo di una maggiore sensibilità verso la salvaguardia dell’ecosistema sardo può essere promosso in maniera efficace anche attraverso immagini iconiche ed evocative come quelle degli scatti di Ruiu e delle tele di Sanna ed è questo che ha fatto nascere l’idea della tavola rotonda di martedì prossimo alla Cagliari Airport Library. Per il fotografo naturalista Domenico Ruiu, gli animali sono gli indiscussi protagonisti della natura della Sardegna: “A loro ho dedicato gran parte della mia vita, delle mie ricerche e pubblicazioni, culminate con i due volumi curati per la casa editrice ILISSO dall’inequivocabile titolo Animali di Sardegna. Il primo, edito due anni fa, tratta dei mammiferi, anfibi e rettili sardi. Il secondo, freschissimo di stampa, interamente dedicato agli uccelli nel loro ambiente naturale, è il volume che ho l’onore di presentare nelle sale della Cagliari Airport Library”. L’incontro di martedì 18 proseguirà con un viaggio nei boschi della Sardegna, grazie alla pittrice iperrealista Tiziana Sanna e alle tele della sua mostra Tiliguerta (visitabile alla Cagliari Airport Library fino a fine aprile): “Ho sentito l’urgenza di dare un connotato locale alla mia produzione artistica, di legare indissolubilmente il mio lavoro al territorio in cui sono nata e ho sempre vissuto, dipingendo gli animali della mia isola”. Chiuderà il ricco programma della serata il coordinatore LIPU Sardegna Francesco Guillot che condurrà il pubblico alla scoperta delle più importanti riserve della biodiversità dell’avifauna in Sardegna.

SAAB RICEVE ORDINE PER GRIPEN C/D DEVELOPMENT – Saab ha firmato un contratto con la Swedish Defence Material Administration (FMV) relativo a support and maintenance services per il fighter JAS 39 Gripen C/D. L’ordine garantisce operazioni continue e una soluzione conveniente per quanto riguarda la manutenzione e la disponibilità del sistema. L’ordine ha un valore di 308 milioni di corone svedesi. Include lo sviluppo, gli studi e i test relativi alla rear maintenance del JAS 39 Gripen C/D, lo sviluppo di un packaging concept e studi su come, dal punto di vista della manutenzione, i Gripen C/D e Gripen E possano coesistere efficacemente nelle flotte. L’ordine include anche avionics computers. L’ordine è un call-off di un’opzione nell’ambito di un precedente accordo con FMV relativo alla garanzia di continued operation and capability-enhancing measures per i JAS 39 Gripen C/D, accordo che è stato comunicato il 16 dicembre 2022. Nel 2023 sono stati ordinati due servizi aggiuntivi per un valore totale di circa 220 milioni di corone svedesi. Questi servizi includono l’integrazione del target designator pod LDP15 (Laser Guided Pod) sui JAS 39 Gripen C/D, nonché l’approvvigionamento dei relativi support systems and maintenance equipment. I lavori sono già in corso presso Saab a Linköping e Arboga.

DELTA TORNA A LONDON GATWICK – Delta sta tornando a London Gatwick dopo 15 anni e il ritorno coincide con il suo 45° anniversario di servizio nell’UK-US market. “Delta ha iniziato a volare nel Regno Unito 45 anni fa questo mese a Gatwick e quindi è giusto che stiamo riavviando le nostre operazioni da Gatwick verso gli Stati Uniti”, ha affermato Nicolas Ferri, Delta’s vice president Europe, Middle East, Africa, and India. “A bordo i clienti scopriranno un servizio elevato e tocchi speciali per rendere il loro viaggio memorabile”. Con voli giornalieri, i clienti potranno godere di comodi collegamenti con destinazioni in tutto il Nord America tramite l’hub New York-JFK di Delta. “Siamo entusiasti di dare il bentornato a Delta Air Lines a Gatwick. Significa che espanderemo ulteriormente la nostra connettività con gli Stati Uniti. Questa fiducia da parte di un vettore come Delta sottolinea la competitività e le capacità operative di Gatwick”, afferma Stewart Wingate, CEO, Gatwick Airport. “Essere in grado di offrire ai passeggeri di Londra e del sud-est l’opportunità di viaggiare tra Gatwick e New York City è fantastico. Dimostra anche la forte attrazione di Gatwick come aeroporto per grandi compagnie aeree a lungo raggio”. Un’esperienza di viaggio migliorata attende i clienti Delta quando volano da Londra, con aeromobili Boeing 767-300 recentemente rinnovati con Delta cabin experiences per soddisfare le esigenze dei clienti. Tutti i voli tra il Regno Unito e gli Stati Uniti saranno operati in collaborazione con i joint venture partner di Delta, Virgin Atlantic, Air France e KLM.

