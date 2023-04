Qatar Airways riprende i servizi per Birmingham in vista del Formula 1® British Grand Prix 2023

I voli Qatar Airways per Birmingham, Inghilterra, riprenderanno il 6 luglio 2023, operando quotidianamente per tutta la stagione estiva. Il volo sarà operato con Boeing 787-8 da 254 posti: 22 in Business Class e 232 in Economy Class. Questa ripresa arriverà in un momento opportuno per i viaggiatori che parteciperanno al British Grand Prix, che si svolgerà il 9 luglio 2023 sul leggendario circuito di Silverstone.

“Birmingham, una delle città industriali e commerciali più significative del Regno Unito, è nota per il suo numero di attrazioni storiche. La città ospita anche il più grande spazio per eventi del Regno Unito, il National Exhibition Centre, che attira migliaia di visitatori durante tutto l’anno.

La città di Birmingham è situata in posizione centrale, con il 90% del Regno Unito raggiungibile in quattro ore, ed è comodamente situata a solo un’ora di distanza dal circuito di Silverstone, dove i fan possono approfittare della nuova rotta Qatar Airways per partecipare.

Birmingham ospita alcuni dei team di corse automobilistiche più riconosciuti al mondo, la ripresa dei servizi giornalieri di Qatar Airways per la ‘Motorsport Valley’ arriva in modo tempestivo.

Qatar Airways Holidays offre anche pacchetti di viaggio unici che includono voli, hotel, posti premium in gara, ospitalità gourmet, Paddock Club™ Pit Lane Walk e un evento esclusivo con la presenza di una leggenda o di un pilota di F1®. Info su: qatarairways.com/f1“, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In qualità di Global Partner and Official Airline of Formula 1®, Qatar Airways è entusiasta di offrire ai fan pacchetti di viaggio unici nell’ambito della Ultimate F1® Experience per godere di esclusive attività in pista al British Grand Prix. La migliore compagnia aerea del mondo continua a impegnarsi nel suo mercato inglese e si impegna a offrire ai passeggeri le migliori opzioni di viaggio disponibili”.

“Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, il volo QR33 partirà dall’Hamad International Airport alle 08:05, arrivando a Birmingham alle 13:15. Martedì, giovedì e sabato, il volo QR 35 partirà dall’Hamad International Airport alle 02:20, arrivando a Birmingham alle 07:30.

Il lunedì, mercoledì, venerdì e la domenica, il volo QR34 partirà da Birmingham alle 14:45, arrivando a Doha alle 23:40. Martedì, giovedì e sabato, il volo QR36 partirà da Birmingham alle 09:00, arrivando a Doha alle 17:55″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)