American Airlines e SAVE annunciano il ritorno del volo diretto tra Philadelphia e Venezia

American Airlines e Gruppo SAVE annunciano la ripresa dei collegamenti giornalieri tra l’Aeroporto Marco Polo di Venezia (VCE) e Philadelphia International Airport (PHL).

I collegamenti diretti tra Venezia e Philadelphia, reintrodotti all’inizio della stagione estiva 2022 dopo oltre due anni di sospensione, riprenderanno il 6 maggio 2023 e opereranno su base giornaliera fino alla fine del mese di ottobre 2023.

“Siamo entusiasti di annunciare il ritorno del collegamento tra Venezia e Philadelphia, una delle rotte più celebri del nostro network europeo che, insieme alle altre, ci consentirà di trasportare quest’estate ancora più passeggeri attraverso l’Atlantico. Siamo felici di poter soddisfare l’aumento della domanda di voli tra l’Europa e gli Stati Uniti”, ha commentato Kyle Mabry, Vice President – Operations and Commercial, EMEA and APAC di American Airlines. “L’estate scorsa ci ha dimostrato che viaggiare è tra le priorità delle persone e il periodo estivo è senz’altro un momento ideale in cui soddisfare questo desiderio. In questa stagione di grande affluenza siamo entusiasti di poter offrire il 14% di voli in più, confermando American come vettore statunitense leader in Europa”.

“Il ritorno del collegamento di American Airlines è un’ulteriore conferma della crescente domanda di traffico tra Venezia e gli Stati Uniti”, ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “L’attuale stagione estiva conferma infatti un’offerta di posti complessiva in incremento del 21% rispetto all’estate 2022. Un dato che dimostra la maturità del mercato per un’estensione dei collegamenti anche nella stagione invernale”.

Philadelphia (PHL) – Venezia (VCE), dal 5 maggio – partenza 19:20, arrivo 09:25 +1.

Venezia (VCE) – Philadelphia (PHL), dal 6 maggio – partenza 12:15, arrivo 15:30.

Philadelphia International Airport (PHL) è il principale hub transatlantico di American Airlines sulla East Coast. L’hub di Philadelphia (PHL) offre ai passeggeri provenienti dall’Italia la possibilità di proseguire il loro viaggio con comodi voli in coincidenza verso numerose destinazioni finali tra Stati Uniti, Canada e Caraibi.

Tutti i voli American Airlines tra Venezia e Philadelphia saranno operati da moderni aeromobili Boeing 787-8 che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona.

(Ufficio Stampa American Airlines – Gruppo SAVE – Photo Credits: American Airlines)