AIR CANADA ANNUNCIA IL NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER – Air Canada ha annunciato oggi che Amos Kazzaz, Executive Vice President e Chief Financial Officer, andrà in pensione il 30 giugno 2023. Kazzaz sarà sostituito da John Di Bert, che ha un background nel settore dell’aviazione ed è attualmente Chief Financial Officer di Clarios International Inc. “Durante i suoi 13 anni di carriera in Air Canada, Amos ha ricoperto i due ruoli finanziari più importanti e ha dato un enorme contributo al successo complessivo della nostra compagnia. È stato un partner forte per me e un rappresentante positivo di Air Canada a molte parti interessate esterne”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “Aiutata dalla guida e dalle decisioni di Amos, Air Canada ha compiuto progressi sostanziali in molte aree, tra cui la gestione della flotta, la riduzione e l’efficienza dei costi, la pianificazione e l’esecuzione strategica. Ha anche svolto un ruolo di leadership nel rafforzare il nostro bilancio e il flusso di cassa, posizionandoci per resistere all’impatto del COVID, assicurandoci di avere la resilienza per riprenderci rapidamente, permettendoci di investire per la nostra crescita futura. Quasi quanto le sue capacità finanziarie e di leadership, il suo senso dell’umorismo, il livello di energia e l’impegno mancheranno a tutti in Air Canada, con tutto il personale che si unisce a me per augurare ad Amos un lungo e felice pensionamento”. Mr. Rousseau ha inoltre dichiarato: “Sono lieto di annunciare anche che John Di Bert sarà il nostro nuovo Executive Vice President and Chief Financial Officer a partire dal 1 luglio. John ha una vasta esperienza sia in ruoli aerospaziali che di leadership senior. Ha ricoperto il ruolo di CFO per sia Bombardier che Pratt & Whitney Canada. Porta anche un’esperienza varia e vasta, poiché durante la sua carriera ha gestito total enterprise performance, eseguito strategie di fusione e acquisizione, intrapreso debt and equity capital markets transactions e guidato la pianificazione strategica. Siamo entusiasti di aver attratto qualcuno del suo calibro per aiutare Air Canada a realizzare il suo pieno potenziale dopo la pandemia. Nato a Montreal, John entrerà a far parte di Air Canada il 1° maggio per consentire una transizione efficace. A nome di tutti i dipendenti, diamo il benvenuto a John in Air Canada e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui”.

IBERIA ADERISCE AL CONSORZIO GREEN & HUMAN – Iberia entra a far parte del consorzio Green & Human, con l’obiettivo di promuovere e rafforzare un turismo più responsabile e sostenibile. La compagnia aerea si unisce così alle oltre 80 imprese del consorzio, essendo riconosciuta come una delle compagnie con lunga storia ed esperienza, che condivide il suo impegno per lo sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche. Sia Green & Human che Iberia condividono un obiettivo comune: promuovere la trasformazione sostenibile del settore turistico. Insieme ai suoi fondatori e in collaborazione con i grandi promotori e il resto dei partner, Green & Human traccia una roadmap verso la sostenibilità, costruendo un ecosistema di cambiamento volto ad affrontare le sfide dell’Agenda 2030. “L’aviazione è una parte indispensabile dell’esperienza del viaggiatore e deve essere presa in considerazione nello sviluppo dei programmi di trasformazione. È anche un settore in costante innovazione e molto sviluppato in termini normativi. La compagnia sta dimostrando in modo affidabile il suo impegno sia in ambito ambientale che sociale e siamo sicuri che contribuirà con talento, conoscenza e risorse all’iniziativa”, afferma Juanma Martínez, amministratore delegato di Green & Human. “In Iberia siamo molto felici di aver aderito a Green & Human per promuovere la transizione verso un turismo più sostenibile. L’evoluzione verso un modello più rispettoso dell’ambiente e della società è un cambiamento che deve coinvolgere tutti gli attori del settore, motivo per cui le alleanze e gli accordi, come questo, sono fondamentali per realizzarlo”, afferma Teresa Parejo, Direttore della Sostenibilità di Iberia. Da parte sua, Iberia, attraverso International Airlines Group (IAG), gruppo di cui fa parte, si posiziona come uno dei leader nella decarbonizzazione del settore aereo.

