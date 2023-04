Embraer lancia l’A-29N Super Tucano in NATO configuration

Embraer ha annunciato, durante LAAD Defence & Security 2023, il lancio dell’A-29 Super Tucano, light attack aircraft, armed reconnaissance and advanced training, nella configurazione NATO, con un focus iniziale sul soddisfare le esigenze delle nazioni in Europa.

“La nuova versione del velivolo, l’A-29N, includerà equipaggiamenti e caratteristiche per soddisfare i requisiti operativi della NATO, come un nuovo datalink e single-pilot operation.

Queste caratteristiche aumenteranno ulteriormente le possibilità di impiego del velivolo, consentendone, ad esempio, l’utilizzo in JTAC (Joint Terminal Attack Controller) training missions. I training devices verranno inoltre aggiornati agli standard più esigenti del mondo, tra cui virtual, augmented, and mixed reality”, afferma Embraer.

“Questa è una nuova tappa nella vita operativa dell’A-29 Super Tucano”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defence and Security. “Al momento vediamo molte possibilità di applicazione per l’A-29N. Diversi paesi europei hanno mostrato interesse per specifiche capacità del velivolo che ora abbiamo introdotto con questa versione”.

“Con più di 260 unità consegnate in tutto il mondo, l’aereo è stato selezionato da più di 15 forze aeree in tutto il mondo, inclusa la United States Air Force (USAF).

Sviluppato come velivolo altamente versatile, l’A-29 Super Tucano può svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui light attack, aerial surveillance and interception, counterinsurgency. L’A-29 è robusto e versatile, operando da piste remote e non asfaltate su basi operative con poco supporto, il tutto con bassi costi operativi e alta disponibilità (superiore al 90%).

Oltre ai combat roles, l’aereo è ampiamente utilizzato come advanced trainer. La sua capacità di simulare combat missions e caricare e scaricare flight data lo ha reso una training platform altamente efficace. Come real multi-mission aircraft, l’A-29 ha la flessibilità di fornire alle forze aeree un’unica piattaforma per light attack, armed reconnaissance, close air support e advanced training, ottimizzando così le loro flotte”, prosegue Embraer.

“È dotato di vari sensori e armi all’avanguardia, tra cui electro-optical/infrared system with laser designator, night vision goggles, secure voice communications, data-link package. Pertanto, l’A-29 Super Tucano rappresenta il gold standard nel suo campo, combinando superior aircraft performance con armi del 21° secolo, sensori integrati e sistemi di sorveglianza per creare una air power component altamente influente”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)