LANCIATA LA “GAAP ACCELERATION INITIATIVE” PER SOSTENERE LO SVILUPPO DEL FUTURO SISTEMA DI SISTEMI – Con l’apertura, fino al 19 maggio, di oltre 40 call di esplorazioni tecnologiche è possibile proporre soluzioni innovative per la “GCAP Acceleration Initiative”, lanciata dal Ministero della Difesa e promossa in collaborazione con Cefriel – Centro di innovazione digitale del Politecnico di Milano, AIAD – Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza – Leonardo, in qualità di partner strategico del programma Global Combat Air Programme (GCAP), e le aziende leader dei domini di settore Avio Aero, Elettronica, MBDA Italia. La “GCAP Acceleration Initiative” ha l’obiettivo di accelerare l’innovazione tecnologica, coinvolgendo start up, imprese, centri di ricerca e università nazionali chiamate a proporre soluzioni che potranno trovare applicazione nelle diverse componenti che caratterizzeranno il sistema di sistemi realizzato nell’ambito del GCAP. Il Cefriel ha realizzato la Foresight Acceleration Platform, un portale digitale attraverso il quale fare scouting di proposte tramite l’apertura periodica di market exploration, per alimentare e rafforzare la rete di eccellenze tecnologiche e l’intero ecosistema economico italiano. A gestire e valorizzare questi progetti sarà Leonardo, partner strategico del programma GCAP, con Avio Aero, Elettronica e MBDA Italia, insieme a Cefriel, Centro di Innovazione Digitale del Politecnico di Milano. Il portale “Foresight AP” ospita diverse tipologie di open call che rispondono a specifiche esigenze di maturazione tecnologica per il programma, per sviluppare soluzioni innovative insieme alla rete delle industrie italiane. Gli ambiti e le tematiche delle esplorazioni tecnologiche saranno: il sistema di propulsione, i sistemi ottici e laser, sensori IR (infrarosso), materiali e metamateriali a bassa osservabilità o a elevate performance termiche, sistemi di navigazione, generazione di modelli e sviluppo di digital twin dei sistemi aeronautici, intelligenza artificiale applicata alla gestione di sistemi autonomi e sistemi di missione, cyber security e dispositivi elettronici integrati. Il GCAP, programma di collaborazione internazionale tra Italia, UK e Giappone, è finalizzato alla realizzazione di un sistema di sistemi, basato su tecnologie e piattaforme di combattimento aereo di nuova generazione per operazioni multi-dominio. Le industrie italiane partner del programma collaborano già con università, centri di ricerca, PMI, start up e altre aziende, a beneficio dell’interscambio, della crescita delle competenze e a supporto della difesa nazionale. Start up, imprese innovative, aziende di ogni dimensione e team di ricerca possono presentare soluzioni innovative in risposta alle diverse market exploration, così da avere l’opportunità di sviluppare e implementare la propria proposta tecnologica, lavorando insieme a Leonardo, Avio Aero, Elettronica e MBDA Italia per iniziative in ambito difesa.

SITAEL FIRMA IL CONTRATTO CON ESA: REALIZZERÀ I SATELLITI IPERSPETTRALI DELLA COSTELLAZIONE IRIDE – SITAEL ha firmato con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) un contratto per la fornitura di quattro satelliti PLATiNO con strumentazione ottica iperspettrale realizzata da Leonardo per la Costellazione di Osservazione della Terra IRIDE. La costellazione di PLATiNO Iperspettrale, che avrà l’obiettivo di catturare con grande accuratezza e alta frequenza di aggiornamento immagini dell’Italia e dell’area mediterranea, abiliterà una vasta gamma di applicazioni utili ai cittadini e alle Amministrazioni Pubbliche per il monitoraggio ambientale, l’inquinamento delle acque, dei suoli e dell’aria, nonché la prevenzione degli incendi ed in generale dei rischi associati al dissesto idrogeologico, come frane e alluvioni. La costellazione sarà una rete di osservazione per aiutare a contrastare gli effetti del cambiamento climatico, attività sempre più importante nella visione di insieme sulla sostenibilità ambientale, driver strategico della Space Economy. I quattro satelliti PLATiNO saranno realizzati nello stabilimento di SITAEL a Mola di Bari ed imbarcheranno gli strumenti ottici iperspettrali di ultima generazione realizzati da Leonardo a Campi Bisenzio (Firenze).